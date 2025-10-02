Hà Nội

Xe

Ford Việt Nam tổ chức "đại tiệc sinh nhật 30 năm", tri ân khách hàng

Ford Việt Nam cùng toàn bộ hệ thống đại lý trên toàn quốc chính thức triển khai chương trình “Đại tiệc sinh nhật mừng Ford 30 Năm”.

Thảo Nguyễn
Video: Xem chi tiết Ford Everest Soprt 2025 bản đặc biệt.

Với mục tiêu để mỗi khách hàng đều cảm nhận được sự trân trọng đặc biệt trong dịp kỷ niệm này, Ford Việt Nam mang đến chương trình tri ân hấp dẫn dành cho tất cả các chủ xe hoàn tất thủ tục hợp đồng từ 00:00 ngày 01/10/2025 đến 14:30 ngày 18/10/2025.

5-6216.jpg

Theo đó, mỗi khách hàng đáp ứng điều kiện sẽ được mời tham gia một mini-game tương tác tại cửa hàng đại lý để nhận ngay một phần quà lưu niệm độc đáo, đồng thời nhận được một phiếu tham dự chương trình quay số may mắn. Sự kiện quay số sẽ được tổ chức đồng loạt trên toàn hệ thống vào lúc 15:00 ngày 18/10/2025 với cơ cấu giải thưởng là các sản phẩm công nghệ giá trị cao.

1-5038.jpg

Khẳng định quy mô và ý nghĩa đặc biệt của chương trình, Ford Việt Nam đã xây dựng một cơ cấu giải thưởng và quà tặng đa dạng. Cụ thể, khách hàng tham gia mini-game sẽ nhận ngay một trong những món quà độc đáo thuộc "Bộ sưu tập kỷ niệm 30 năm" như: Áo phông, Gấu bông, Dù che mưa, Ly sứ, hoặc Mũ lưỡi trai. Đồng thời, khách hàng còn có cơ hội trúng một trong 830 giải thưởng lớn của chương trình quay số may mắn, với các sản phẩm công nghệ hấp dẫn như: iPhone 17 Pro Max 256G , Camera DJI Pocket 3 , Apple Watch Series 11 , Loa Marshall Emberton III và nhiều phần quà giá trị khác.

3-9804.jpg

Không chỉ dừng lại ở hệ thống giải thưởng hấp dẫn, Ford Việt Nam còn đặc biệt đầu tư vào không gian trải nghiệm tại toàn bộ hệ thống đại lý. Xuyên suốt thời gian diễn ra chương trình, các cửa hàng sẽ được trang trí theo concept đồng bộ, mang đậm dấu ấn của hành trình 30 năm, với điểm nhấn là khu vực "Bức Tường Lịch Sử" ghi lại những cột mốc phát triển của Ford. Các hoạt động lái thử xe tất cả các dòng xe, đặc biệt là dòng xe Ford Territory Mới để mang đến cho khách hàng những trải nghiệm trọn vẹn nhất.

2-326.jpg

Bên cạnh đó, từ ngày 1 - 31/10/2025, khách hàng khi mua xe Ford tại hệ thống đại lý chính hãng trên toàn quốc sẽ nhận được ưu đãi hấp dẫn với mức hỗ trợ lệ phí trước bạ lên đến 100%, cùng nhiều quà tặng giá trị khác. Chương trình áp dụng tùy theo từng dòng xe.

4-4353.jpg

Nhìn lại hành trình 30 năm kể từ những ngày đầu tiên, Ford Việt Nam tự hào về một chặng đường được thắp sáng bởi đam mê và cam kết đồng hành cùng khách hàng. Chương trình "Đại Tiệc Sinh Nhật" chính là lời tri ân sâu sắc nhất tới những người luôn ủng hộ Ford. Với niềm tin vững chắc vào tương lai, Ford cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng đổi mới, đặt khách hàng làm trung tâm để mang đến trải nghiệm vượt trội và tiện nghi.

Bài liên quan

Xe

Ford Việt Nam Tổ Chức Hội Thi Tay Nghề Toàn Quốc 2025, Nâng Cao Chất Lượng

Ford Việt Nam đã tổ chức thành công chung kết Hội thi Tay nghề Toàn quốc 2025 vào ngày 06/9/2025 tại Nhà máy Ford Việt Nam.

  • Kỹ thuật viên đạt Giải Nhất sẽ đại diện Ford Việt Nam tham dự Hội thi Tay nghề Khu vực khối các thị trường quốc tế (IMG - International Market Group) tại Thái Lan – cơ hội khẳng định năng lực, học hỏi từ khối các thị trường quốc tế và truyền cảm hứng để toàn đội ngũ không ngừng nâng cao tay nghề.

● Năm 2025 đánh dấu 30 năm Ford hiện diện tại Việt Nam, đồng thời ghi nhận sự tăng trưởng nhân sự tại các đại lý toàn quốc với tổng số lên gần 900 kỹ thuật viên, gần 1500 tư vấn bán hàng và 320 cố vấn dịch vụ trong hệ thống. Cùng với các sáng kiến dịch vụ như giao nhận xe tại nhà, Mobile Service, FordPass™, Ford tiếp tục kiên định triết lý “Khách hàng là trung tâm”, đầu tư bền bỉ vào con người để củng cố niềm tin và sự gắn bó lâu dài.

Xem chi tiết

Xe

Ford Việt Nam đánh dấu kỷ nguyên "Xanh" với SUV điện Mustang Mach-E

Mustang Mach-E đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược điện hóa của Ford Việt Nam. Đây là sự kết hợp giữa di sản, công nghệ và hiệu suất vượt trội.

Video: Ford Mustang Mach-E Premium AWD chính thức ra mắt Việt Nam.

Ford Việt Nam đã chính thức khai phá thị trường xe điện với việc ra mắt Mustang Mach-E. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với thương hiệu Mỹ mà còn khẳng định xu hướng chuyển đổi năng lượng xanh trong ngành công nghiệp ô tô hiện đại.

Xem chi tiết

Xe

Ford Ranger Wildtrak V6 sắp ra mắt Đông Nam Á, có về Việt Nam?

Mới đây, hãng xe Ford đã hé lộ một phiên bản hoàn toàn mới của mẫu bán tải Ranger Ranger Wildtrak V6 trên trang web chính thức của mình tại Malaysia.

2-3732.jpg
Nhiều khả năng đây là mẫu xe bán tải Ford Ranger Wildtrak V6 2025 mới - phiên bản mạnh mẽ hơn so với các bản Ranger hiện có tại Đông Nam Á.
4-4554.jpg
So với các phiên bản Ford Ranger đang bán tại Malaysia, bản Wildtrak V6 được nhận diện qua dải LED ban ngày đặc trưng trên cụm đèn pha. Phiên bản này sở hữu đèn pha LED ma trận thích ứng, đèn sương mù và đèn hậu LED, bệ bước bên, thanh thể thao, giá nóc...
Xem chi tiết

