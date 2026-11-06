[GALLERY] Pagani trình làng hypercar Huayra đặc biệt "hàng thửa" cuối cùng

Chiếc Pagani Huayra cuối cùng trong series 3 chiếc được tạo ra nhằm mừng thọ 70 tuổi nhà sáng lập hãng - Horacio Pagani - vừa được ra mắt với tên gọi 70 Anima.