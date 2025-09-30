Dự đoán tháng 10: 4 con giáp vừa thăng quan tiến chức vừa giàu sang

Sang tháng 10, tử vi cho thấy 4 con giáp mạnh mẽ đi ngược gió. Họ đạt nhiều thành tựu lớn, tiền bạc, công danh, cơ hội đều nở rộ.
Tại Bắc Ninh đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng khiến một phụ nữ bị thương nặng, gãy xương chậu do thiếu quan sát khi đi qua đường sắt.
Con dấu đá đen cực kỳ hiếm 2.700 năm tuổi khắc họa một người có cánh được phát hiện ở Jerusalem gây ngạc nhiên giới khảo cổ học.
Cá rồng châu Á là một trong 10 loài cá đắt nhất thế giới và được coi như biểu tượng may mắn trong nhiều nền văn hóa.
Nhiều người nhận định ngoại hình và phong cách của Mua Thị Dua đã có sự thay đổi rõ rệt, "khó nhận ra" so với hình ảnh Phúng Phính năm nào.
Khi cá voi chết dạt vào bờ, ngư dân sẽ tổ chức lễ an táng long trọng. Sau 2 - 5 năm chôn cất ở bãi cát cạnh biển, cá Ông sẽ được cải táng.
Các nhà khoa học đã yêu cầu ChatGPT giải một bài toán tương tự bài có từ hơn 2.000 năm trước. Theo đó, ChatGPT đưa ra câu trả lời khiến nhóm nghiên cứu bất ngờ.
Nữ streamer Mina Young thu hút mọi ánh nhìn với phong cách thời trang táo bạo và đầy cá tính trong loạt ảnh mới.
Tà Chì Nhù mùa hoa chi pâu nở rộ thu hút du khách yêu trekking và nhiếp ảnh với thảm tím trải dài và bầu trời sao lung linh về đêm.
Một số đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc Mercedes-Benz GLE 400e 2025 bản plug-in hybrid, giá dự kiến hơn 4 tỷ đồng và bàn giao sớm nhất vào tháng 11 tới.
Doãn Hải My đã cho thấy sự cuốn hút đến từ vẻ đẹp nội tại và sự tự tin, không cần phụ thuộc vào trang phục đắt đỏ hay xu hướng thịnh hành.
Mùa thu Hàn Quốc với sắc lá đỏ vàng và tiết trời mát mẻ là thời điểm lý tưởng để du khách trải nghiệm 5 hoạt động ngoài trời hấp dẫn nhất.
Cixi Vigoz - chiếc xe điện 3 bánh của Pháp có tốc độ tối đa 120 km/h đang trong quá trình thử nghiệm và khách hàng có thể thuê xe để trải nghiệm.
Nếu bạn muốn rời bỏ Samsung, đây là 5 thương hiệu smartphone ít được biết đến nhưng sở hữu thiết kế độc đáo, hiệu năng ổn định và mức giá dễ chịu.
Không ồn ào, không náo nhiệt, đồi Măng Lin chinh phục du khách bởi vẻ đẹp bình dị với rừng thông xanh và biển mây bồng bềnh.
Lốc xoáy được hình thành từ sự kết hợp của nhiều yếu tố khí tượng phức tạp, chủ yếu xuất hiện trong những cơn giông hoặc cơn bão mạnh.
Một vật thể vàng cổ quý hiếm được các chuyên gia khai quật tại Pháo đài La Mã, nó bắt mắt các chuyên gia khảo cổ ngay cái nhìn đầu tiên.
Sau cơn mưa lớn từ trưa nay (30/9), nhiều tuyến phố Hà Nội biến thành “sông”. Người dân chật vật dắt xe chết máy giữa dòng nước ngập và giao thông ùn tắc.
Từng xuất thân nghèo khó, bà Phan Thị Mai đã vươn lên thành chủ chuỗi thẩm mỹ viện, sở hữu biệt phủ 4.000m2, la liệt siêu xe trăm tỷ...
Khoe cận cảnh nhan sắc trong bộ ảnh mới, cô nàng Ebra Lê khiến người đối diện không khỏi xuýt xoa bởi nhan sắc xinh đẹp cùng đôi mắt biết cười.
Việt Nam sở hữu nhiều vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên, là điểm lý tưởng để du khách ngắm và săn ảnh các loài chim quý hiếm khắp cả nước.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 1/10, Nhân Mã có được may mắn, dễ phất lên giàu có. Xử Nữ có quý nhân phù trợ, nỗ lực chắc chắn hơn người.