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[GALLERY] GWM Tank 300 tại Việt Nam giảm giá sâu, khởi điểm còn 1,18 tỷ đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] GWM Tank 300 tại Việt Nam giảm giá sâu, khởi điểm còn 1,18 tỷ đồng

GWM Tank 300 đang được một đại lý tại TP.HCM chào bán với mức giảm tới hơn 200 triệu đồng. Nhờ ưu đãi này, bản máy xăng có giá khởi điểm chỉ từ 1,18 tỷ đồng.

Thảo Mai
Theo khảo sát từ một tư vấn bán hàng tại TP.HCM, GWM Tank 300 phiên bản máy xăng cao cấp tại đây hiện được chào bán ở mức 1,239 tỷ đồng, thấp hơn 230 triệu đồng so với giá công bố 1,469 tỷ đồng nhờ chính sách ưu đãi từ đại lý.
Theo khảo sát từ một tư vấn bán hàng tại TP.HCM, GWM Tank 300 phiên bản máy xăng cao cấp tại đây hiện được chào bán ở mức 1,239 tỷ đồng, thấp hơn 230 triệu đồng so với giá công bố 1,469 tỷ đồng nhờ chính sách ưu đãi từ đại lý.
Trong khi đó, Tank 300 phiên bản máy xăng tiêu chuẩn cũng được giảm 219 triệu đồng, đưa giá thực tế từ 1,399 tỷ đồng xuống còn 1,180 tỷ đồng. Đối với hai phiên bản sử dụng hệ truyền động hybrid (HEV), xe hiện được chào bán với giá lần lượt 1,649 tỷ và 1,749 tỷ đồng. Cả hai bản đều nhận ưu đãi 50 triệu đồng vào giá bán.
Trong khi đó, Tank 300 phiên bản máy xăng tiêu chuẩn cũng được giảm 219 triệu đồng, đưa giá thực tế từ 1,399 tỷ đồng xuống còn 1,180 tỷ đồng. Đối với hai phiên bản sử dụng hệ truyền động hybrid (HEV), xe hiện được chào bán với giá lần lượt 1,649 tỷ và 1,749 tỷ đồng. Cả hai bản đều nhận ưu đãi 50 triệu đồng vào giá bán.
Đây là chương trình giảm giá được nhân viên kinh doanh tại một đại lý ở TP.HCM cung cấp, không phải chính sách áp dụng đồng loạt trên toàn quốc. Mức ưu đãi và giá bán sau giảm có thể khác nhau giữa các đại lý, tùy thuộc vào phiên bản xe, chương trình khuyến mại và thời điểm khách hàng mua xe.
Đây là chương trình giảm giá được nhân viên kinh doanh tại một đại lý ở TP.HCM cung cấp, không phải chính sách áp dụng đồng loạt trên toàn quốc. Mức ưu đãi và giá bán sau giảm có thể khác nhau giữa các đại lý, tùy thuộc vào phiên bản xe, chương trình khuyến mại và thời điểm khách hàng mua xe.
Không đi theo xu hướng mềm mại của nhiều mẫu SUV đô thị, GWM Tank 300 lựa chọn diện mạo góc cạnh, mang hơi hướng xe off-road truyền thống. Những chi tiết như đèn pha tròn, mặt ca-lăng cỡ lớn, lốp dự phòng treo phía sau và cửa hậu mở sang bên góp phần tạo nên nét đặc trưng cho mẫu xe.
Không đi theo xu hướng mềm mại của nhiều mẫu SUV đô thị, GWM Tank 300 lựa chọn diện mạo góc cạnh, mang hơi hướng xe off-road truyền thống. Những chi tiết như đèn pha tròn, mặt ca-lăng cỡ lớn, lốp dự phòng treo phía sau và cửa hậu mở sang bên góp phần tạo nên nét đặc trưng cho mẫu xe.
Về thiết kế, mẫu xe SUV địa hình Tank 300 có kích thước tổng thể là 4.760 x 1.930 x 1.930 mm (dài x rộng x cao) và chiều dài cơ sở đạt 2.750 mm. Khoang nội thất được thiết kế theo hướng hiện đại với màn hình thông tin kỹ thuật số, màn hình giải trí trung tâm và ghế bọc da.
