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[GALLERY] Land Rover Discovery 2027 từ 64.900 USD, thêm bản Landmark mới

Số hóa - Xe

[GALLERY] Land Rover Discovery 2027 từ 64.900 USD, thêm bản Landmark mới

Mẫu SUV hạng sang lâu năm Land Rover Discovery nay chỉ còn sử dụng động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.0L, sản sinh công suất tối đa 355 mã lực.

Nguyễn Chung
Land Rover Discovery thế hệ thứ 5 được giới thiệu vào mùa thu năm 2016 và dường như đang chuẩn bị khép lại vòng đời. Việc Land Rover ra mắt bản đặc biệt Landmark được xem là dấu hiệu cho thấy mẫu SUV này đang bước vào giai đoạn cuối của vòng đời sản phẩm. Điều này khá bất ngờ vì đến thời điểm này, vẫn chưa xuất hiện các nguyên mẫu của Land Rover Discovery thế hệ hoàn toàn mới.
Land Rover Discovery thế hệ thứ 5 được giới thiệu vào mùa thu năm 2016 và dường như đang chuẩn bị khép lại vòng đời. Việc Land Rover ra mắt bản đặc biệt Landmark được xem là dấu hiệu cho thấy mẫu SUV này đang bước vào giai đoạn cuối của vòng đời sản phẩm. Điều này khá bất ngờ vì đến thời điểm này, vẫn chưa xuất hiện các nguyên mẫu của Land Rover Discovery thế hệ hoàn toàn mới.
Theo tạp chí Autocar, Land Rover trước đây cũng từng chia tay Discovery II, LR3 và LR4 bằng những phiên bản mang tên Landmark. Tuy nhiên, Land Rover Discovery Sport cũng từng được giới thiệu phiên bản Landmark vào năm 2025 và mẫu xe này hiện vẫn tiếp tục được bán dù có tuổi đời còn lâu hơn cả Discovery.
Theo tạp chí Autocar, Land Rover trước đây cũng từng chia tay Discovery II, LR3 và LR4 bằng những phiên bản mang tên Landmark. Tuy nhiên, Land Rover Discovery Sport cũng từng được giới thiệu phiên bản Landmark vào năm 2025 và mẫu xe này hiện vẫn tiếp tục được bán dù có tuổi đời còn lâu hơn cả Discovery.
Phiên bản Landmark mới của dòng SUV hạng sang này ra đời nhằm "tôn vinh những giá trị cốt lõi của Discovery". Phiên bản này được định vị giữa Land Rover Discovery S và Tempest, nổi bật với màu sơn xanh dương Tasman Blue lấy cảm hứng từ màu Clearwater Blue từng xuất hiện trên thế hệ Discovery thế hệ đầu tiên.
Phiên bản Landmark mới của dòng SUV hạng sang này ra đời nhằm "tôn vinh những giá trị cốt lõi của Discovery". Phiên bản này được định vị giữa Land Rover Discovery S và Tempest, nổi bật với màu sơn xanh dương Tasman Blue lấy cảm hứng từ màu Clearwater Blue từng xuất hiện trên thế hệ Discovery thế hệ đầu tiên.
Ngoài ra, Land Rover Discovery 2027 mới còn được trang bị tấm ốp bảo vệ gầm màu xám Carpathian Grey cùng các chi tiết màu Graphite Atlas ở lưới tản nhiệt, khe gió bên sườn và logo. Bộ mâm hợp kim 21 inch cũng có thiết kế mới với màu sơn xám Dark Agate Grey.
Ngoài ra, Land Rover Discovery 2027 mới còn được trang bị tấm ốp bảo vệ gầm màu xám Carpathian Grey cùng các chi tiết màu Graphite Atlas ở lưới tản nhiệt, khe gió bên sườn và logo. Bộ mâm hợp kim 21 inch cũng có thiết kế mới với màu sơn xám Dark Agate Grey.
Khi mở cửa trước, hệ thống đèn chào mừng sẽ chiếu họa tiết hình ngọn núi xuống mặt đất. Họa tiết này cũng xuất hiện trên bậc cửa và các chi tiết ốp nhôm màu xám đậm trong khoang lái. Những trang bị nổi bật khác gồm ốp cửa Tech Velour, cửa sổ trời toàn cảnh và ngăn làm mát tích hợp trong bệ tì tay trung tâm.
