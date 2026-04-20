Những sai lầm khiến tiền điện mùa nóng tăng gấp đôi

Những sai lầm khiến tiền điện mùa nóng tăng gấp đôi

Nhiều thói quen dùng điện sai cách trong mùa nóng có thể khiến hóa đơn tăng vọt mà người dùng không nhận ra, đặc biệt khi sử dụng điều hòa liên tục.

Thiên Trang (TH)
Mùa nóng khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nhưng điều đáng nói là phần lớn hóa đơn “leo thang” không đến từ việc dùng nhiều thiết bị mà xuất phát từ những sai lầm phổ biến trong thói quen sinh hoạt hàng ngày.
Mùa nóng khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nhưng điều đáng nói là phần lớn hóa đơn “leo thang” không đến từ việc dùng nhiều thiết bị mà xuất phát từ những sai lầm phổ biến trong thói quen sinh hoạt hàng ngày.
Sai lầm lớn nhất nằm ở cách sử dụng điều hòa khi nhiều người đặt nhiệt độ xuống quá thấp, khoảng 16-18 độ C, khiến máy nén phải hoạt động liên tục ở công suất cao mà không thực sự làm mát nhanh hơn.
Sai lầm lớn nhất nằm ở cách sử dụng điều hòa khi nhiều người đặt nhiệt độ xuống quá thấp, khoảng 16-18 độ C, khiến máy nén phải hoạt động liên tục ở công suất cao mà không thực sự làm mát nhanh hơn.
Bên cạnh đó, việc bật điều hòa cả ngày, không tắt khi rời phòng hoặc sử dụng trong không gian không kín khiến hơi lạnh thất thoát, buộc thiết bị tiêu tốn thêm điện năng để duy trì nhiệt độ.
Bên cạnh đó, việc bật điều hòa cả ngày, không tắt khi rời phòng hoặc sử dụng trong không gian không kín khiến hơi lạnh thất thoát, buộc thiết bị tiêu tốn thêm điện năng để duy trì nhiệt độ.
Một nguyên nhân khác ít được chú ý là các thiết bị điện vẫn tiêu thụ năng lượng ở chế độ chờ như tivi, máy tính hay sạc điện thoại, tạo ra lượng điện tiêu hao “ngầm” tích lũy theo thời gian.
Một nguyên nhân khác ít được chú ý là các thiết bị điện vẫn tiêu thụ năng lượng ở chế độ chờ như tivi, máy tính hay sạc điện thoại, tạo ra lượng điện tiêu hao “ngầm” tích lũy theo thời gian.
Không bảo trì thiết bị định kỳ cũng khiến hiệu suất hoạt động giảm sút, như điều hòa bám bụi hay tủ lạnh đóng tuyết sẽ phải chạy lâu hơn để đạt hiệu quả làm mát, kéo theo chi phí điện tăng lên đáng kể.
Không bảo trì thiết bị định kỳ cũng khiến hiệu suất hoạt động giảm sút, như điều hòa bám bụi hay tủ lạnh đóng tuyết sẽ phải chạy lâu hơn để đạt hiệu quả làm mát, kéo theo chi phí điện tăng lên đáng kể.
Thói quen sử dụng nhiều thiết bị công suất lớn cùng lúc vào giờ cao điểm, như điều hòa, máy giặt và bình nóng lạnh, cũng dễ khiến tổng điện năng tiêu thụ vượt ngưỡng và bị tính theo mức giá cao hơn. .
Thói quen sử dụng nhiều thiết bị công suất lớn cùng lúc vào giờ cao điểm, như điều hòa, máy giặt và bình nóng lạnh, cũng dễ khiến tổng điện năng tiêu thụ vượt ngưỡng và bị tính theo mức giá cao hơn. .
Ngoài ra, môi trường sống không được cách nhiệt tốt, như nhà có mái tôn, nhiều cửa kính hoặc không có rèm chắn nắng, khiến nhiệt độ trong phòng luôn cao và điều hòa phải hoạt động nhiều hơn bình thường.
Ngoài ra, môi trường sống không được cách nhiệt tốt, như nhà có mái tôn, nhiều cửa kính hoặc không có rèm chắn nắng, khiến nhiệt độ trong phòng luôn cao và điều hòa phải hoạt động nhiều hơn bình thường.
Để tiết kiệm điện hiệu quả, người dùng nên điều chỉnh nhiệt độ hợp lý, tắt thiết bị khi không sử dụng, bảo trì định kỳ và cải thiện khả năng cách nhiệt, qua đó giảm đáng kể chi phí trong mùa nắng nóng.
Để tiết kiệm điện hiệu quả, người dùng nên điều chỉnh nhiệt độ hợp lý, tắt thiết bị khi không sử dụng, bảo trì định kỳ và cải thiện khả năng cách nhiệt, qua đó giảm đáng kể chi phí trong mùa nắng nóng.
Thiên Trang (TH)