Về thiết kế, mẫu xe SUV địa hình Tank 300 có kích thước tổng thể là 4.760 x 1.930 x 1.930 mm (dài x rộng x cao) và chiều dài cơ sở đạt 2.750 mm. Khoang nội thất được thiết kế theo hướng hiện đại với màn hình thông tin kỹ thuật số, màn hình giải trí trung tâm và ghế bọc da.
Nội thất xe có chút phảng phất phong cách của Mercedes G-Class. Màn hình giải trí và đồng hồ tốc độ nối liền trên một mặt phẳng. Xe kết cấu 5 chỗ.Danh sách công nghệ an toàn bao gồm camera toàn cảnh, ga tự động thích ứng, hỗ trợ duy trì làn đường cùng nhiều túi khí.
Nội thất xe có chút phảng phất phong cách của Mercedes G-Class. Màn hình giải trí và đồng hồ tốc độ nối liền trên một mặt phẳng. Xe kết cấu 5 chỗ.Danh sách công nghệ an toàn bao gồm camera toàn cảnh, ga tự động thích ứng, hỗ trợ duy trì làn đường cùng nhiều túi khí.
Phiên bản Tank 300 hybrid khác với bản thường sở hữu tính năng "khung gầm trong suốt", một kiểu giả lập địa hình dựa trên hệ thống camera 360 độ và các thuật toán hỗ trợ, giúp hỗ trợ người lái trong các tình huống off-road.
Phiên bản Tank 300 hybrid khác với bản thường sở hữu tính năng "khung gầm trong suốt", một kiểu giả lập địa hình dựa trên hệ thống camera 360 độ và các thuật toán hỗ trợ, giúp hỗ trợ người lái trong các tình huống off-road.
Điểm khác biệt đáng chú ý nằm ở nền tảng khung gầm rời, cấu trúc thường được sử dụng trên các dòng SUV chuyên phục vụ địa hình. Xe còn sở hữu hệ dẫn động bốn bánh, khóa vi sai và nhiều chế độ lái nhằm tăng khả năng thích ứng với các điều kiện đường sá khác nhau.
Điểm khác biệt đáng chú ý nằm ở nền tảng khung gầm rời, cấu trúc thường được sử dụng trên các dòng SUV chuyên phục vụ địa hình. Xe còn sở hữu hệ dẫn động bốn bánh, khóa vi sai và nhiều chế độ lái nhằm tăng khả năng thích ứng với các điều kiện đường sá khác nhau.
Về động cơ,Tank 300 phiên bản xăng sử dụng máy tăng áp dung tích 2.0L. Trong khi đó, bản HEV bổ sung mô-tơ điện kết hợp động cơ xăng tăng áp, hướng tới việc cân bằng giữa khả năng vận hành và mức tiêu thụ nhiên liệu.
Về động cơ,Tank 300 phiên bản xăng sử dụng máy tăng áp dung tích 2.0L. Trong khi đó, bản HEV bổ sung mô-tơ điện kết hợp động cơ xăng tăng áp, hướng tới việc cân bằng giữa khả năng vận hành và mức tiêu thụ nhiên liệu.
Việc giá bán bản xăng giảm về ngưỡng 1,18 tỷ đồng có thể giúp GWM Tank 300 gia tăng sức hút với khách hàng yêu thích SUV địa hình. Tuy nhiên, người mua nên liên hệ đại lý để kiểm tra giá thực tế, các khoản hỗ trợ và điều kiện đi kèm trước khi quyết định.
Việc giá bán bản xăng giảm về ngưỡng 1,18 tỷ đồng có thể giúp GWM Tank 300 gia tăng sức hút với khách hàng yêu thích SUV địa hình. Tuy nhiên, người mua nên liên hệ đại lý để kiểm tra giá thực tế, các khoản hỗ trợ và điều kiện đi kèm trước khi quyết định.
Video: Xem chi tiết SUV địa hình GWM Tank 300 tại Việt Nam.
Thảo Mai
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