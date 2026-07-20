Phong thủy vượng khí, hệ sinh thái all-in-one và chính sách “Về ở sớm” tạo lợi thế cho Vinhomes Sài Gòn Park

Tại đây, bộ đôi Global Park và Ivy Park nổi bật nhờ hội tụ đồng thời lợi thế phong thủy, hệ sinh thái tiện ích all-in-one, tiềm năng khai thác đa dạng và đặc biệt là ưu đãi “Về ở sớm” lên tới 10% cho các khách hàng lựa chọn sản phẩm giao thô và hoàn thiện, từ 14/7.

Địa thế “thuỷ tụ sinh tài” nâng giá trị sống và giá trị bất động sản

Sáng 18/7, sự kiện “Cát địa sinh tài - Phú quý trường lai” tại văn phòng bán hàng Vinhomes Sài Gòn Park (TP.HCM) thu hút đông đảo khách hàng và nhà đầu tư tham dự.

Sự kiện “Cát địa sinh tài - Phú quý trường lai” thu hút đông đảo khách hàng tham dự sáng 18/7

Chia sẻ tại sự kiện, ông Trương Minh Hiếu, Phó Tổng Giám đốc VHS Group nhận định, dự án hội tụ đầy đủ ba yếu tố tối quan trọng của một thế đất đẹp theo quan niệm xưa: “Nhất bình, nhì biên, tam thủy tụ” (địa hình bằng phẳng, thế đất cao ráo, nguồn nước hội tụ). Sự kết hợp này biến Vinhomes Sài Gòn Park thành một biểu tượng của vùng đất thịnh vượng, kiến tạo nguồn sinh khí dồi dào và bền vững cho cộng đồng cư dân tương lai.

Anh Ngô Triệu Hoàng (quận 12 cũ) đánh giá cao lợi thế địa hình của dự án và nhận định đây là “xa xỉ phẩm” nếu so sánh với tình trạng ngập úng thường xuyên tại lõi nội thành hiện nay.

“Điểm đắt giá nhất của nền đất nơi đây là nằm trọn trên vùng phù sa cổ. Cấu trúc địa chất này giúp cao độ nền của dự án vượt trội, cao ráo và hoàn toàn miễn nhiễm trước các hiện tượng ngập nước hay ẩm thấp do triều cường”, anh Hoàng phân tích thêm.

Anh Ngô Triệu Hoàng (áo trắng) chọn an cư tại vùng đất thịnh vượng Vinhomes Sài Gòn Park

Đặc biệt, theo nhiều chuyên gia, đối với người Á Đông, yếu tố “thuỷ” chưa bao giờ tách rời khỏi các khái niệm về sự phú quý. Bên cạnh đó, mặt nước còn giúp điều hòa vi khí hậu, thanh lọc không khí, giảm thiểu tiếng ồn và kiến tạo một môi trường sống trong lành, tốt cho sức khỏe.

Đối chiếu với những tiêu chí này, Vinhomes Sài Gòn Park sở hữu trọn vẹn lợi thế độc bản khi được bao bọc bởi hệ thống kênh tự nhiên ở ba mặt, gồm kênh Sáng phía Bắc, kênh An Hạ phía Tây Nam và tuyến kênh kết nối khu vực Tây Ninh.

Đại đô thị 1.080ha thu hút cư dân tương lai với mảng xanh và không gian mặt nước rộng lớn

Dự án còn dành đến 200 ha cho cây xanh và mặt nước, với điểm nhấn là hơn 100 công viên tiện ích nội khu, cùng không gian rộng lớn từ sân golf Vinpearl Léman, tạo nên “lá phổi xanh” hiếm có và không thể sao chép trong bối cảnh quỹ đất đô thị ngày càng thu hẹp.

“Bỏ túi” ngay 10% với ưu đãi “Về ở sớm”

Nếu lợi thế tự nhiên tạo nền tảng cho giá trị bền vững, thì Global Park và Ivy Park được xem là hai mảnh ghép hoàn thiện hệ sinh thái sống, học tập, kinh doanh, giải trí của toàn đại đô thị.

Trong đó, Global Park được định vị là trung tâm thương mại, giải trí và giao lưu quốc tế của đại đô thị với nhịp sống sôi động suốt ngày đêm. Đây là khu vực tập trung các tuyến phố kinh doanh, dịch vụ và hoạt động trải nghiệm, tạo sức hút đối với cư dân cũng như lượng khách thường xuyên đến làm việc, học tập và vui chơi.

Theo chị Liên Anh (quận Gò Vấp cũ), chính khả năng khai thác linh hoạt là yếu tố khiến chị lựa chọn sản phẩm tại Global Park.

“Tôi dự định sử dụng hai tầng dưới để kinh doanh mô hình cà phê - bistro, còn các tầng trên sẽ khai thác lưu trú. Thiết kế nhà phố cho phép kết hợp nhiều công năng, phù hợp với nhu cầu kinh doanh lâu dài”, chị cho biết.

Động lực của chị Liên Anh càng lớn khi chủ đầu tư vừa tung ra chính sách “Về ở sớm” tại Global Park, ưu đãi lên tới 10% giá trị sản phẩm (trước VAT và kinh phí bảo trì) khi khách hàng cam kết hoàn thiện nhà để ở hoặc kinh doanh trong vào 5 tháng kể từ khi nhận bàn giao (theo tiêu chuẩn của chủ đầu tư).

Chị Liên Anh cho biết chính sách này giúp tối ưu chi phí ban đầu, có động lực đưa tài sản vào khai thác sớm, rút ngắn đáng kể thời gian hoàn vốn.

Trong khi đó, Ivy Park được quy hoạch trở thành trung tâm giáo dục và nghiên cứu. Phân khu nằm bên dòng kênh sinh thái phía Đông, tiếp giáp quần thể đại học trong nước và quốc tế quy mô khoảng 150ha cùng hệ thống 36 trường liên cấp tiêu chuẩn quốc tế.

Theo anh Triệu Hoàng, đây là lý do khiến anh quyết định lựa chọn một căn nhà phố 4 tầng giãn xây để tiết kiệm khoảng đầu tư xây dựng ban đầu tại Ivy Park.

“Gia đình tôi ưu tiên môi trường sống có nhiều không gian xanh nhưng đồng thời phải gần hệ thống giáo dục chất lượng để con có điều kiện phát triển lâu dài”, anh chia sẻ.

Việc hai phân khu nằm kề nhau cũng tạo nên sự bổ trợ rõ nét. Ivy Park mang đến cộng đồng cư dân, sinh viên và chuyên gia đông đảo, trong khi Global Park đáp ứng nhu cầu mua sắm, giải trí, ẩm thực và dịch vụ. Sự tương hỗ này giúp hình thành hệ sinh thái khép kín, nơi nhu cầu học tập, làm việc, tiêu dùng và vui chơi đều được đáp ứng ngay trong nội khu.

Đó cũng là nền tảng để hình thành dòng khách thường xuyên và khả năng khai thác thương mại cũng như thúc đẩy gia tăng giá trị bền vững cho tài sản.

Hội tụ lợi thế phong thuỷ vượng tài, hệ sinh thái all-in-one cùng sự hiện diện của 60.000 sinh viên, giảng viên và chuyên gia trong tương lai, bộ đôi Global Park và Ivy Park không chỉ là chốn an cư lỹ tưởng, mà còn là cỗ máy tạo dòng tiền ổn định, kiến tạo chuẩn mực thịnh vượng mới tại cực tăng trưởng năng động phía Tây Bắc TP.HCM.