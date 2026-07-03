[GALLERY] BMW "nhá hàng" SUV địa hình hạng sang mới, "đấu" Mercedes G-Class

BMW được cho là đang phát triển một mẫu SUV địa hình hạng sang mới sở hữu khung gầm rời ladder frame, nhằm cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Benz G-Class.
Mẫu xe SUV Kia Niro phiên bản nâng cấp sở hữu thiết kế sắc sảo và nội thất hiện đại hơn, nhưng phiên bản thuần điện sẽ không còn được bán trong năm 2027.
Mẫu xe SUV Kia Niro phiên bản nâng cấp sở hữu thiết kế sắc sảo và nội thất hiện đại hơn, nhưng phiên bản thuần điện sẽ không còn được bán trong năm 2027.
Từng bán mảng chip nhớ và điện hạt nhân để vượt khủng hoảng, Toshiba nay chứng kiến hai lĩnh vực này bùng nổ mạnh mẽ nhờ làn sóng AI toàn cầu.
Lamborghini Urus Performante SE sở hữu công suất 801 mã lực, tăng so với 789 mã lực của phiên bản plug-in hybrid SE thường. Nhưng đổi lại, chiếc xe nặng hơn.
Sau phiên bản động cơ xăng, hãng xe Jaecoo của Trung Quốc tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm với J5 EV - biến thể thuần điện của mẫu SUV hạng B tại Đông Nam Á.
Tựa game đắt nhất Steam có giá gần 26 triệu đồng nhưng chỉ mang đến trải nghiệm 10 phút đi dạo trong cung điện ảo, khiến cộng đồng game thủ tranh cãi dữ dội.
Không chỉ để nhắn tin, Zalo còn sở hữu nhiều tính năng hữu ích giúp tăng cường bảo mật, quản lý công việc và tối ưu trải nghiệm mà không phải ai cũng biết.
Sau hơn 1 năm ra mắt, mẫu MPV MG G50 được giảm giá hơn 100 triệu đồng tại đại lý, thậm chí có nơi giảm lên tới 147 triệu đồng nhằm kích cầu khách mua xe.
Phiên bản nâng cấp 2026 của Honda City đang cho thấy sức hút đáng kể tại Thái Lan khi ghi nhận hơn 10.000 đơn đặt hàng trước chỉ sau thời gian ngắn mở bán.
Điện thoại đầy bộ nhớ khiến máy chậm, hao pin và không thể cài ứng dụng mới. Dưới đây là 5 cách giải phóng dung lượng hiệu quả mà không cần xóa ứng dụng.
Suzuki XL7 2026 phiên bản nâng cấp vòng đòi dường như tập trung chính vào thay đổi diện mạo phần đầu và mâm xe, trong khi động cơ xăng hybrid vẫn giữ nguyên.
Chiếc siêu xe Bugatti Mistral mui trần cuối cùng kết hợp lớp sơn màu trắng trơn với sứ nung thật và những đường vẽ tay thể hiện hình dạng hình học ẩn bên trong.
Phiên bản tiêu chuẩn "giá mềm" của mẫu xe điện Hyundai Ioniq 3 2026 mới sở hữu cản trước/sau khác biệt, mâm hợp kim nhỏ hơn và khoang nội thất sáng màu.
Từng bị xem là biểu tượng sa sút của Thung lũng Silicon, Intel đang trở lại đầy ấn tượng khi vốn hóa tăng gấp ba, liên tiếp ký kết hợp tác với Nvidia và Apple.
Ford Ranger mới bao gồm XLS 2.0L 4x2 và 4x4, Wildtrak 2.0L 4x4, Wildtrak 3.0L V6 và Ranger Raptor 3.0L Ecoboost phục vụ đa dạng các nhu cầu của khách hàng Việt.
Từng được kỳ vọng khuấy đảo làng game, giờ gây sốc khi lượng người chơi trực tuyến giảm xuống chỉ còn vài chục người.
Ít ai biết rằng mỗi lần sử dụng AI tạo sinh đều tiêu tốn điện và nước để vận hành trung tâm dữ liệu, tạo thêm áp lực lên tài nguyên và môi trường toàn cầu.
Lễ kỷ niệm 80 năm Vespa quy tụ cộng đồng Vespis toàn cầu với chuỗi hoạt động trải nghiệm, giao lưu và cuộc đại diễu hành chưa từng có tại thủ đô Rome, Ý.
Từ những chiếc Galaxy Z Fold đời đầu hỏng màn hình, một sinh viên Việt Nam đã tạo nên smartphone mini độc nhất với pin 5.000mAh và nhiều tính năng đặc biệt.
Mitsubishi Motors vừa chính thức ra mắt Mitsubishi Attrage 2026 tại thị trường Thái Lan với giá bán từ 564.000 - 619.000 baht (khoảng 445 - 490 triệu đồng).
Một công ty luật vận hành bằng AI tại Anh vừa giúp khách hàng thắng kiện đòi hơn 220 triệu đồng, mở ra bước ngoặt mới cho ngành pháp lý thời đại số.