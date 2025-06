Đồng Nai tiêu hủy hơn 30 tấn vú heo, dồi trường, lườn ngỗng

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục Quản lý Thị trường (QLTT) tỉnh Nghệ An về triển khai cao điểm giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, ngày 3/6, Đội QLTT số 8 phối hợp với Tổ CSGT địa bàn Thanh Chương – Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Kim Bảng tiến hành kiểm tra phương tiện ô tô tải nhãn hiệu THACO mang BKS 37C-397.43. Phương tiện do ông Lê Anh Hùng có địa chỉ tại xóm Long Giang, xã Kim Bảng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An là người điều khiển, kiêm chủ hàng hóa.