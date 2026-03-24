Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Ford Everest bị triệu hồi vì lỗi phần mềm điều khiển động cơ

Ford Việt Nam tiếp tục bổ sung một số xe Everest bị lỗi phần mềm điều khiển động cơ. Các xe bị ảnh hưởng sẽ được cập nhật phần mềm khắc phục lỗi hoàn toàn.

Nguyễn Anh
Ford Việt Nam vừa công bố đợt triệu hồi mới đối với mẫu xe Everest do sự cố phần mềm mô-đun điều khiển động cơ (PCM) có thể khiến xe không khởi động lại được động cơ sau khi tắt máy. Ngoài ra, trong một số trường hợp, xe có thể phải dừng lại đột ngột dù đèn phanh không sáng, làm tăng nguy cơ va chạm.

Theo thông báo, đây là đợt bổ sung cho đợt triệu hồi với mã số 23S40 đã được thực hiện từ năm 2023 với Ford Everest, hồ sơ của tập đoàn Ford Motor cho biết một số xe được xác định là chưa được khắc phục lỗi thành công.

Ford Everest bị triệu hồi vì lỗi phần mềm điều khiển động cơ.

Tổng cộng, Ford Việt Nam sẽ phải triệu hồi 33 chiếc Everest trong đợt này, các xe đều được trang bị động cơ Panther và cần số điện tử (e-Shifter), được sản xuất từ ngày 3/8/2022 đến ngày 12/11/2022 tại nhà máy AutoAlliance (Thái Lan).

Ford Việt Nam chưa thông báo thời gian bắt đầu thực hiện triệu hồi nhưng hãng khuyến cáo khách hàng nên liên hệ với các đại lý để đặt lịch hẹn khắc phục. Thời gian cập nhật phần mềm mô-đun điều khiển động cơ (PCM) cho mỗi xe Ford Everest dự kiến ít hơn một ngày làm việc, nhưng các đại lý có thể cần phải giữ xe dài hơn tùy vào kế hoạch sửa chữa.

Nguyên nhân cụ thể của đợt triệu hồi được hãng giải thích do phần mềm mô-đun điều khiển động cơ (PCM) có thể hạn chế công suất sạc của máy phát điện, khiến điện áp không đủ để khởi động lại xe sau khi tắt máy. Ngoài ra, trong trường hợp điện áp ắc quy giảm xuống dưới mức giới hạn khi xe chạy ở tốc độ dưới 6km/h, hộp số sẽ tự động chuyển sang chế độ đỗ, khiến xe dừng lại đột ngột và đèn phanh không sáng, có thể tăng khả năng gây tai nạn.

Trước đó, vào tháng 9/2023, Ford đã phải tiến hành triệu hồi tới 1.256 chiếc Everest (đời 2022) tại thị trường Việt Nam do vấn đề tương tự.
Bài liên quan

Số hóa - Xe

Ford khai tử động cơ Bi-Turbo 2.0L trên Ranger và Everest từ 2026

Ford đang lên kế hoạch loại bỏ động cơ diesel Bi-Turbo 2.0L 4 xi-lanh, một trong những cấu hình truyền động chủ lực trên Everest và Ranger trong năm 2026.

Theo thông tin từ chuyên trang CarExpert, Ford Australia sẽ tiến hành điều chỉnh lớn trong danh mục động cơ diesel của hãng. Cụ thể, hãng dự kiến sẽ ra mắt một phiên bản động cơ diesel tăng áp đơn 2.0L được nâng cấp toàn diện và mở rộng phạm vi sử dụng động cơ V6 3.0L nhằm thay thế dần cho động cơ Bi-Turbo hiện tại. Đáng chú ý, phiên bản tăng áp đơn mới sẽ lần đầu tiên xuất hiện trên Everest, trở thành tùy chọn tiêu chuẩn ở nhiều thị trường thay cho Bi-Turbo.

Số hóa - Xe

Ford Everest là "vua" phân khúc SUV cỡ D tại Việt Nam tháng 10/2025

Trong tháng 10/2025, Ford Everest tiếp tục dẫn đầu về lượng xe bán ra trong phân khúc. Toyota Fortuner và Isuzu mu-X có sự cải thiện nhưng không đáng kể.

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), tính tới hết tháng 10/2025, nhóm xe SUV cỡ D bán ra tổng cộng khoảng 2.317 xe, tăng 493 xe (hơn khoảng 43%) so với tháng trước đó. Đáng chú ý, ngoại trừ Mitsubishi Pajero Sport, các mẫu xe còn lại trong phân khúc đều ghi nhận lượng xe bán ra tăng trưởng nhẹ.

Số hóa - Xe

Ford Ranger và Everest 2026 sẽ bỏ động cơ tăng áp kép?

Theo một số nguồn tin, hãng xe Ford sẽ chính thức ngừng cung cấp động cơ diesel 2.0L tăng áp kép trên hai mẫu xe gồm bán tải Ranger và SUV Everest từ năm 2026.

Cụ thể, từ năm sau, hai dòng xe chủ lực Ranger và Everest sẽ chỉ được trang bị động cơ diesel 2.0L tăng áp đơn, nhưng là bản cải tiến hoàn toàn. Động cơ mới được trang bị hệ thống phun nhiên liệu áp suất cao, thay thế dây curoa cam bằng xích cam nhằm tăng độ bền và giảm chi phí bảo dưỡng.

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới