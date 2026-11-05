Tử vi 12 cung hoàng đạo 6/11/2026: Bọ Cạp bất ngờ xoay chuyển tình thế

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 6/11/2026, Bọ Cạp có thể tìm ra lối thoát cho vấn đề kéo dài, mở ra cơ hội mới, Song Tử thận trọng lời nói.
Mẫu xe sedan hạng sang Mercedes-Benz C-Class EV 2027 thuần điện vừa chính thức được giới thiệu tại Đông Nam Á với phiên bản C300 4Matic AMG Line Plus.
Mẫu xe sedan hạng sang Mercedes-Benz C-Class EV 2027 thuần điện vừa chính thức được giới thiệu tại Đông Nam Á với phiên bản C300 4Matic AMG Line Plus.
Mang hai dòng máu Việt - Pháp, Lisa Gouband là một trong những thí sinh gây chú ý ở vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà và Kim Lý tròn 6 tuổi. Càng lớn, hai bé càng sở hữu ngoại hình nổi bật, tính cách đáng yêu, nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.
Harley-Davidson Sprint 440 sẽ là mẫu cruiser rẻ nhất của hãng môtô Mỹ, đóng vai trò đưa người mới "nhập môn" môtô đến với thương hiệu đình đám Harley-Davidson.
Thương hiệu ôtô Smart vừa ghi nhận cột mốc ấn tượng khi bán sạch lô hàng 999 chiếc thuộc phiên bản giới hạn Couture Edition của dòng xe điện hai cửa Smart #2.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Tỵ có cơ hội gặp quý nhân, tháo gỡ khó khăn trong công việc. Tý, Thìn đón tín hiệu tích cực.
Không phải thực phẩm đắt đỏ hay cao lương mỹ vị, đậu cô ve – loại rau quen thuộc sở hữu bảng thành phần dinh dưỡng đáng chú ý.
Honda SH350i 2027 được nâng cấp công nghệ với màn hình TFT màu 4,2 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh qua Honda RoadSync và thêm sáu tùy chọn màu sắc.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 5/11/2026, Thiên Bình có thể gặp lại người từng gắn bó, mở ra cơ hội hàn gắn tình cảm, Sư Tử đón tín hiệu tích cực.
Toyota Innova Zenix 2026 vừa được giới thiệu tại Thái Lan với một số nâng cấp về hệ truyền động hybrid, trang bị tiện nghi và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.
Phân khúc xe tay ga vừa thêm phần sôi động với sự xuất hiện của Peugeot Django Evo 125 mới ra mắt tại Indonesia với hai phiên bản Allure và Sport.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, tuổi Thân có thể đón cơ hội hợp tác, nhận được sự giúp đỡ trong công việc, thu nhập tăng.
Brabus P 900 Rocket Edition độ từ Mercedes-AMG G63 là một trong những mẫu bán tải hiệu năng cao mạnh nhất thế giới. Động cơ V8 tăng áp kép mạnh 900 mã lực.
Những ngày gần đây, Nhã Phương trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục xuất hiện với diện mạo mới mẻ, cá tính và quyến rũ hơn.
OLED, Mini LED hay RGB LED đều có đại diện xuất sắc trong năm 2026, mang đến trải nghiệm giải trí đỉnh cao cho mọi nhu cầu và ngân sách.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 4/11/2026, Bọ Cạp có thể đứng trước quyết định bất ngờ trong công việc, Kim Ngưu cần thận trọng chuyện tiền bạc.
Tới từ hãng siêu xe kiêm hãng độ Mỹ lừng danh một thời Saleen, chiếc xe thể thao S1 từng được ra mắt từ năm 2017 nhưng tới nay hãng mới bắt đầu mở cọc .
Kia Sportage thế hệ mới hiện đang được thử nghiệm tại Hàn Quốc và châu Âu. Xe dự kiến ra mắt năm 2027 với thiết kế mới và tập trung vào các truyền động hybrid.
Hyundai vừa ra mắt phiên bản Elantra N Monochrome mới, nhiều chi tiết rườm rà đã được loại bỏ nhưng vẫn giữ được nét lịch lãm, thể thao và hiệu suất vượt trội.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Mùi có cơ hội gặp quý nhân, tháo gỡ khó khăn trong công việc, Tý cần thận trọng.