Khi mở cửa trước, hệ thống đèn chào mừng sẽ chiếu họa tiết hình ngọn núi xuống mặt đất. Họa tiết này cũng xuất hiện trên bậc cửa và các chi tiết ốp nhôm màu xám đậm trong khoang lái. Những trang bị nổi bật khác gồm ốp cửa Tech Velour, cửa sổ trời toàn cảnh và ngăn làm mát tích hợp trong bệ tì tay trung tâm.
Ngoài ra, Land Rover Discovery Landmark còn được trang bị hệ thống treo khí nén, nóc xe sơn đen tương phản và cửa cốp đóng/mở chỉnh điện tiêu chuẩn. Khoang lái sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình thông tin giải trí 11,4 inch.
Ngoài ra, Land Rover Discovery Landmark còn được trang bị hệ thống treo khí nén, nóc xe sơn đen tương phản và cửa cốp đóng/mở chỉnh điện tiêu chuẩn. Khoang lái sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình thông tin giải trí 11,4 inch.
Xe cũng được trang bị gương chiếu hậu chống chói tự động, sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động 4 vùng và hệ thống âm thanh Meridian 11 loa. Các tính năng hỗ trợ lái tiêu chuẩn gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và phanh khẩn cấp tự động.
Xe cũng được trang bị gương chiếu hậu chống chói tự động, sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động 4 vùng và hệ thống âm thanh Meridian 11 loa. Các tính năng hỗ trợ lái tiêu chuẩn gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và phanh khẩn cấp tự động.
Ở phiên bản Tempest cao cấp nhất, xe được bổ sung một số thay đổi nhỏ như màu sơn xám Borasco Grey mới. Bên trong khoang lái, xe dùng chất liệu bọc nội thất mới cùng ghế trước tích hợp chức năng massage và ghế lái nhớ vị trí.
Ở phiên bản Tempest cao cấp nhất, xe được bổ sung một số thay đổi nhỏ như màu sơn xám Borasco Grey mới. Bên trong khoang lái, xe dùng chất liệu bọc nội thất mới cùng ghế trước tích hợp chức năng massage và ghế lái nhớ vị trí.
Ngoài việc bổ sung phiên bản Landmark mới, dòng xe Land Rover Discovery 2027 còn bị cắt bớt 1 tùy chọn động cơ. Theo đó, động cơ bị cắt là máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L quen thuộc.
Ngoài việc bổ sung phiên bản Landmark mới, dòng xe Land Rover Discovery 2027 còn bị cắt bớt 1 tùy chọn động cơ. Theo đó, động cơ bị cắt là máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L quen thuộc.
Sự thay đổi này khiến xe chỉ còn 1 loại động cơ là máy xăng Ingenium 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.0L, sản sinh công suất tối đa 355 mã lực. Cấu hình này giúp Discovery tăng tốc từ 0-96 km/h trong 6,2 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 209 km/h.
Sự thay đổi này khiến xe chỉ còn 1 loại động cơ là máy xăng Ingenium 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.0L, sản sinh công suất tối đa 355 mã lực. Cấu hình này giúp Discovery tăng tốc từ 0-96 km/h trong 6,2 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 209 km/h.
Tại thị trường Mỹ, Land Rover Discovery S tiêu chuẩn có giá bán khởi điểm từ 64.900 USD. Con số tương ứng của Land Rover Discovery Landmark là 70.800 USD. Trong khi đó, phiên bản Tempest cao cấp nhất có giá từ 84.300 USD.
Tại thị trường Mỹ, Land Rover Discovery S tiêu chuẩn có giá bán khởi điểm từ 64.900 USD. Con số tương ứng của Land Rover Discovery Landmark là 70.800 USD. Trong khi đó, phiên bản Tempest cao cấp nhất có giá từ 84.300 USD.
Video: Giới thiệu Land Rover Discovery thế hệ mới.
Nguyễn Chung
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