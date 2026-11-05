Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Lisa vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, sở hữu nhan sắc gây mê

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Lisa vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, sở hữu nhan sắc gây mê

Mang hai dòng máu Việt - Pháp, Lisa Gouband là một trong những thí sinh gây chú ý ở vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Thu Cúc (tổng hợp)
Theo Tiền Phong, Lisa Gouband sinh năm 2007, mang hai dòng máu Việt - Pháp. Cô hiện là sinh viên chương trình Cử nhân Khoa học Quản lý tại Trường Kinh doanh và Quản lý Emlyon (Pháp), đồng thời hoạt động với vai trò người mẫu thời trang. Ảnh: Fanpage Hoa hậu Việt Nam.
Theo Tiền Phong, Lisa Gouband sinh năm 2007, mang hai dòng máu Việt - Pháp. Cô hiện là sinh viên chương trình Cử nhân Khoa học Quản lý tại Trường Kinh doanh và Quản lý Emlyon (Pháp), đồng thời hoạt động với vai trò người mẫu thời trang. Ảnh: Fanpage Hoa hậu Việt Nam.
Lisa gây chú ý với gương mặt thanh tú, sống mũi cao và nụ cười rạng rỡ. Ảnh: Fanpage Hoa hậu Việt Nam.
Lisa gây chú ý với gương mặt thanh tú, sống mũi cao và nụ cười rạng rỡ. Ảnh: Fanpage Hoa hậu Việt Nam.
Người đẹp có nhiều năm thi đấu rugby (bóng bầu dục) ở cấp độ quốc tế. Sau chấn thương mắt cá chân, cô buộc phải từ bỏ môn thể thao yêu thích và chuyển sang bóng đá. Ảnh: Fanpage Hoa hậu Việt Nam.
Người đẹp có nhiều năm thi đấu rugby (bóng bầu dục) ở cấp độ quốc tế. Sau chấn thương mắt cá chân, cô buộc phải từ bỏ môn thể thao yêu thích và chuyển sang bóng đá. Ảnh: Fanpage Hoa hậu Việt Nam.
Lisa bắt đầu học tại trường Pháp từ năm 4 tuổi nên có thời gian ít sử dụng tiếng Việt. Tuy nhiên, cô luôn cố gắng trau dồi tiếng mẹ đẻ qua những cuộc trò chuyện với gia đình, bạn bè và xem đây là cách gìn giữ cội nguồn. Ảnh: Fanpage Hoa hậu Việt Nam.
Lisa bắt đầu học tại trường Pháp từ năm 4 tuổi nên có thời gian ít sử dụng tiếng Việt. Tuy nhiên, cô luôn cố gắng trau dồi tiếng mẹ đẻ qua những cuộc trò chuyện với gia đình, bạn bè và xem đây là cách gìn giữ cội nguồn. Ảnh: Fanpage Hoa hậu Việt Nam.
Bên cạnh việc học, Lisa theo đuổi công việc người mẫu để rèn luyện kỹ năng trình diễn và tích lũy kinh nghiệm catwalk. Cô cũng lựa chọn chương trình đại học giảng dạy bằng tiếng Anh nhằm cân bằng việc học với ước mơ tham gia Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: Fanpage Hoa hậu Việt Nam.
Bên cạnh việc học, Lisa theo đuổi công việc người mẫu để rèn luyện kỹ năng trình diễn và tích lũy kinh nghiệm catwalk. Cô cũng lựa chọn chương trình đại học giảng dạy bằng tiếng Anh nhằm cân bằng việc học với ước mơ tham gia Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: Fanpage Hoa hậu Việt Nam.
Theo Dân Việt, Lisa mong muốn lan tỏa câu chuyện về sự kiên trì, tinh thần sẻ chia và tình yêu quê hương tại cuộc thi. Người đẹp hy vọng hành trình của mình có thể truyền cảm hứng để các cô gái trẻ tự tin theo đuổi ước mơ. Ảnh: Sức Khoẻ Đời Sống.
Theo Dân Việt, Lisa mong muốn lan tỏa câu chuyện về sự kiên trì, tinh thần sẻ chia và tình yêu quê hương tại cuộc thi. Người đẹp hy vọng hành trình của mình có thể truyền cảm hứng để các cô gái trẻ tự tin theo đuổi ước mơ. Ảnh: Sức Khoẻ Đời Sống.
Chia sẻ về việc tiến sâu tại Hoa hậu Việt Nam 2026, Lisa cho biết đây là niềm tự hào sau nhiều năm ấp ủ ước mơ. Cô đặc biệt xúc động khi nghĩ đến sự hy sinh và ủng hộ của mẹ trong hành trình này. Ảnh: Tiền Phong.
Chia sẻ về việc tiến sâu tại Hoa hậu Việt Nam 2026, Lisa cho biết đây là niềm tự hào sau nhiều năm ấp ủ ước mơ. Cô đặc biệt xúc động khi nghĩ đến sự hy sinh và ủng hộ của mẹ trong hành trình này. Ảnh: Tiền Phong.
Ngoại hình lai giúp Lisa nhận được sự chú ý ngay từ vòng Sơ khảo, nhưng cũng mang đến những áp lực nhất định. Người đẹp cho biết cô xem sự quan tâm của khán giả là động lực để hoàn thiện bản thân. Ảnh: Dân Việt.
Ngoại hình lai giúp Lisa nhận được sự chú ý ngay từ vòng Sơ khảo, nhưng cũng mang đến những áp lực nhất định. Người đẹp cho biết cô xem sự quan tâm của khán giả là động lực để hoàn thiện bản thân. Ảnh: Dân Việt.
Lisa không muốn khán giả chỉ nhớ đến mình vì mang hai dòng máu Việt - Pháp. Cô mong mọi người quan tâm nhiều hơn đến hành trình trưởng thành, những nỗ lực và giá trị mà bản thân theo đuổi. Ảnh: FB Lisa Gouband.
Lisa không muốn khán giả chỉ nhớ đến mình vì mang hai dòng máu Việt - Pháp. Cô mong mọi người quan tâm nhiều hơn đến hành trình trưởng thành, những nỗ lực và giá trị mà bản thân theo đuổi. Ảnh: FB Lisa Gouband.
Xem video "Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh tại sự kiện". Nguồn Vietnamnet
Thu Cúc (tổng hợp)
#Lisa Gouband #Hoa hậu Việt Nam 2026 #thí sinh hoa hậu #người mẫu #chung kết

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT