Đột quỵ do hội chứng “ăn cắp máu” động mạch dưới đòi

Các bác sĩ khoa Thần kinh, Vật lý trị liệu – phục hồi chức năng, Bệnh viện Bãi Cháy vừa cấp cứu thành công một trường hợp nữ bị nhồi máu não do bệnh Moyamoya – một căn bệnh mạch máu não hiếm gặp, tiến triển mạn tính, có nguy cơ để lại di chứng nặng nề nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Liệt nửa người do nhồi máu não Moyamoya hiếm gặp Người dân cần chủ động nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo nguy cơ bệnh lý mạch máu não, khám sàng lọc mạch máu não định kỳ ở những người có yếu tố nguy cơ cao.

Ngày 3/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công kỹ thuật đặt stent chuyển dòng can thiệp điều trị phình mạch máu não, ngăn ngừa đột quỵ cho người bệnh 33 tuổi.

Đột ngột ngất xỉu khi đang ăn cơm do tắc động mạch cảnh Nhồi máu não do tắc động mạch lớn là một trong những can thiệp cấp cứu mạch máu nguy hiểm nhưng nhiều người chưa biết.