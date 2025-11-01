Hà Nội

Xe

Ford Việt Nam manh tay ưu đãi tới hơn 7 tỷ cho khách mua ôtô mới

Ford Việt Nam vừa triển khai chương trình “Thời Điểm Vàng Mua Xe Ford” với hơn 1.000 giải thưởng và quà tặng giá trị, tổng trị giá vượt mức 7 tỷ đồng.

Thảo Nguyễn
Video: Ford Territory và Mustang Mach-E 2026 ra mắt Việt Nam.

Ford Việt Nam vừa cùng hệ thống đại lý ủy quyền trên toàn quốc vừa khởi động chương trình tri ân khách hàng đặc biệt mang tên “Thời Điểm Vàng Mua Xe Ford”, mang đến cơ hội sở hữu các dòng xe Ford với nhiều quà tặng giá trị và giải thưởng hấp dẫn, tổng giá trị lên đến hơn 7 tỷ đồng.

Theo đó, từ ngày 1/11 đến 15:00 ngày 22/11/2025, tất cả khách hàng ký hợp đồng mua xe Ford trong thời gian này sẽ nhận được một phiếu bốc thăm trúng thưởng, tham gia chương trình “Thời Điểm Vàng Mua Xe Ford” được tổ chức đồng loạt tại các đại lý Ford trên toàn quốc. Buổi bốc thăm trúng thưởng sẽ diễn ra từ 15:30 đến 18:00 ngày 22/11/2025, với cơ cấu giải thưởng phong phú gồm hơn một ngàn giải vàng và hàng trăm phần quà giá trị.

1-4014.jpg
Ford Việt Nam manh tay ưu đãi tới hơn 7 tỷ đồng cho khách mua ôtô mới.

Cụ thể, chương trình gồm 03 Giải Đặc biệt (mỗi giải trị giá 75 triệu đồng), 50 Giải Nhất (mỗi giải trị giá 30 triệu đồng), 50 Giải Nhì (mỗi giải trị giá 15 triệu đồng) và 250 Giải Ba (mỗi giải trị giá 7,5 triệu đồng). Ngoài ra, còn có 750 giải thưởng khác trị giá từ 1,5 đến 3 triệu đồng. Tất cả khách hàng mua xe trong thời gian diễn ra chương trình nhưng chưa may mắn trúng thưởng vẫn sẽ nhận được phiếu mua nhiên liệu trị giá 500.000 đồng. Tổng giá trị giải thưởng của chương trình vượt mức 7 tỷ đồng.

Để đủ điều kiện nhận giải, khách hàng cần hoàn tất thanh toán 100% giá trị xe chậm nhất vào ngày 30/11/2025. Chương trình áp dụng cho toàn bộ danh mục sản phẩm của Ford tại Việt Nam, bao gồm Ford Ranger, Everest, Territory, Transit và Mustang Mach-E.

5-1784.jpg
Chương trình áp dụng cho toàn bộ danh mục sản phẩm của Ford tại Việt Nam, bao gồm Ford Ranger, Everest, Territory, Transit và Mustang Mach-E.

Song song với hoạt động bốc thăm trúng thưởng, Ford Việt Nam tiếp tục triển khai ưu đãi hỗ trợ lệ phí trước bạ lên đến 100% từ ngày 1/11 đến 30/11/2025, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và sở hữu xe Ford với chi phí tối ưu nhất. Cụ thể, Ford Ranger được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho bản XL và 100% cho các bản Stormtrak, Wildtrak, Raptor và Ranger XLS (4x2 / 4x4).

Với Ford Everest, khách hàng sẽ nhận được 2 năm bảo hiểm vật chất và camera hành trình Mozhu S3 trị giá đến 34 triệu đồng cho bản Titanium 4x4, 30 triệu đồng cho bản Titanium 4x2, hoặc gói dán phim cách nhiệt 3M cao cấp Ford Advanced trị giá 10 triệu đồng dành cho bản Ambient, Sport và Sport Special Edition. Trong khi đó, Transit Trend và Transit Premium 16 chỗ đều được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, giúp tối ưu chi phí đầu tư cho khách hàng doanh nghiệp và dịch vụ vận tải.

3-3074.jpg
Với Ford Everest, khách hàng sẽ nhận được 2 năm bảo hiểm vật chất và camera hành trình Mozhu S3 trị giá đến 34 triệu đồng cho bản Titanium 4x4, 30 triệu đồng cho bản Titanium 4x2,...

Chương trình ưu đãi được phối hợp triển khai bởi Ford Việt Nam và hệ thống đại lý toàn quốc, căn cứ trên giá bán lẻ khuyến nghị và mức lệ phí trước bạ 6% cho xe bán tải, 2% cho xe du lịch, áp dụng đồng nhất tại tất cả các tỉnh thành.

Thông qua chương trình tri ân quy mô lớn này, Ford Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết lấy khách hàng làm trung tâm, không ngừng mang đến những giá trị thiết thực và trải nghiệm mua sắm hấp dẫn. Mỗi chiếc xe Ford được bàn giao trong dịp này không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là biểu tượng cho sự khởi đầu mới, nơi khách hàng và Ford cùng đồng hành trên những hành trình đầy cảm hứng.

