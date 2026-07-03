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[GALLERY] BMW "nhá hàng" SUV địa hình hạng sang mới, "đấu" Mercedes G-Class

Số hóa - Xe

[GALLERY] BMW "nhá hàng" SUV địa hình hạng sang mới, "đấu" Mercedes G-Class

BMW được cho là đang phát triển một mẫu SUV địa hình hạng sang mới sở hữu khung gầm rời ladder frame, nhằm cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Benz G-Class.

Nguyễn Chung
Theo các nguồn tin nội bộ, dự án này mang mã G74 và nhiều khả năng sẽ trở thành mẫu SUV đầu bảng mới của BMW, dự kiến mang tên BMW X9. Đây được xem là bước đi mới trong chiến lược mở rộng dải SUV cao cấp của hãng, hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm sự kết hợp giữa khả năng off-road thực thụ và tiện nghi sang trọng.
Theo các nguồn tin nội bộ, dự án này mang mã G74 và nhiều khả năng sẽ trở thành mẫu SUV đầu bảng mới của BMW, dự kiến mang tên BMW X9. Đây được xem là bước đi mới trong chiến lược mở rộng dải SUV cao cấp của hãng, hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm sự kết hợp giữa khả năng off-road thực thụ và tiện nghi sang trọng.
Khác với định hướng thiên về hiệu suất như BMW XM, mẫu SUV G74 hoàn toàn mới này được cho là sẽ tập trung nhiều hơn vào khả năng chinh phục địa hình, đồng thời vẫn duy trì trải nghiệm cao cấp đặc trưng của BMW.
Khác với định hướng thiên về hiệu suất như BMW XM, mẫu SUV G74 hoàn toàn mới này được cho là sẽ tập trung nhiều hơn vào khả năng chinh phục địa hình, đồng thời vẫn duy trì trải nghiệm cao cấp đặc trưng của BMW.
Ban đầu, việc BMW đăng ký bằng sáng chế cho nền tảng ladder frame làm dấy lên đồn đoán rằng hãng sẽ quay trở lại cấu trúc body-on-frame sau hơn 50 năm. Tuy nhiên, các báo cáo mới cho thấy BMW có thể sẽ sử dụng phiên bản gia cường của nền tảng CLAR dạng unibody.
Ban đầu, việc BMW đăng ký bằng sáng chế cho nền tảng ladder frame làm dấy lên đồn đoán rằng hãng sẽ quay trở lại cấu trúc body-on-frame sau hơn 50 năm. Tuy nhiên, các báo cáo mới cho thấy BMW có thể sẽ sử dụng phiên bản gia cường của nền tảng CLAR dạng unibody.
Giải pháp này được kỳ vọng sẽ giúp xe SUV địa hình BMW G74 cân bằng giữa khả năng vận hành linh hoạt trên đường nhựa và năng lực off-road. Xe được cho là sẽ sở hữu hệ thống treo khí nén thích ứng, khóa vi sai điện tử, khoảng sáng gầm lớn và có thể tích hợp đánh lái bốn bánh.
Giải pháp này được kỳ vọng sẽ giúp xe SUV địa hình BMW G74 cân bằng giữa khả năng vận hành linh hoạt trên đường nhựa và năng lực off-road. Xe được cho là sẽ sở hữu hệ thống treo khí nén thích ứng, khóa vi sai điện tử, khoảng sáng gầm lớn và có thể tích hợp đánh lái bốn bánh.
Về sức mạnh, BMW chưa xác nhận cấu hình động cơ, nhưng nhiều nguồn tin cho biết xe có thể dùng hệ truyền động plug-in hybrid, kết hợp động cơ V8 4.4L tăng áp kép cho tổng công suất trên 700 mã lực.
Về sức mạnh, BMW chưa xác nhận cấu hình động cơ, nhưng nhiều nguồn tin cho biết xe có thể dùng hệ truyền động plug-in hybrid, kết hợp động cơ V8 4.4L tăng áp kép cho tổng công suất trên 700 mã lực.
Ngoài ra, BMW cũng được cho là đang nghiên cứu nền tảng Range-Extender Electric Vehicle (REEV) cùng đối tác ZF Friedrichshafen, mở ra khả năng xuất hiện thêm phiên bản điện mở rộng phạm vi hoạt động trong tương lai.
Ngoài ra, BMW cũng được cho là đang nghiên cứu nền tảng Range-Extender Electric Vehicle (REEV) cùng đối tác ZF Friedrichshafen, mở ra khả năng xuất hiện thêm phiên bản điện mở rộng phạm vi hoạt động trong tương lai.
Theo kế hoạch, BMW G74 dự kiến sẽ được sản xuất từ nửa cuối năm 2029 tại nhà máy Spartanburg (Mỹ) – nơi hiện đang lắp ráp nhiều mẫu SUV chủ lực của thương hiệu này. Nếu được thương mại hóa đúng như kỳ vọng, G74 có thể trở thành đối thủ đáng gờm đầu tiên của Mercedes-Benz G-Class.
Theo kế hoạch, BMW G74 dự kiến sẽ được sản xuất từ nửa cuối năm 2029 tại nhà máy Spartanburg (Mỹ) – nơi hiện đang lắp ráp nhiều mẫu SUV chủ lực của thương hiệu này. Nếu được thương mại hóa đúng như kỳ vọng, G74 có thể trở thành đối thủ đáng gờm đầu tiên của Mercedes-Benz G-Class.
Video: BMW sắp tung SUV địa hình hạng sang hoàn toàn mới.
Nguyễn Chung
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