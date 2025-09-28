Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tử vi tuần mới (29/9 - 5/10): 3 con giáp được quý nhân phù trợ

Giải mã

Tử vi tuần mới (29/9 - 5/10): 3 con giáp được quý nhân phù trợ

Trong tuần mới, 3 con giáp sẽ bước vào giai đoạn đặc biệt, được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng hoa và cuộc sống rực rỡ.

Tâm Anh (theo D1xz)
Tuổi Thìn. Bước sang tuần mới, người tuổi Thìn thông minh, mạnh mẽ, có nghị lực phi thường nên từng bước chuẩn bị cho thời điểm bùng nổ. Nhờ được quý nhân chỉ đường, con giáp này sẽ có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp, khẳng định vị thế.
Tuổi Thìn. Bước sang tuần mới, người tuổi Thìn thông minh, mạnh mẽ, có nghị lực phi thường nên từng bước chuẩn bị cho thời điểm bùng nổ. Nhờ được quý nhân chỉ đường, con giáp này sẽ có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp, khẳng định vị thế.
Về tài vận, tuổi Thìn có thể mở ra nhiều cơ hội kinh doanh , tiền bạc đổ về ầm ầm. Ngoài ra, con giáp này có thể bất ngờ hưởng "trái ngọt" từ những khoản tài lộc không ngờ tới.
Về tài vận, tuổi Thìn có thể mở ra nhiều cơ hội kinh doanh , tiền bạc đổ về ầm ầm. Ngoài ra, con giáp này có thể bất ngờ hưởng "trái ngọt" từ những khoản tài lộc không ngờ tới.
Trong 7 ngày tới, người tuổi Thìn có cuộc sống rực rỡ, nhiều niềm vui bên gia đình, bạn bè. Với hạnh phúc viên mãn trong tầm tay, con giáp này luôn tươi cười rạng rỡ, làm nhiều điều tốt đẹp cho cộng đồng.
Trong 7 ngày tới, người tuổi Thìn có cuộc sống rực rỡ, nhiều niềm vui bên gia đình, bạn bè. Với hạnh phúc viên mãn trong tầm tay, con giáp này luôn tươi cười rạng rỡ, làm nhiều điều tốt đẹp cho cộng đồng.
Tuổi Mùi. Trong tuần mới, tuổi Mùi chăm chỉ, nhiệt huyết sẽ có thể "phất" lên nhanh chóng. Con giáp này sẽ có thể đạt được thành tích lớn sau thời gian làm việc miệt mài và được thưởng lớn.
Tuổi Mùi. Trong tuần mới, tuổi Mùi chăm chỉ, nhiệt huyết sẽ có thể "phất" lên nhanh chóng. Con giáp này sẽ có thể đạt được thành tích lớn sau thời gian làm việc miệt mài và được thưởng lớn.
Đây là thời điểm may mắn về tài vận đối với người tuổi Mùi. Bởi lẽ, con giáp này được thần Tài ưu ái, làm ăn kinh doanh ngày càng thịnh vượng. Đối với những người làm trong lĩnh vực đầu tư, họ có thể ký kết hợp tác với những đối tác tiềm năng. Nhờ đó, thu nhập của họ tăng vọt.
Đây là thời điểm may mắn về tài vận đối với người tuổi Mùi. Bởi lẽ, con giáp này được thần Tài ưu ái, làm ăn kinh doanh ngày càng thịnh vượng. Đối với những người làm trong lĩnh vực đầu tư, họ có thể ký kết hợp tác với những đối tác tiềm năng. Nhờ đó, thu nhập của họ tăng vọt.
Về cuộc sống cá nhân, tuổi Mùi khéo léo trong giao tiếp, hài hòa các mối quan hệ và lợi ích. Nhờ vậy, họ có nhiều bạn bè thay vì kẻ thù. Mối quan hệ với người yêu và gia đình ngày càng tốt đẹp.
Về cuộc sống cá nhân, tuổi Mùi khéo léo trong giao tiếp, hài hòa các mối quan hệ và lợi ích. Nhờ vậy, họ có nhiều bạn bè thay vì kẻ thù. Mối quan hệ với người yêu và gia đình ngày càng tốt đẹp.
Tuổi Dậu. Bước sang tuần mới, con giáp này làm việc khó học, biết tính toán, làm chủ tình huống nên có thể vượt qua gian khó để đến thành công. Người tuổi Dậu có thể được cấp trên khen thưởng, biểu dương vì những thành tích xuất sắc.
Tuổi Dậu. Bước sang tuần mới, con giáp này làm việc khó học, biết tính toán, làm chủ tình huống nên có thể vượt qua gian khó để đến thành công. Người tuổi Dậu có thể được cấp trên khen thưởng, biểu dương vì những thành tích xuất sắc.
Với sự nghiệp "lên hương", tuổi Dậu có thể được tăng lương thưởng hoặc thăng chức. Nhờ thiên thời - địa lợi, con giáp này có thể mở rộng kinh doanh, thị trường tiêu thụ sản phẩm... giúp doanh thu tăng gấp nhiều lần.
Với sự nghiệp "lên hương", tuổi Dậu có thể được tăng lương thưởng hoặc thăng chức. Nhờ thiên thời - địa lợi, con giáp này có thể mở rộng kinh doanh, thị trường tiêu thụ sản phẩm... giúp doanh thu tăng gấp nhiều lần.
Trong tình yêu, tuổi Dậu chú ý đến cảm xúc của nửa kia, không gây áp lực hay đưa ra những đòi hỏi quá đáng khiến mối quan hệ trở nên xấu đi. Con giáp này có thể thu hút mọi người nhờ năng lượng tích cực, lối sống năng động và tự tin. Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.
Trong tình yêu, tuổi Dậu chú ý đến cảm xúc của nửa kia, không gây áp lực hay đưa ra những đòi hỏi quá đáng khiến mối quan hệ trở nên xấu đi. Con giáp này có thể thu hút mọi người nhờ năng lượng tích cực, lối sống năng động và tự tin. Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.
Mời độc giả xem video: Từ 2024 - 2028: Bốn con giáp lộc rơi ngay cửa, dễ kiếm bộn tiền.
Tâm Anh (theo D1xz)
#tử vi tuần mới #con giáp may mắn #quý nhân phù trợ #con giáp

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT

10 ngôi nhà độc đáo nhất thế giới

10 ngôi nhà độc đáo nhất thế giới

Trên thế giới tồn tại rất nhiều những ngôi nhà độc đáo, từ những ngôi nhà được xây dựng trong vách đá và hang động, đến những ngôi nhà nổi và trên cây.