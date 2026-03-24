Ford Everest bị triệu hồi vì lỗi phần mềm điều khiển động cơ.

Ford Việt Nam tiếp tục bổ sung một số xe Everest bị lỗi phần mềm điều khiển động cơ. Các xe bị ảnh hưởng sẽ được cập nhật phần mềm khắc phục lỗi hoàn toàn.

Ford Việt Nam vừa công bố đợt triệu hồi mới đối với mẫu xe Everest do sự cố phần mềm mô-đun điều khiển động cơ (PCM) có thể khiến xe không khởi động lại được động cơ sau khi tắt máy. Ngoài ra, trong một số trường hợp, xe có thể phải dừng lại đột ngột dù đèn phanh không sáng, làm tăng nguy cơ va chạm.

Theo thông báo, đây là đợt bổ sung cho đợt triệu hồi với mã số 23S40 đã được thực hiện từ năm 2023 với Ford Everest, hồ sơ của tập đoàn Ford Motor cho biết một số xe được xác định là chưa được khắc phục lỗi thành công.

Tổng cộng, Ford Việt Nam sẽ phải triệu hồi 33 chiếc Everest trong đợt này, các xe đều được trang bị động cơ Panther và cần số điện tử (e-Shifter), được sản xuất từ ngày 3/8/2022 đến ngày 12/11/2022 tại nhà máy AutoAlliance (Thái Lan).

Ford Việt Nam chưa thông báo thời gian bắt đầu thực hiện triệu hồi nhưng hãng khuyến cáo khách hàng nên liên hệ với các đại lý để đặt lịch hẹn khắc phục. Thời gian cập nhật phần mềm mô-đun điều khiển động cơ (PCM) cho mỗi xe Ford Everest dự kiến ít hơn một ngày làm việc, nhưng các đại lý có thể cần phải giữ xe dài hơn tùy vào kế hoạch sửa chữa.

Nguyên nhân cụ thể của đợt triệu hồi được hãng giải thích do phần mềm mô-đun điều khiển động cơ (PCM) có thể hạn chế công suất sạc của máy phát điện, khiến điện áp không đủ để khởi động lại xe sau khi tắt máy. Ngoài ra, trong trường hợp điện áp ắc quy giảm xuống dưới mức giới hạn khi xe chạy ở tốc độ dưới 6km/h, hộp số sẽ tự động chuyển sang chế độ đỗ, khiến xe dừng lại đột ngột và đèn phanh không sáng, có thể tăng khả năng gây tai nạn.

Trước đó, vào tháng 9/2023, Ford đã phải tiến hành triệu hồi tới 1.256 chiếc Everest (đời 2022) tại thị trường Việt Nam do vấn đề tương tự.