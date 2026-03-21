Crimson Desert, bom tấn 2026 giá 1,4 triệu gây tranh cãi

Số hóa - Xe

Siêu phẩm thế giới mở Crimson Desert ra mắt với mức giá gần 1,4 triệu đồng, liệu có đủ sức thuyết phục game thủ bỏ tiền trải nghiệm?

Thiên Trang (TH)
Crimson Desert - tựa game AAA mới từ Pearl Abyss - chính thức lộ diện sau nhiều năm chờ đợi, hứa hẹn trở thành bom tấn thế giới mở năm 2026.
Với mức giá gần 1,4 triệu đồng, trò chơi ngay lập tức gây tranh cãi về việc chất lượng có xứng đáng với chi phí bỏ ra.
Game kế thừa tinh thần Black Desert Online, mang đến thế giới rộng lớn cùng hàng loạt cơ chế từ chiến đấu, săn bắn đến kinh tế động.
Tuy nhiên, sự đa dạng lại thiếu chiều sâu, khiến nhiều hoạt động trở thành vòng lặp cày cuốc nhàm chán.
Điểm sáng nổi bật nằm ở hệ thống chiến đấu kết hợp hành động nhanh và yếu tố Soulslike, tạo cảm giác đòn đánh mạnh mẽ.
Dù vậy, cơ chế điều khiển phức tạp và độ khó thiếu cân bằng khiến trải nghiệm chưa thực sự mượt mà.
Thế giới mở vẫn ghi điểm nhờ thiết kế đẹp mắt, nhiều bí mật ẩn giấu và hiệu năng ổn định trên cấu hình tầm trung.
Tổng thể, Crimson Desert đầy tham vọng nhưng chưa hoàn thiện, phù hợp với game thủ kiên nhẫn yêu thích khám phá hơn là số đông.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
