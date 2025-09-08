Hà Nội

Xe

Ford Việt Nam đánh dấu kỷ nguyên "Xanh" với SUV điện Mustang Mach-E

Mustang Mach-E đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược điện hóa của Ford Việt Nam. Đây là sự kết hợp giữa di sản, công nghệ và hiệu suất vượt trội.

Thảo Nguyễn
Video: Ford Mustang Mach-E Premium AWD chính thức ra mắt Việt Nam.

Ford Việt Nam đã chính thức khai phá thị trường xe điện với việc ra mắt Mustang Mach-E. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với thương hiệu Mỹ mà còn khẳng định xu hướng chuyển đổi năng lượng xanh trong ngành công nghiệp ô tô hiện đại.

Khác với cách tiếp cận đa dạng thường thấy, Ford đã lựa chọn chiến thuật tập trung vào một phiên bản duy nhất. Do đó, Ford Mustang Mach-E Premium AWD trở thành đại diện độc nhất cho dòng xe điện của thương hiệu với giá bán lẻ đề xuất 2,599 tỷ đồng.

1-2091.jpg
Ford Việt Nam đánh dấu kỷ nguyên "Xanh" với SUV điện Mustang Mach-E.

Tuy nhiên, 300 khách hàng tiên phong sẽ được áp dụng mức giá ưu đãi 2,499 tỷ đồng cùng quà tặng đi kèm là bộ sạc di động theo xe, bộ sạc treo tường (wallbox) và miễn phí công lắp đặt.

Bên cạnh đó, 150 khách hàng đặt hàng đầu tiên sẽ nhận thêm voucher tương đương 6 tháng sử dụng dịch vụ trạm sạc, bộ quà tặng chào mừng khách hàng Mach-E.

Đặc biệt với những khách hàng đặt hàng trong 2 ngày 15 và 16 tháng 8/2025, ưu đãi này sẽ được nâng cấp lên tương đương 1 năm sử dụng dịch vụ trạm sạc, bộ quà tặng chào mừng.

6-3502.jpg
Ở Mustang Mach-E có sự dung hòa giữa di sản lịch sử của dòng Mustang và yêu cầu khí động học của xe điện.

Gia nhập đường đua xe điện tại thị trường ô tô Việt Nam, Ford Mustang Mach-E gây ấn tượng mạnh với người nhìn bởi diện mạo thể thao, cơ bắp, mạnh mẽ. Ở Mustang Mach-E có sự dung hòa giữa di sản lịch sử của dòng Mustang và yêu cầu khí động học của xe điện. Nắp ca-pô kéo dài đặc trưng được tái hiện một cách tinh tế, trong khi các đường gân cơ bắp trên thân xe tạo nên vẻ mạnh mẽ không kém gì "người anh em" chạy xăng. Cụm đèn pha góc cạnh và đèn hậu ba thanh biểu tượng tiếp tục khẳng định DNA của thương hiệu.

Hệ thống cửa thông minh với cơ chế mở tự động 40 mm sau khi nhấn nút trên cột B thể hiện sự tinh tế trong thiết kế. Tay nắm được tích hợp một cách khéo léo không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ mà còn tối ưu hóa hệ số cản gió, góp phần gia tăng hiệu suất vận hành.

5-2256.jpg
Kiến trúc pin đặt dưới sàn mang lại lợi thế vượt trội về không gian sử dụng.

Kiến trúc pin đặt dưới sàn mang lại lợi thế vượt trội về không gian sử dụng. Khoang hành khách rộng rãi cho 5 người cùng hệ thống hành lý linh hoạt với dung tích 402 lít có thể mở rộng lên 1,420 lít khi gập ghế sau. Khoang chứa phía trước 81 lít có khả năng thoát nước, tận dụng tối đa không gian mà động cơ đốt trong truyền thống không thể cung cấp.

Hệ thống âm thanh B&O cao cấp kết hợp cùng cửa sổ trời toàn cảnh với công nghệ kính đặc biệt tạo nên trải nghiệm đa giác quan. Lớp vật liệu bảo vệ UV tích hợp không chỉ duy trì nhiệt độ ổn định mà còn bảo vệ sức khỏe hành khách trong điều kiện khí hậu nhiệt đới.

2-137.jpg
Khoang hành khách rộng rãi cho 5 người cùng hệ thống hành lý linh hoạt với dung tích 402 lít có thể mở rộng lên 1,420 lít khi gập ghế sau.

Trung tâm của hệ thống giải trí trên Ford Mustang Mach-E là SYNC 4A thế hệ mới với màn hình cảm ứng 15,6 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Khả năng tùy chỉnh hơn 80 thiết lập từ nhiệt độ, vị trí ghế đến ánh sáng nội thất thể hiện triết lý thiết kế lấy người dùng làm trung tâm.

Ford Mustang Mach-E 2025 được trang bị hai mô-tơ điện đặt trên hai cầu, tạo ra tổng công suất 395 mã lực và mô-men xoắn 676 Nm. Cụm pin lithium-ion 88 kWh cung cấp phạm vi hoạt động lên đến 550 km, đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng của người Việt Nam.

4-2769.jpg
Ford Mustang Mach-E 2025 được trang bị hai mô-tơ điện đặt trên hai cầu, tạo ra tổng công suất 395 mã lực và mô-men xoắn 676 Nm.

Hệ dẫn động AWD toàn thời gian kết hợp ba chế độ lái Whisper, Active và Untamed cho phép tối ưu hóa trải nghiệm theo từng điều kiện vận hành. Công nghệ One-Pedal Drive độc đáo cho phép điều khiển hoàn toàn bằng bàn đạp ga, thay đổi căn bản thói quen lái xe truyền thống.

Khả năng sạc đa dạng với dòng AC một pha 7,4kW hoặc ba pha 11kW, cùng sạc nhanh DC công suất 150kW thể hiện sự linh hoạt trong việc tích hợp với hạ tầng hiện có. Thời gian sạc từ 10% đến 80% pin chỉ trong 36 phút với sạc nhanh, hoặc 6 giờ với sạc AC tại nhà, phù hợp với mọi lối sống.

7-6713.jpg
Ford Mustang Mach-E sở hữu gói an toàn toàn diện bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng tích hợp Stop&Go, hệ thống căn giữa làn đường...

Đặc biệt, khả năng bổ sung 107 km chỉ sau 10 phút sạc nhanh mở ra khả năng di chuyển linh hoạt cho các chuyến đi dài, giải quyết nỗi lo về phạm vi hoạt động - rào cản lớn nhất của xe điện.

Ford Mustang Mach-E sở hữu gói an toàn toàn diện bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng tích hợp Stop&Go, hệ thống căn giữa làn đường, phanh khẩn cấp tự động và cảnh báo điểm mù thể hiện cam kết về an toàn chủ động. Những công nghệ này không chỉ giảm thiểu rủi ro mà còn giảm căng thẳng cho người lái trong môi trường giao thông phức tạp.

3-6487.jpg
Ford Mustang Mach-E đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược điện hóa của Ford tại Việt Nam.

Có thể nói, Ford Mustang Mach-E đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược điện hóa của Ford tại Việt Nam. Sự kết hợp giữa di sản thương hiệu, công nghệ hiện đại và hiệu suất vượt trội hứa hẹn sẽ tạo nên làn sóng mới trong thị trường xe điện cao cấp, mở đầu cho kỷ nguyên giao thông bền vững tại Việt Nam. Những chiếc Mustang Mach-E đầu tiên sẽ được bàn giao đến tay khách hàng Việt từ tháng 10/2025.

