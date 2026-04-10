Điều hòa bẩn 2 năm, thủ phạm khiến tiền điện tăng vọt

Hình ảnh điều hòa bám đầy bụi sau 2 năm không vệ sinh khiến nhiều người giật mình, hé lộ nguyên nhân âm thầm làm máy kém mát và hóa đơn điện tăng cao.

Thiên Trang (TH)
Hình ảnh bên trong một chiếc điều hòa sau 2 năm không vệ sinh với lớp bụi dày đặc bám kín lưới lọc và dàn lạnh đang gây chú ý, cho thấy tình trạng phổ biến nhưng thường bị bỏ qua trong nhiều gia đình.
Thực tế, việc điều hòa vẫn chạy và thổi gió không đồng nghĩa với việc thiết bị đang hoạt động hiệu quả, bởi bụi bẩn tích tụ lâu ngày có thể âm thầm làm suy giảm khả năng làm mát.
Khi lớp bụi dày bám vào lưới lọc và dàn lạnh, luồng không khí bị cản trở khiến máy phải hoạt động nhiều hơn để đạt được nhiệt độ cài đặt, từ đó tiêu tốn điện năng đáng kể.
Theo các chuyên gia năng lượng, bộ lọc bẩn không chỉ làm giảm lưu lượng gió mà còn khiến bụi lọt sâu vào hệ thống, ảnh hưởng đến khả năng trao đổi nhiệt và hiệu suất tổng thể của điều hòa.
Đại diện ngành điện lực cũng cho biết bụi bẩn tích tụ ở dàn nóng, dàn lạnh và lưới lọc là nguyên nhân khiến thiết bị làm mát kém dần, phải vận hành lâu hơn và tiêu hao điện nhiều hơn so với bình thường.
Đáng chú ý, việc vệ sinh điều hòa định kỳ từ 3 đến 6 tháng có thể giúp tiết kiệm khoảng 10–15% chi phí điện, cho thấy đây không chỉ là vấn đề vệ sinh mà còn liên quan trực tiếp đến chi tiêu sinh hoạt.
Người dùng hoàn toàn có thể tự vệ sinh cơ bản tại nhà như tháo lưới lọc, rửa sạch và để khô trước khi lắp lại, tuy nhiên thao tác này chỉ giải quyết phần bề mặt của thiết bị.
Trong trường hợp điều hòa có dấu hiệu kém mát, chảy nước, phát ra tiếng ồn hoặc mùi lạ, việc gọi kỹ thuật viên để vệ sinh sâu và kiểm tra toàn diện là cần thiết nhằm đảm bảo máy vận hành ổn định, bền bỉ và tiết kiệm điện hơn.
