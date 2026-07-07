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[GALLERY] Tòa căn hộ như bảng màu của thành phố biển Cape Verde

Kinh doanh - Địa ốc

[GALLERY] Tòa căn hộ như bảng màu của thành phố biển Cape Verde

Nằm giữa khu phố thương mại trên đảo São Vicente, Casa Celestina vừa là căn hộ, vừa là không gian thương mại với mặt tiền phủ kín những ô cửa vuông đầy màu sắc.

Trường Hân (Ảnh: Sergio Pirrone)
Được thiết kế bởi Ramos Castellano Architecture, khu căn hộ Celestina nằm ở Cape Verde, một quốc gia Tây Phi. Nổi bật với những bức tường quét vôi trắng, hình học đơn giản và những cánh cửa chớp đầy màu sắc, khu căn hộ được thiết kế như một công trình đa chức năng.
Được thiết kế bởi Ramos Castellano Architecture, khu căn hộ Celestina nằm ở Cape Verde, một quốc gia Tây Phi. Nổi bật với những bức tường quét vôi trắng, hình học đơn giản và những cánh cửa chớp đầy màu sắc, khu căn hộ được thiết kế như một công trình đa chức năng.
Mindelo - một thành phố ở Cape Verde , đang phát triển nhanh chóng nhờ du lịch và dân số ngày càng tăng. 50% dân số thành phố dưới 25 tuổi, tạo nên cấu trúc năng động nhờ dân số trẻ. Trong 15 năm qua, Mindelo đã lựa chọn xây dựng các tòa nhà chung cư bốn tầng thay vì những ngôi nhà một tầng truyền thống.
Mindelo - một thành phố ở Cape Verde , đang phát triển nhanh chóng nhờ du lịch và dân số ngày càng tăng. 50% dân số thành phố dưới 25 tuổi, tạo nên cấu trúc năng động nhờ dân số trẻ. Trong 15 năm qua, Mindelo đã lựa chọn xây dựng các tòa nhà chung cư bốn tầng thay vì những ngôi nhà một tầng truyền thống.
Dự án mang tên 'Casa Celestina', bao gồm không gian thương mại và không gian làm việc chung ở tầng trệt và bảy căn hộ ở các tầng trên. Mặt tiền của tòa nhà được định hình bởi các ô cửa vuông, từ bên ngoài phản chiếu màu sắc của thành phố và kiến ​​trúc địa phương. Tuy nhiên, từ bên trong, những ô cửa này lại điều chỉnh tầm nhìn bên ngoài để đảm bảo sự yên tĩnh và tập trung.
Dự án mang tên 'Casa Celestina', bao gồm không gian thương mại và không gian làm việc chung ở tầng trệt và bảy căn hộ ở các tầng trên. Mặt tiền của tòa nhà được định hình bởi các ô cửa vuông, từ bên ngoài phản chiếu màu sắc của thành phố và kiến ​​trúc địa phương. Tuy nhiên, từ bên trong, những ô cửa này lại điều chỉnh tầm nhìn bên ngoài để đảm bảo sự yên tĩnh và tập trung.
Các yếu tố như ban công và cửa sổ mở ra bên ngoài trong không gian nhỏ là rất quan trọng trong quá trình thiết kế. Do đó, các hành lang trong tòa nhà trở thành một phần không thể thiếu của hệ thống làm mát tự nhiên.
Các yếu tố như ban công và cửa sổ mở ra bên ngoài trong không gian nhỏ là rất quan trọng trong quá trình thiết kế. Do đó, các hành lang trong tòa nhà trở thành một phần không thể thiếu của hệ thống làm mát tự nhiên.
Các kiến ​​trúc sư đã tìm cách truyền tải ý tưởng tương tự như trong kiến ​​trúc truyền thống, kết hợp nó với một vài công năng mới. Tầng trệt bao gồm không gian dành cho thương mại và làm việc chung, với các hoạt động bên trong có thể được quan sát từ con phố liền kề. Phía trên là sáu căn hộ có diện tích 29 mét vuông mỗi căn, trong khi tầng áp mái có diện tích 60 mét vuông.
Các kiến ​​trúc sư đã tìm cách truyền tải ý tưởng tương tự như trong kiến ​​trúc truyền thống, kết hợp nó với một vài công năng mới. Tầng trệt bao gồm không gian dành cho thương mại và làm việc chung, với các hoạt động bên trong có thể được quan sát từ con phố liền kề. Phía trên là sáu căn hộ có diện tích 29 mét vuông mỗi căn, trong khi tầng áp mái có diện tích 60 mét vuông.
Không gian tầng trệt được sử dụng với mục đích thương mại
Không gian tầng trệt được sử dụng với mục đích thương mại
Mỗi lối vào căn hộ đều hướng ra cầu thang trung tâm mở, tạo thành một ống thông gió. Một cửa sổ nhỏ nằm trên cửa ra vào căn hộ cung cấp sự thông gió chéo khắp tòa nhà , loại bỏ nhu cầu sử dụng điều hòa không khí.
