Chính trị

5.000 cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Gia Lai tham gia “Cùng Việt Nam tiến bước”

Sáng 16/8, Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” điểm cầu Gia Lai được tổ chức tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành ( P. Quy Nhơn) với sự tham gia của hơn 5.000 người

Hà Ngọc Chính- H.Đại

Đây là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) và Ngày Truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) do Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức. Lễ phát động chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”, được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường, đặc khu hành chính trên cả nước.

1.jpg
Điểm cầu chính được tổ chức tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), cùng nhiều địa phương trong tỉnh với sự tham gia của hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tỉnh nhà. Ảnh; V.M

Tại chương trình, hàng trăm nghìn người tham gia trên toàn quốc đã khoác áo đỏ sao vàng, cùng hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử để theo dõi lễ thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca và thực hiện hành trình đi bộ tại các địa phương. Sự kiện không chỉ thể hiện tinh thần yêu nước, đoàn kết mà còn khẳng định vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong việc gắn kết công tác bảo đảm an ninh trật tự với phát triển xã hội bền vững, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2.jpg
“Cùng Việt Nam tiến bước” là sự kiện cộng đồng có quy mô chưa từng có, mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, cùng với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính.

Với thông điệp “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”, chương trình không những là hoạt động thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, mà còn là hành trình kết nối triệu trái tim, hội tụ mọi thế hệ, tầng lớp nhân dân từ thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng một Việt Nam đoàn kết, hùng cường và bền vững.

5.jpg
Mỗi bước chân được ghi nhận thông qua nền tảng số của chương trình là một “bước xanh”, góp phần giảm phát thải khí carbon, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và hướng tới mục tiêu Net Zero của quốc gia. Ảnh V.M

Từ ngày 25/7 - 16/8, người dân cả nước đã tích cực tham gia đăng ký trực tuyến qua cổng thông tin chính thức cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn đóng góp vào hành trình “1 tỷ bước chân”.

