Dùng điều hòa kèm quạt này, mát hơn, ít tốn điện

Dùng điều hòa kèm quạt này, mát hơn, ít tốn điện

Kết hợp điều hòa với quạt tháp đúng cách không chỉ giúp phòng mát nhanh hơn mà còn giảm đáng kể tiền điện mỗi tháng.

Thiên Trang (TH)
Nhiều người lầm tưởng rằng hạ nhiệt độ điều hòa càng thấp thì phòng càng nhanh mát, nhưng thực tế cách này chỉ khiến thiết bị phải hoạt động liên tục và tiêu tốn nhiều điện năng hơn.
Vấn đề cốt lõi nằm ở sự phân bố nhiệt không đều trong phòng, khi có khu vực lạnh sâu nhưng cũng có nơi vẫn nóng, buộc người dùng phải giảm nhiệt độ xuống thấp hơn mức cần thiết.
Giải pháp hiệu quả hơn là kết hợp điều hòa với quạt tháp để tối ưu luồng không khí, giúp khí lạnh lan tỏa đều khắp không gian thay vì tập trung tại một điểm.
Khác với quạt cánh truyền thống, quạt tháp tạo ra dòng gió dạng dải chạy dọc theo chiều cao, kết hợp cơ chế quay giúp duy trì đối lưu ổn định trong phòng.
Nhờ đó, không khí lạnh từ điều hòa được kéo xuống và phân tán đều, giảm hiện tượng phân tầng nhiệt và mang lại cảm giác mát dễ chịu hơn.
Một số mẫu như Xiaomi Smart Tower Fan 2 EU hay Fujihome SmartWind TF-21HL-DC còn vận hành êm, tạo gió mịn nên phù hợp sử dụng cả ban đêm.
Khi nhiệt độ phòng được cân bằng tốt, người dùng có thể tăng nhiệt độ điều hòa lên khoảng 1-2°C mà vẫn đảm bảo độ mát, từ đó giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ.
Thiết lập phổ biến được khuyến nghị là để điều hòa ở mức 26-28°C, kết hợp quạt tháp ở mức gió trung bình và chế độ quay, vừa tiết kiệm điện vừa đảm bảo комфорт trong thời gian dài.
