Điều hòa bật mãi không mát, lỗi ở đâu?

Điều hòa chạy liên tục nhưng phòng vẫn nóng không chỉ do hỏng hóc mà còn từ thói quen sử dụng sai cách, khiến hiệu suất làm mát giảm đáng kể.

Thiên Trang (TH)
Trong mùa nắng nóng cao điểm, tình trạng điều hòa bật nhiều giờ nhưng không đủ mát đang trở thành vấn đề phổ biến ở nhiều gia đình, gây khó chịu và tốn điện.
Một trong những nguyên nhân kỹ thuật thường gặp là thiếu hoặc hết gas, khiến quá trình trao đổi nhiệt kém hiệu quả dù máy vẫn hoạt động liên tục.
Bên cạnh đó, bụi bẩn tích tụ ở lưới lọc và dàn lạnh cũng làm cản trở luồng không khí, khiến hơi lạnh không thể lan tỏa đều trong không gian.
Ngoài ra, các lỗi như hỏng cảm biến nhiệt, quạt dàn nóng hoạt động yếu hoặc block xuống cấp cũng có thể khiến điều hòa giảm hiệu suất rõ rệt theo thời gian.
Không chỉ lỗi thiết bị, việc chọn công suất điều hòa không phù hợp với diện tích phòng cũng là nguyên nhân khiến máy chạy liên tục nhưng vẫn không đạt độ mát mong muốn.
Thói quen cài đặt nhiệt độ quá thấp như 16-18 độ C cũng không giúp phòng mát nhanh hơn mà còn khiến máy quá tải, tiêu tốn điện năng nhiều hơn.
Yếu tố môi trường như phòng không kín, nhiều thiết bị tỏa nhiệt hoặc bị ánh nắng chiếu trực tiếp cũng làm giảm đáng kể hiệu quả làm mát của điều hòa.
Thực tế, khi người dùng kết hợp bảo dưỡng định kỳ, sử dụng đúng cách và cải thiện điều kiện phòng, hiệu suất làm mát của điều hòa có thể được nâng cao rõ rệt mà không cần thay mới thiết bị.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình
Bài liên quan

