[GALLERY] GWM Tank 300 tại Việt Nam giảm giá sâu, khởi điểm còn 1,18 tỷ đồng

GWM Tank 300 đang được một đại lý tại TP.HCM chào bán với mức giảm tới hơn 200 triệu đồng. Nhờ ưu đãi này, bản máy xăng có giá khởi điểm chỉ từ 1,18 tỷ đồng.