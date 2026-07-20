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Doanh nghiệp

Đưa chuyển đổi số đến gần hơn với doanh nghiệp du lịch

SHB đồng hành kiến tạo hệ sinh thái số cho du lịch Việt,doanh nghiệp công nghệ trong quá trình kiến tạo hệ sinh thái du lịch thông minh.

PV

Ngành du lịch đang từng bước chuyển từ định hướng sang hành động. Hội nghị hướng dẫn triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch năm 2026 đã diễn ra tại Khánh Hòa ngày 3/7 mở rộng việc triển khai các nền tảng số tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, cho thấy sự đồng hành của các tổ chức tài chính,doanh nghiệp công nghệ trong quá trình kiến tạo hệ sinh thái du lịch thông minh

Tiếp nối sau buổi tập huấn thí điểm tại Hà Tĩnh, chương trình tại Khánh Hòa lần này tập trung hướng dẫn triển khai các nền tảng số phục vụ cơ quan quản lý, doanh nghiệp và du khách, đồng thời thúc đẩy các giải pháp thanh toán số, dữ liệu số và kết nối dịch vụ đi vào thực tiễn.

Hoạt động nằm trong Kế hoạch triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch năm 2026 trên phạm vi toàn quốc, nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chuyển đổi số. Chương trình do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chủ trì, tổ chức thực hiện, với sự đồng hành của SHB và các đơn vị liên quan, hướng tới xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, nâng cao hiệu quả quản lý và trải nghiệm của du khách.

Khơi thông dòng chảy công nghệ tại "tọa độ" miền Trung - Tây Nguyên

Từ Khánh Hòa, bức tranh chuyển đổi số của ngành du lịch tiếp tục được nối dài. Chương trình là cú hích mở ra giai đoạn đưa các nền tảng số vào vận hành bài bản trong lĩnh vực du lịch tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Tham gia tập huấn có đại diện Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng cán bộ quản lý và cộng đồng doanh nghiệp đến từ 8 tỉnh, thành phố gồm Khánh Hòa, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

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Hội nghị hướng dẫn triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch năm 2026 ngày 3/7 tại Khánh Hòa

Điểm nhấn trong chương trình là hoạt động hướng dẫn cụ thể cách thức triển khai các nền tảng số dùng chung cho cả cơ quan quản lý, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, hướng dẫn viên và du khách. Hàng loạt giải pháp công nghệ như Thẻ du lịch thông minh, Hệ thống vé điện tử "Trực tuyến - Liên thông - Đa phương thức", Hệ thống thuyết minh đa phương tiện (Multimedia Guide) và Quản lý tour điện tử đã được mổ xẻ chi tiết.

Một trong những nội dung đáng chú ý là hướng dẫn vận hành Thẻ du lịch thông minh trong thanh toán số tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, cùng việc giới thiệu mô hình thí điểm ứng dụng công nghệ cho du lịch y tế. Từ đặt lịch khám, chăm sóc sức khỏe, dưỡng sinh đến kết nối bảo lãnh viện phí trực tuyến, các giải pháp được thiết kế theo hướng tạo nên quá trình liền mạch hơn cho du khách. Đó cũng là cách ngành du lịch từng bước chuyển từ số hóa từng khâu sang kết nối toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ trên nền tảng số.

Với vai trò đơn vị đồng hành, SHB chia sẻ nhiều giải pháp thúc đẩy thanh toán số và kết nối tài chính với các nền tảng số của ngành du lịch. Thông qua việc tích hợp công nghệ vào hoạt động quản lý và cung ứng dịch vụ, ngân hàng kỳ vọng góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh từng bước thích ứng với xu hướng chuyển đổi số.

Dấu ấn SHB: Từ nhà cung cấp dịch vụ tài chính đến đối tác hạ tầng số

Cùng với các cơ quan quản lý và doanh nghiệp công nghệ, sự tham gia của các định chế tài chính lớn như SHB là mắt xích quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của ngành du lịch. Ngân hàng cũng là thành viên sáng lập kiêm đối tác tài chính của Liên minh Du lịch Y tế Việt Nam (VMTA), nhằm đưa du lịch y tế nước nhà ghi danh trên bản đồ quốc tế. Việc đồng hành xuyên suốt từ chương trình tập huấn tại Hà Tĩnh đến hội nghị triển khai tại Khánh Hòa tiếp tục khẳng định cam kết của SHB trong quá trình cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số ngành du lịch.

Với mạng lưới khách hàng trải rộng trong lĩnh vực lưu trú, lữ hành và dịch vụ, SHB từng bước phát triển các giải pháp tài chính phù hợp với đặc thù của ngành. Từ quản lý dòng tiền, đối soát giao dịch đến các sản phẩm tín dụng và tiền gửi, các giải pháp này hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành và tăng khả năng thích ứng trong môi trường số.

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Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Doanh nghiệp SHB Nguyễn Trọng Tĩnh phát biểu tại hội nghị

Không chỉ dừng ở việc cung cấp các giải pháp tài chính số, sự đồng hành của SHB còn cho thấy xu hướng các tổ chức tài chính tham gia sâu hơn vào tiến trình chuyển đổi số của các ngành kinh tế. Trong lĩnh vực du lịch, việc kết nối thanh toán số, dữ liệu và nền tảng quản trị đang góp phần hình thành hệ sinh thái vận hành đồng bộ.

Điều này cũng phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, khi phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính cho phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, nhà hàng và hộ kinh doanh tiếp cận các nền tảng số cũng là cách hiện thực hóa Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

Xa hơn, việc từng bước xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh với các tiêu chuẩn về dữ liệu, thanh toán và trải nghiệm dịch vụ cũng tạo nền tảng để ngành du lịch nâng cao năng lực hội nhập, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Từ góc nhìn đó, sự đồng hành của SHB đã và đang góp phần hiện thực hóa những định hướng phát triển lớn của quốc gia, khi chuyển đổi số trở thành động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững.

#Chuyển đổi số trong ngành du lịch Việt Nam #Triển khai nền tảng số tại miền Trung - Tây Nguyên #Vai trò của ngân hàng SHB trong chuyển đổi số du lịch #Ứng dụng công nghệ trong du lịch thông minh #Phát triển hệ sinh thái du lịch số toàn diện

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