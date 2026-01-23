Đồng Tháp: Lộ diện nhà thầu trúng gói xây lắp đường Giồng Gòn - Cả Khánh

Theo thông tin đăng tải trên mạng đấu thầu quốc gia, dự án đầu tư xây dựng đường Giồng Gòn - Cả Khánh (đoạn từ đường Tân Bình - Tân Huề đến đường phía sau nhà thờ Bến Siêu) vừa chính thức xác định được đơn vị thi công cho gói thầu xây lắp nền, mặt đường và hệ thống thoát nước. Kết quả này mở ra kỳ vọng về việc sớm hoàn thiện hạ tầng giao thông, phục vụ đời sống dân sinh tại khu vực.

Minh bạch trong công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng

Gói thầu số 04: Nền, mặt đường, vỉa hè, hệ thống cống thoát nước thuộc dự án Đường Giồng Gòn - Cả Khánh có giá dự toán được phê duyệt là 2.345.623.000 đồng. Đây là hạng mục then chốt của dự án, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2025 từ nguồn thu sử dụng đất.

Theo Thông báo mời thầu số IB2500525715, gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Tại thời điểm mở thầu ngày 15/12/2025, hệ thống chỉ ghi nhận duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Nghĩa Phát Tân Hồng.

Căn cứ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) số 03/BCĐG ngày 06/01/2026, nhà thầu đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về tư cách hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật. Việc phê duyệt kết quả tại Quyết định số 27/QĐ-QLDAĐTXDKV1 ngày 14/01/2026 đã cho thấy sự quyết liệt của chủ đầu tư trong việc triển khai dự án theo đúng kế hoạch.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Phân tích năng lực thực thi và nhận định chuyên gia

Công ty TNHH Nghĩa Phát Tân Hồng (MSDN 1401799092) là một đơn vị có thâm niên hoạt động tại tỉnh Đồng Tháp. Đáng chú ý, trụ sở của doanh nghiệp đặt tại xã An Phước, huyện Tân Hồng - một địa phương vừa trải qua đợt sắp xếp địa giới hành chính theo Nghị quyết số 1663/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dữ liệu phân tích cho thấy, trong lịch sử đấu thầu đã tham gia 65 gói, trúng 33 gói, tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) ước tính hơn 108 tỷ đồng, tính riêng năm 2025 và đầu năm 2026, nhà thầu này duy trì phong độ ổn định với 7 gói thầu trúng trên tổng số 10 gói tham gia. Ngoài gói thầu vừa phân tích nêu trên trước đó doanh nghiệp này đã trúng Gói thầu số 04: Thi công xây dựng nền, mặt đường thuộc dự án Đường Tuyến dân cư Tân Huề (đoạn từ cầu rạch Mã Trường đến cầu Sắt Quây) trị giá 5.775.454.000 đồng, cũng do Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Khu Vực 1 làm chủ đầu tư.

Nhận định về kết quả này, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ chia sẻ trên tinh thần xây dựng: "Việc gói thầu chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự thường đặt ra bài toán về tính cạnh tranh. Tuy nhiên, khi các quy trình đánh giá E-HSDT được thực hiện minh bạch qua hệ thống quốc gia và tuân thủ Nghị định 214/2025/NĐ-CP, mục tiêu cao nhất vẫn là chọn được nhà thầu đủ năng lực để đưa dự án về đích đúng tiến độ 120 ngày như cam kết. Trách nhiệm của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn hiện nay là phải giám sát chặt chẽ chất lượng thi công tại hiện trường."

Dự án đường Giồng Gòn - Cả Khánh không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần mà còn là đòn bẩy phát triển kinh tế cho xã Tân Long, huyện Thanh Bình. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực 1 và Công ty TNHH Nghĩa Phát Tân Hồng trong giai đoạn tới sẽ quyết định sự thành công của dự án.