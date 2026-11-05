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[GALLERY] Loại rau rẻ tiền giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch

Kho tri thức

[GALLERY] Loại rau rẻ tiền giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch

Không phải thực phẩm đắt đỏ hay cao lương mỹ vị, đậu cô ve – loại rau quen thuộc sở hữu bảng thành phần dinh dưỡng đáng chú ý.

Ngọc Mai
Đậu cô ve từ lâu đã trở thành nguyên liệu quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết loại rau này chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ cần thiết cho cơ thể. Đáng chú ý, trong 100g đậu cô ve luộc chỉ cung cấp khoảng 31 kcal nhưng lại có 3,1g chất xơ, 323mg kali, 90,7mcg vitamin K cùng vitamin C, folate và magie. Ảnh: Long Châu
Đậu cô ve từ lâu đã trở thành nguyên liệu quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết loại rau này chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ cần thiết cho cơ thể. Đáng chú ý, trong 100g đậu cô ve luộc chỉ cung cấp khoảng 31 kcal nhưng lại có 3,1g chất xơ, 323mg kali, 90,7mcg vitamin K cùng vitamin C, folate và magie. Ảnh: Long Châu
Một trong những lợi ích đáng chú ý của đậu cô ve là hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Kali và magie góp phần điều hòa huyết áp, trong khi chất xơ giúp kiểm soát cholesterol LDL (cholesterol xấu). Ảnh: Long Châu
Một trong những lợi ích đáng chú ý của đậu cô ve là hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Kali và magie góp phần điều hòa huyết áp, trong khi chất xơ giúp kiểm soát cholesterol LDL (cholesterol xấu). Ảnh: Long Châu
Đậu cô ve cung cấp vitamin K và mangan – những dưỡng chất tham gia vào quá trình hình thành, duy trì cấu trúc xương. Bên cạnh đó, vitamin A và lutein góp phần duy trì chức năng thị giác, hỗ trợ bảo vệ võng mạc trước những tác động gây hại từ môi trường và quá trình lão hóa. Ảnh: Bách hoá XANH
Đậu cô ve cung cấp vitamin K và mangan – những dưỡng chất tham gia vào quá trình hình thành, duy trì cấu trúc xương. Bên cạnh đó, vitamin A và lutein góp phần duy trì chức năng thị giác, hỗ trợ bảo vệ võng mạc trước những tác động gây hại từ môi trường và quá trình lão hóa. Ảnh: Bách hoá XANH
Vitamin C, beta-carotene và lutein trong đậu cô ve có khả năng chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Đặc biệt, vitamin C còn tham gia vào hoạt động của hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể duy trì khả năng bảo vệ trước các tác nhân gây bệnh. Ảnh: Bách hoá XANH
Vitamin C, beta-carotene và lutein trong đậu cô ve có khả năng chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Đặc biệt, vitamin C còn tham gia vào hoạt động của hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể duy trì khả năng bảo vệ trước các tác nhân gây bệnh. Ảnh: Bách hoá XANH
Với khoảng 3,1g chất xơ trong mỗi 100g đậu cô ve luộc, loại rau này là lựa chọn đáng cân nhắc cho những người muốn cải thiện chế độ ăn. Chất xơ giúp thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ hạn chế táo bón và góp phần nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, từ đó duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Ảnh: Điện máy XANH
Với khoảng 3,1g chất xơ trong mỗi 100g đậu cô ve luộc, loại rau này là lựa chọn đáng cân nhắc cho những người muốn cải thiện chế độ ăn. Chất xơ giúp thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ hạn chế táo bón và góp phần nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, từ đó duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Ảnh: Điện máy XANH
