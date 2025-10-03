Hà Nội

Khách Tây xắn tay dọn bùn sau lũ giúp người dân Tuyên Quang

Du lịch

Khách Tây xắn tay dọn bùn sau lũ giúp người dân Tuyên Quang

Giữa cảnh ngập lụt ở Tuyên Quang, nhóm du khách quốc tế bất ngờ xắn tay giúp dân dọn bùn. Hành động giản dị để lại dấu ấn đẹp trong du lịch Việt Nam.

Vân Giang (Tổng hợp)
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 đã khiến nhiều hộ gia đình tại phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang rơi vào cảnh ngập lụt. Có nơi, nước dâng cao tới tầng một, cuốn theo bùn đất, rác rưởi. Ảnh Bàn Văn Tình
Khi nước rút, trên nền đất chỉ còn lại lớp bùn đen đặc quánh, nhiều vật dụng trong gia đình lấm lem, nhớp nháp. Người dân tất bật dọn dẹp trong cảnh mệt nhọc, chồng chất khó khăn. Ảnh Bàn Văn Tình
Giữa bộn bề ấy, một nhóm du khách nước ngoài bất ngờ dừng chân, không ngại ngần xắn tay áo, cùng người dân bê bàn ghế, dọn bùn, di chuyển đồ đạc. Ảnh Bàn Văn Tình
Hành động giản dị nhưng đầy ấm áp khiến nhiều người dân địa phương không khỏi xúc động. Ảnh Bàn Văn Tình
Đối với bà con, đó không chỉ là sự giúp đỡ kịp thời về mặt sức lực, mà còn là sự động viên tinh thần lớn lao trong những ngày sau thiên tai. Ảnh Bàn Văn Tình
Khoảnh khắc giản dị ấy nhanh chóng được ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, tạo nên làn sóng cảm động. Ảnh Bàn Văn Tình
Hàng nghìn lượt bình luận thể hiện sự trân trọng dành cho những “vị khách đặc biệt”. Ảnh Tuyền Văn Hoá
Nhiều du khách cũng cho biết, đây chính là kỷ niệm khó quên trong hành trình khám phá Việt Nam – nơi họ không chỉ ngắm cảnh núi non hùng vĩ, mà còn được trải nghiệm tình người ấm áp. Ảnh Tuyền Văn Hoá
Theo chính quyền địa phương, đợt lũ vừa qua đã khiến hàng nghìn hộ dân chịu ảnh hưởng, thiệt hại về nhà cửa, tài sản và hoa màu. Công tác khắc phục vẫn đang được khẩn trương triển khai. Ảnh Bàn Văn Tình
Dù chỉ góp một phần sức nhỏ, nhưng sự xuất hiện của nhóm du khách quốc tế đã tiếp thêm nghị lực, như một 'liều thuốc tinh thần' để người dân thêm vững vàng trước khó khăn. Ảnh Tuyền Văn Hoá
Với người dân phường Hà Giang 2, hình ảnh những vị khách nước ngoài cùng dọn bùn chắc chắn sẽ còn được nhớ mãi như một kỷ niệm đẹp. Còn với du khách, đây có lẽ là trải nghiệm đặc biệt – một chuyến đi để lại dấu ấn ý nghĩa và khó quên. Ảnh Bàn Văn Tình
Vân Giang (Tổng hợp)