Mỗi lối vào căn hộ đều hướng ra cầu thang trung tâm mở, tạo thành một ống thông gió. Một cửa sổ nhỏ nằm trên cửa ra vào căn hộ cung cấp sự thông gió chéo khắp tòa nhà , loại bỏ nhu cầu sử dụng điều hòa không khí.
Ramos và Castellano chỉ ra rằng thành phố Mindelo đang không ngừng phát triển và dự án của họ không tránh khỏi những hạn chế quen thuộc đối với bất kỳ kiến ​​trúc sư nào làm việc trong bối cảnh đô thị. “Vì tòa nhà nằm ngay trung tâm thành phố, chúng tôi buộc phải tối đa hóa khả năng cho thuê; và thể tích của tòa nhà hầu như bị ràng buộc bởi các quy định của thành phố,” họ giải thích.
Ramos và Castellano chỉ ra rằng thành phố Mindelo đang không ngừng phát triển và dự án của họ không tránh khỏi những hạn chế quen thuộc đối với bất kỳ kiến ​​trúc sư nào làm việc trong bối cảnh đô thị. “Vì tòa nhà nằm ngay trung tâm thành phố, chúng tôi buộc phải tối đa hóa khả năng cho thuê; và thể tích của tòa nhà hầu như bị ràng buộc bởi các quy định của thành phố,” họ giải thích.
Với những điểm nhấn màu sắc, cùng với nhiều cửa sổ và ban công, họ đã tìm cách tích hợp tòa nhà và cư dân - du khách của nó với thành phố xung quanh, tạo nên sự hài hòa trong một bối cảnh có thể không hoàn toàn lý tưởng.
Với những điểm nhấn màu sắc, cùng với nhiều cửa sổ và ban công, họ đã tìm cách tích hợp tòa nhà và cư dân - du khách của nó với thành phố xung quanh, tạo nên sự hài hòa trong một bối cảnh có thể không hoàn toàn lý tưởng.
Với những gam màu được sử dụng trên các bức tường quét vôi trắng, hài hòa với kiến ​​trúc truyền thống của Cabo Verde. Nó cũng mời gọi người sử dụng trải nghiệm một lối sống địa phương độc đáo, nơi không gian trong nhà và ngoài trời được hòa quyện vào nhau.
Với những gam màu được sử dụng trên các bức tường quét vôi trắng, hài hòa với kiến ​​trúc truyền thống của Cabo Verde. Nó cũng mời gọi người sử dụng trải nghiệm một lối sống địa phương độc đáo, nơi không gian trong nhà và ngoài trời được hòa quyện vào nhau.
Màu sắc của các cửa sổ có mối liên hệ trực tiếp với bảng màu đã có sẵn trong kiến ​​trúc truyền thống Cabo Verdian, và sự chuyển động của các ô cửa hấp thụ và truyền tải sự năng động và đối thoại với đường phố và trên hết là với hình khối không gian của các tòa nhà lân cận.
Màu sắc của các cửa sổ có mối liên hệ trực tiếp với bảng màu đã có sẵn trong kiến ​​trúc truyền thống Cabo Verdian, và sự chuyển động của các ô cửa hấp thụ và truyền tải sự năng động và đối thoại với đường phố và trên hết là với hình khối không gian của các tòa nhà lân cận.
“Các ô cửa được thiết kế để tạo ra mối quan hệ nội tại - ngoại thất, lọc và chọn lọc những khung cảnh góp phần tạo nên sự tĩnh lặng và tập trung nội tâm, đồng thời tạo ra mối quan hệ về vị trí và kích thước với kiến ​​trúc của hai tòa nhà bên cạnh,” Ramos Castellano Arquitectos giải thích.
“Các ô cửa được thiết kế để tạo ra mối quan hệ nội tại - ngoại thất, lọc và chọn lọc những khung cảnh góp phần tạo nên sự tĩnh lặng và tập trung nội tâm, đồng thời tạo ra mối quan hệ về vị trí và kích thước với kiến ​​trúc của hai tòa nhà bên cạnh,” Ramos Castellano Arquitectos giải thích.
Casa Celestina chứng minh rằng kiến trúc hiện đại không nhất thiết phải tách rời văn hóa địa phương. Một công trình vừa đáp ứng nhu cầu ở, kinh doanh và làm việc, vừa kể câu chuyện về màu sắc, khí hậu và con người Cape Verde, sở hữu những ô cửa như bảng màu ấy không chỉ mở ra ánh sáng và gió biển, mà còn mở ra cách tiếp cận kiến trúc tôn trọng bối cảnh – điều đang trở thành xu hướng được nhiều kiến trúc sư trên thế giới theo đuổi.
Casa Celestina chứng minh rằng kiến trúc hiện đại không nhất thiết phải tách rời văn hóa địa phương. Một công trình vừa đáp ứng nhu cầu ở, kinh doanh và làm việc, vừa kể câu chuyện về màu sắc, khí hậu và con người Cape Verde, sở hữu những ô cửa như bảng màu ấy không chỉ mở ra ánh sáng và gió biển, mà còn mở ra cách tiếp cận kiến trúc tôn trọng bối cảnh – điều đang trở thành xu hướng được nhiều kiến trúc sư trên thế giới theo đuổi.
Trường Hân (Ảnh: Sergio Pirrone)
#Cape Verde #Casa Celestina #kiến trúc #căn hộ #đảo São Vicente #kiến trúc màu sắc

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