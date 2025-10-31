Hà Nội

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa rét dưới 17 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay (31/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng hết khu vực Đông Bắc Bộ.

Theo PV/VOV

Ngày và đêm 31/10, không khí lạnh liên tục được tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông nên ở khu vực Đông Bắc Bộ có mưa nhiều nơi. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 18-21 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 17 độ.

lanh.jpg
Ảnh minh họa

Khu vực Hà Nội: Có mưa, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19-21 độ.

Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m; vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,0-4,0m.

lanh3.jpg

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Thời tiết lạnh có thể ảnh hưởng sức khỏe, nhất là người già, trẻ nhỏ.

