Ford Việt Nam tổ chức "đại tiệc sinh nhật 30 năm", tri ân khách hàng

Video: Xem chi tiết Ford Everest Soprt 2025 bản đặc biệt.

Với mục tiêu để mỗi khách hàng đều cảm nhận được sự trân trọng đặc biệt trong dịp kỷ niệm này, Ford Việt Nam mang đến chương trình tri ân hấp dẫn dành cho tất cả các chủ xe hoàn tất thủ tục hợp đồng từ 00:00 ngày 01/10/2025 đến 14:30 ngày 18/10/2025.

Theo đó, mỗi khách hàng đáp ứng điều kiện sẽ được mời tham gia một mini-game tương tác tại cửa hàng đại lý để nhận ngay một phần quà lưu niệm độc đáo, đồng thời nhận được một phiếu tham dự chương trình quay số may mắn. Sự kiện quay số sẽ được tổ chức đồng loạt trên toàn hệ thống vào lúc 15:00 ngày 18/10/2025 với cơ cấu giải thưởng là các sản phẩm công nghệ giá trị cao.

Khẳng định quy mô và ý nghĩa đặc biệt của chương trình, Ford Việt Nam đã xây dựng một cơ cấu giải thưởng và quà tặng đa dạng. Cụ thể, khách hàng tham gia mini-game sẽ nhận ngay một trong những món quà độc đáo thuộc "Bộ sưu tập kỷ niệm 30 năm" như: Áo phông, Gấu bông, Dù che mưa, Ly sứ, hoặc Mũ lưỡi trai. Đồng thời, khách hàng còn có cơ hội trúng một trong 830 giải thưởng lớn của chương trình quay số may mắn, với các sản phẩm công nghệ hấp dẫn như: iPhone 17 Pro Max 256G , Camera DJI Pocket 3 , Apple Watch Series 11 , Loa Marshall Emberton III và nhiều phần quà giá trị khác.

Không chỉ dừng lại ở hệ thống giải thưởng hấp dẫn, Ford Việt Nam còn đặc biệt đầu tư vào không gian trải nghiệm tại toàn bộ hệ thống đại lý. Xuyên suốt thời gian diễn ra chương trình, các cửa hàng sẽ được trang trí theo concept đồng bộ, mang đậm dấu ấn của hành trình 30 năm, với điểm nhấn là khu vực "Bức Tường Lịch Sử" ghi lại những cột mốc phát triển của Ford. Các hoạt động lái thử xe tất cả các dòng xe, đặc biệt là dòng xe Ford Territory Mới để mang đến cho khách hàng những trải nghiệm trọn vẹn nhất.

Bên cạnh đó, từ ngày 1 - 31/10/2025, khách hàng khi mua xe Ford tại hệ thống đại lý chính hãng trên toàn quốc sẽ nhận được ưu đãi hấp dẫn với mức hỗ trợ lệ phí trước bạ lên đến 100%, cùng nhiều quà tặng giá trị khác. Chương trình áp dụng tùy theo từng dòng xe.

Nhìn lại hành trình 30 năm kể từ những ngày đầu tiên, Ford Việt Nam tự hào về một chặng đường được thắp sáng bởi đam mê và cam kết đồng hành cùng khách hàng. Chương trình "Đại Tiệc Sinh Nhật" chính là lời tri ân sâu sắc nhất tới những người luôn ủng hộ Ford. Với niềm tin vững chắc vào tương lai, Ford cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng đổi mới, đặt khách hàng làm trung tâm để mang đến trải nghiệm vượt trội và tiện nghi.