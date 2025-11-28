Du khách Đức để lại phong bì 10 triệu đồng ủng hộ vùng lũ trước giờ về nước

Rời Hạ Long, du khách Đức Andreas Scholz để lại phong bì 10 triệu đồng nhờ chuyển tới người dân vùng lũ, tạo nên câu chuyện đẹp lan tỏa trên mạng xã hội.

Trong lúc làm thủ tục trả phòng tại Hạ Long, vị khách Đức Andreas Scholz (Andy) đã bất ngờ gửi lại phong bì 10 triệu đồng cùng một bức thư viết tay, nhờ chủ khách sạn chuyển tới người dân vùng lũ miền Trung. Nghĩa cử diễn ra vào sáng 26/11 nhưng đến nay vẫn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, trở thành điểm sáng ấm lòng giữa mùa mưa bão.

Bức tâm thư của vị khách người Đức gửi lại chủ khách sạn ở Hạ Long. Ảnh Znews

Bà Hải cho biết rất bất ngờ khi nhận phong bì vì trong ba ngày lưu trú, Andy không hỏi về tình hình mưa lũ ở miền Trung. Sau khi nhận được số tiền, bà Hải gợi ý sẽ dùng toàn bộ để mua gạo và được Andy đồng ý.

Trong phong bì, Andy viết rằng những ngày ở Hạ Long, anh thường xuyên theo dõi tin tức về bão và ngập lụt diễn ra ở các tỉnh phía Nam. Hình ảnh người dân ngồi trên mái nhà chờ cứu hộ đã khiến anh “không thể ngồi yên”.

“Tôi không biết cách nào để thể hiện tấm lòng của mình đến với những người dân đang chịu mất mát, đau thương. Tôi tin bạn có thể giúp tôi làm điều này. Tôi yêu Việt Nam và những con người thân thiện, tốt bụng nơi đây”, anh viết.

Du khách Đức gửi phong bì 10 triệu đồng cho chủ khách sạn. Ảnh cắt từ clip

Sau khi tiếp nhận phong bì, bà Hải đã mua 830 kg gạo, chuyển đến đội cứu trợ người dân vùng lũ, dưới tên Andy. Bà cho biết tình cảm của Andy thực sự đáng quý vì anh chỉ là khách du lịch, không phải người sống tại Việt Nam.

“Cảm xúc của tôi thật sự khó tả. Andy chỉ là du khách, không sống ở Việt Nam, nhưng sự tử tế của anh ấy khiến những người ở lại cảm thấy ấm áp”, bà Hải nói.

Andy cho biết anh thường xuyên làm từ thiện ở Đức vì có mức lương ổn định từ công việc kỹ sư. “Tôi muốn chia sẻ vì nhiều người sẽ cần số tiền đó hơn mình”, anh nói.

Andy lần đầu đến Việt Nam vào tháng 12 năm ngoái, đi qua Sa Pa, Ninh Bình, Huế, Đà Nẵng, Hội An. Anh chỉ tiếc chưa thể ghé các tỉnh phía Nam vì trùng mùa mưa. Chuyến đi để lại trong anh nhiều kỷ niệm đẹp về cảnh quan, văn hóa và sự hiếu khách của người Việt.

Món quà của vị khách quốc tế được gửi gắm tới đồng bào vùng lũ lụt ở tỉnh Lâm Đồng. Ảnh Znews

Trở lại Việt Nam vào giữa tháng 11/2025, Andy bắt đầu hành trình ở TP HCM, sau đó di chuyển đến Đà Lạt. Dự định ghé Nha Trang nhưng gặp ngập lụt cục bộ, anh chuyển hướng ra Đà Nẵng rồi kết thúc chuyến đi tại Hạ Long.

Andy nói khi nghỉ ở Hạ Long, anh theo dõi truyền thông và mạng xã hội, cập nhật về tình hình bão lũ, ngập lụt tại các tỉnh phía Nam. "Nhìn thấy cảnh người dân ngồi trên mái nhà chờ cứu hộ, tôi nghĩ mình cần làm gì đó. Khi đó tôi có cảm giác mình chính là một phần của đất nước này", Andy nói.

Đây không phải lần đầu du khách quốc tế chung tay hỗ trợ người Việt trong thiên tai. Hồi tháng 10, nhóm du khách từ Colombia, Hà Lan và Mỹ cũng trực tiếp tham gia dọn dẹp bùn đất, sửa sang nhà cửa giúp người dân Tuyên Quang, Thái Nguyên khắc phục hậu quả sau bão.