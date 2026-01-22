Hà Nội

Ngọc Huyền ‘Thương ngày nắng về’ kỷ niệm 2 năm ngày cưới

Giải trí

Ngọc Huyền ‘Thương ngày nắng về’ kỷ niệm 2 năm ngày cưới

Kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Ngọc Huyền của Thương ngày nắng về chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên trang cá nhân, đăng tải bộ ảnh cưới, diễn viên Ngọc Huyền viết: "Loving may not always be easy, but it’s always worth it. Happy 2nd wedding anniversary" (tạm dịch: Yêu thương có thể không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng luôn xứng đáng. Chúc mừng 2 năm ngày cưới). Ảnh: FB Ngọc Huyền.
Ngọc Huyền kết hôn với Duy Minh vào tháng 1/2024 sau thời gian hẹn hò bí mật. Ảnh: FB Ngọc Huyền.
Sau 2 năm cưới, vợ chồng Ngọc Huyền vẫn ngọt ngào như thời mới yêu. Ảnh: FB Ngọc Huyền.
Ngọc Huyền khoe những khoảnh khắc ngọt ngào bên Duy Minh khi tham dự sự kiện vào tháng 11/2025. Ảnh: FB Ngọc Huyền.
24 tuổi lên xe hoa, Vân Vân của Thương ngày nắng về chia sẻ trên Vietnamnet, ngày trước khi đi quay về nhà, đôi khi cô thấy một chút cô đơn. Sau khi kết hôn, đi làm phim về không chỉ có chồng mà Ngọc Huyền còn được cả bố mẹ chồng hỏi han chăm sóc. Ảnh: FB Ngọc Huyền.
Trong cuộc phỏng vấn với Dân Việt, Ngọc Huyền tiết lộ, bố mẹ chồng và chồng cô luôn ủng hộ công việc của cô, sẵn sàng hỗ trợ Ngọc Huyền về kinh tế. Tuy nhiên, nữ diễn viên muốn tự lập nhiều hơn chứ không ỷ lại vào bố mẹ. Ảnh: FB Ngọc Huyền.
Ngọc Huyền gây chú ý khi đóng phim Thương ngày nắng về. Cô chia sẻ trên Tiền Phong, là một diễn viên tay ngang, không được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp, cô phải cố gắng hơn những diễn viên khác rất nhiều. Ảnh: Tiền Phong.
Ngọc Huyền phải tự tìm tòi, học hỏi và tự đúc kết cho mình kinh nghiệm diễn xuất để làm tròn vai của mình hơn. Ảnh: Tiền Phong.
Năm 2025, Ngọc Huyền trở lại với phim ảnh. Cô đóng phim truyền hình Dịu dàng màu nắng. Ảnh: FB Ngọc Huyền.
Trong Dịu dàng màu nắng, Ngọc Huyền đóng vai Xuân- cô gái phải bươn chải kiếm tiền nuôi bố mẹ và em gái. Xuân tự ti, đôi lúc cứng đầu nhưng càng về sau càng trưởng thành. Ảnh: FB Ngọc Huyền.