Chất xơ trong đậu cô ve giúp làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate, góp phần hạn chế tình trạng đường huyết tăng nhanh sau bữa ăn. Trong khi đó, hàm lượng calo thấp và lượng chất xơ tương đối dồi dào giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát khẩu phần ăn và hạn chế tiêu thụ quá nhiều năng lượng. Ảnh: Điện máy XANH
Chất xơ trong đậu cô ve giúp làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate, góp phần hạn chế tình trạng đường huyết tăng nhanh sau bữa ăn. Trong khi đó, hàm lượng calo thấp và lượng chất xơ tương đối dồi dào giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát khẩu phần ăn và hạn chế tiêu thụ quá nhiều năng lượng. Ảnh: Điện máy XANH
Folate trong đậu cô ve tham gia vào quá trình tổng hợp DNA và các chất dẫn truyền thần kinh, góp phần duy trì hoạt động bình thường của não bộ. Ngoài ra, các vitamin nhóm B còn tham gia chuyển hóa carbohydrate, chất béo và protein thành năng lượng, giúp cơ thể duy trì các hoạt động thường ngày. Ảnh: Điện máy XANH
Folate trong đậu cô ve tham gia vào quá trình tổng hợp DNA và các chất dẫn truyền thần kinh, góp phần duy trì hoạt động bình thường của não bộ. Ngoài ra, các vitamin nhóm B còn tham gia chuyển hóa carbohydrate, chất béo và protein thành năng lượng, giúp cơ thể duy trì các hoạt động thường ngày. Ảnh: Điện máy XANH
Không chỉ giàu dinh dưỡng, đậu cô ve còn dễ chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn. Có thể lựa chọn đậu cô ve xào tỏi, đậu cô ve xào thịt bò, đậu cô ve xào trứng, đậu cô ve luộc chấm kho quẹt hoặc canh đậu cô ve nấu sườn. Những món ăn này vừa dễ thực hiện, vừa giúp thực đơn gia đình thêm phong phú. Ảnh: Điện máy XANH
Không chỉ giàu dinh dưỡng, đậu cô ve còn dễ chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn. Có thể lựa chọn đậu cô ve xào tỏi, đậu cô ve xào thịt bò, đậu cô ve xào trứng, đậu cô ve luộc chấm kho quẹt hoặc canh đậu cô ve nấu sườn. Những món ăn này vừa dễ thực hiện, vừa giúp thực đơn gia đình thêm phong phú. Ảnh: Điện máy XANH
Để tận dụng dưỡng chất, nên lựa chọn những quả đậu cô ve tươi, xanh, không bị dập nát và chế biến chín kỹ. Có thể luộc, hấp hoặc xào với lượng dầu vừa phải để hạn chế bổ sung quá nhiều chất béo. Đặc biệt, nên kết hợp đậu cô ve với các loại rau củ, ngũ cốc, thịt, cá và thực phẩm giàu đạm khác để xây dựng chế độ ăn đa dạng, cân đối. Ảnh: Điện máy XANH
Để tận dụng dưỡng chất, nên lựa chọn những quả đậu cô ve tươi, xanh, không bị dập nát và chế biến chín kỹ. Có thể luộc, hấp hoặc xào với lượng dầu vừa phải để hạn chế bổ sung quá nhiều chất béo. Đặc biệt, nên kết hợp đậu cô ve với các loại rau củ, ngũ cốc, thịt, cá và thực phẩm giàu đạm khác để xây dựng chế độ ăn đa dạng, cân đối. Ảnh: Điện máy XANH
Từ hỗ trợ tim mạch, tiêu hóa đến kiểm soát cân nặng và bổ sung chất chống oxy hóa, đậu cô ve mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng đáng chú ý. Dù vậy, đây chỉ là thực phẩm hỗ trợ sức khỏe, không có tác dụng thay thế thuốc điều trị hay các phương pháp y tế. Một chế độ ăn khoa học, kết hợp vận động thường xuyên và duy trì lối sống lành mạnh mới là nền tảng quan trọng để bảo vệ sức khỏe lâu dài. Ảnh: Điện máy XANH
Từ hỗ trợ tim mạch, tiêu hóa đến kiểm soát cân nặng và bổ sung chất chống oxy hóa, đậu cô ve mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng đáng chú ý. Dù vậy, đây chỉ là thực phẩm hỗ trợ sức khỏe, không có tác dụng thay thế thuốc điều trị hay các phương pháp y tế. Một chế độ ăn khoa học, kết hợp vận động thường xuyên và duy trì lối sống lành mạnh mới là nền tảng quan trọng để bảo vệ sức khỏe lâu dài. Ảnh: Điện máy XANH
Cách xào đậu cô ve giòn ngon. Clip: NÔNG SẢN DŨNG HÀ
Ngọc Mai
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