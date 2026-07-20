BSR mở rộng rổ dầu thô, thêm 2 loại nguyên liệu mới được chế biến thành công

Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam cho biết, đơn vị vừa nghiên cứu chế biến thành công 2 loại nguyên liệu mới, nâng tổng số dầu thô có thể chế biến lên 40 loại.

Đây là bước tiến quan trọng giúp BSR đa dạng hóa nguồn dầu thô, nâng cao tính linh hoạt trong vận hành và tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trong tháng 6/2026, BSR đã chế biến thành công 2 loại nguyên liệu mới gồm dầu thô Erha (Nigeria) và condensate Sao Vàng - Đại Nguyệt (SVDN). Kết quả đánh giá cho thấy, nhà máy có thể vận hành ổn định ở công suất cận biên 119 - 120% công suất thiết kế, với tỷ lệ chế biến tối đa khoảng 45% thể tích đối với dầu thô Erha và 12% thể tích đối với condensate SVDN. Đây là tỷ lệ chế biến rất cao đối với một loại dầu thô mới, cho thấy năng lực làm chủ công nghệ và tối ưu vận hành của đội ngũ kỹ sư BSR.

Đặc biệt, Erha là một trong những mỏ dầu có sản lượng lớn của Nigeria, được khai thác từ năm 2006. Việc BSR làm chủ công nghệ chế biến dầu thô Erha ở tỷ lệ lên tới 45% mở ra cơ hội tiếp cận lâu dài đối với một nguồn dầu thô có trữ lượng lớn, nguồn cung ổn định và có tính cạnh tranh trên thị trường quốc tế, góp phần tăng tính chủ động trong chiến lược bảo đảm nguồn nguyên liệu cho nhà máy. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng giúp BSR chủ động thích ứng với sự biến động của thị trường dầu thô thế giới, mở rộng "rổ dầu thô", tối ưu chi phí nguyên liệu và nâng cao năng lực cạnh tranh.

NM Lọc hóa dầu Dung Quất

Kết quả chạy thử cũng cho thấy, condensate SVDN có hiệu suất thu hồi naphtha cao, góp phần gia tăng nguồn nguyên liệu cho các phân xưởng sản xuất xăng, đồng thời giảm tỷ lệ phân đoạn nặng, tối ưu cơ cấu sản phẩm và nâng cao hiệu quả chế biến của nhà máy. Đối với dầu thô Erha, mặc dù có hàm lượng lưu huỳnh và kim loại cao hơn so với nhiều loại dầu thô đang chế biến, nhưng đã được chế biến thương mại đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, BSR đã chế biến thử nghiệm thành công 3 loại dầu thô mới, qua đó nâng tổng số các loại dầu thô có thể chế biến tại nhà máy lên 40 loại (trong đó 12 loại trong nước và 28 loại nhập khẩu). Kết quả này đã cho thấy năng lực nghiên cứu, đánh giá và làm chủ công nghệ của đội ngũ kỹ sư BSR. Việc liên tục mở rộng danh mục dầu thô không chỉ giúp Tổng công ty nâng cao khả năng thích ứng với biến động của thị trường năng lượng mà còn tạo điều kiện lựa chọn các nguồn dầu thô có hiệu quả kinh tế cao, đồng thời, tối ưu chi phí nguyên liệu, gia tăng giá trị sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất trong giai đoạn mới.

Sáu tháng đầu năm 2026, thu ngân sách từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất đạt hơn 4.300 tỷ đồng, bằng 61,7% dự toán năm và tăng gần 11% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục giữ vai trò nguồn thu chủ lực trong cơ cấu thu nội địa của tỉnh Quảng Ngãi.

· Trong đó, thu thuế giá trị gia tăng đạt hơn 470 tỷ đồng và thuế tiêu thụ đặc biệt hơn 2.000 tỷ đồng, đều giảm so với cùng kỳ do tác động của các chính sách giảm thuế đối với xăng, dầu và một số nhóm hàng hóa, dịch vụ.

Ngược lại, số thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 1.820 tỷ đồng, tăng hơn 1.810 tỷ đồng so với cùng kỳ. Kết quả này chủ yếu do cùng kỳ năm trước doanh nghiệp được gia hạn thời hạn nộp thuế theo quy định của Chính phủ, trong khi năm nay khoản thu đã được thực hiện đầy đủ.

· Mức tăng từ thuế thu nhập doanh nghiệp đã bù đắp phần giảm của các sắc thuế khác, góp phần đưa tổng thu ngân sách từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2025.