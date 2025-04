Thiết lập ECMO cứu sống NSND Thanh Tuấn bị nhồi máu cơ tim cấp

Ngừng tim nguy cơ tử vong 90%, hồi phục kỳ diệu

Ngày 9/4, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tổ chức buổi chia sẻ thông tin về quá trình điều trị thành công cho NSND Thanh Tuấn – bệnh nhân bị ngừng tim do nhồi máu cơ tim cấp tắc 3 nhánh mạch vành kèm mạch máu vôi hóa nặng.

Đánh giá về mức độ thử thách mà đội ngũ y bác sĩ phải đối mặt trong ca bệnh này, BSCK2 Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy nhận định, đây là trường hợp đặc biệt nguy hiểm với tỷ lệ tử vong lên đến 90%, có thể gây di chứng nặng nề cho bệnh nhân nếu không được cấp cứu và xử trí kịp thời.

Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức buổi chia sẻ thông tin về quá trình điều trị thành công cho NSND Thanh Tuấn - Ảnh BVCC

Nhờ vào sự phối hợp khẩn trương, hiệu quả giữa các chuyên khoa từ Cấp cứu đến Hồi sức Cấp cứu, Nội thần kinh, Trung tâm tim mạch... cùng với tinh thần "dám nghĩ, dám làm", đội ngũ y bác sĩ đã đem đến kết quả "ngoạn mục", giúp NSND Thanh Tuấn hồi phục gần như hoàn toàn mà không để lại bất kỳ di chứng nào.

Đây cũng là trường hợp đầu tiên ở khu vực phía Nam điều trị thành công đối với ca bệnh ngừng tim do nhồi máu cơ tim cấp, kèm mạch máu vôi hóa nặng nguy hiểm này”.

Trước đó, bệnh nhân N.T.L (Nghệ danh NSND Thanh Tuấn, 75 tuổi) đã có tiền căn hẹp mạch vành, bệnh tim thiếu máu cục bộ. Vào ngày 24/3, bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng ho, nặng ngực tăng dần, khó thở phải thở oxy mask và suy hô hấp nặng.

Đến khoảng 21h35 ngày 25/3, bệnh nhân được chuyển đến khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng hôn mê, ghi nhận ngưng tim. BSCK2 Trần Minh Toàn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ngay khi tiếp nhận, bệnh viện đã kích hoạt quy trình báo động đỏ, tiến hành ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản, thở máy... Sau 15 phút, tim bắt đầu có dấu hiệu đập trở lại, bệnh nhân được chuyển thẳng đến khoa Hồi sức cấp cứu rạng sáng ngày 26/3.

Đến khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh nhân đã hôn mê sâu, phù phổi cấp phải thở máy, cần duy trì thuốc nâng huyết áp và tăng co bóp cơ tim. Sau khi tiến hành các cận lâm sàng và hội chẩn, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, thiếu oxy não sau ngưng tim và suy đa cơ quan, phải thực hiện lọc máu liên tục, điều trị hạ thân nhiệt để bảo vệ não.

Sau đó, Bệnh viện Chợ Rẫy tiến hành hội chẩn khẩn cấp đa chuyên khoa gồm khoa Hồi sức cấp cứu, Tim mạch can thiệp, Nội tim mạch, Điều trị rối loạn nhịp, Nội hô hấp, Nội thần kinh và thống nhất đi đến quyết định thiết lập ECMO cấp cứu kết hợp với can thiệp mạch vành tại phòng thông tim ngay trong ngày.

Các bác sĩ chia sẻ về ca bệnh - Ảnh BVCC

Hy hữu: thiết lập ECMO ngay tại phòng thông tim

Chia sẻ về thử thách khi tiến hành phương án điều trị này, BSCK2 Trần Thanh Linh – Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, việc thiết lập ECMO ngay tại phòng thông tim khá hy hữu và không phải là việc làm thường quy do tính rủi ro mà nó mang lại. Bởi, một khi đã can thiệp ECMO đồng nghĩa với việc mức độ nguy kịch của bệnh nhân tại thời điểm đó là rất cao.

Chính vì vậy, ê-kíp vừa phải chạy đua với thời gian để tái thông mạch vành, vừa phải phòng ngừa các yếu tố nguy cơ như thiếu oxy, suy thận… có thể gây ngừng tim. Song song đó, việc thiết lập ECMO tại phòng thông tim cũng sẽ trở ngại hơn so với bình thường bởi vấn đề huy động đội ngũ từ khoa Hồi sức cấp cứu, vận chuyển trang thiết bị, dụng cụ vật tư…đến phòng thông tim.

Đây cũng là kỹ thuật đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của cả ê-kíp, vì chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến kết quả không mong muốn.

Các bác sĩ chúc mừng NSND Thanh Tuấn đã hồi phục "ngoại mục".

Trong quá trình thực hiện, ê-kíp tiếp tục đứng trước một thách thức khác đó là động mạch LAD 1 bị tắt từ lỗ xuất phát trên nền mạch máu bị vôi hóa rất nặng, BS CK2 Lý Ích Trung – Phó khoa Tim mạch can thiệp bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, việc tái thông mạch vành thông thường đã khó, can thiệp đối với trường hợp này lại càng khó khăn hơn. Bởi, mạch máu bị vôi hóa, san thương gần như không còn đủ diện tích để có thể đặt stent. Ê-kíp buộc phải can thiệp khoan cắt, bào mòn xuyên qua mảng vôi hóa bằng Rotablator, nong bóng, thành công đặt 3 stent.

Đặc biệt, kỹ thuật này cũng đòi hỏi bác sĩ phải cực kỳ cẩn trọng do đầu khoan mảnh, đi trong lòng mạch máu rất nhanh và cấu trúc mạch máu cũng rất hiểm trở. Trong tình huống này buộc ê-kíp phải xử trí nhanh chóng, linh hoạt, khéo léo, hạn chế tối đa tổn thương gây toan chuyển hóa, có thể dẫn đến nguy cơ tử vong cho bệnh nhân ngay tại thời điểm đó.

Sau 2 tiếng can thiệp, bệnh nhân tiếp tục được duy trì ECMO, thở máy, lọc máu liên tục và điều trị kiểm soát nhiệt độ tại khoa Hồi sức cấp cứu. Đến ngày 28/3, bệnh nhân tỉnh, có thể rút nội khí quản và cai máy thở. Ngày 31/3, khi các chỉ số sinh tồn đã ổn định, bệnh nhân được cai ECMO và chuyển đến khoa Điều trị theo yêu cầu để tiếp tục theo dõi.

Nằm trong ê-kíp tham gia hội chẩn cho bệnh nhân ngay từ bước đầu, TS BS Nguyễn Anh Tài – Trưởng khoa Nội thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, việc đánh giá nguyên nhân cũng như xác định mức độ tổn thương não sẽ giúp ê-kíp đưa ra các phương án điều trị kịp thời và nâng cao hiệu quả điều trị.

Là một trong những chuyên khoa tham gia điều trị cho bệnh nhân, TS Trương Phi Hùng, Phó khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, có thể xem quá trình điều trị như một cuộc “đấu trí”, chạy đua với thời gian chỉ để hướng đến mục tiêu làm hết sức cứu sống người bệnh. Mọi nỗ lực của ê-kíp đã mang đến kết quả như mong đợi: bệnh nhân vượt qua cửa tử mà không để lại bất cứ di chứng nào.

NSND Thanh Tuấn đã hồi phục "ngoại mục" - Ảnh BVCC

Trước sự “hồi sinh” ngoạn mục của bản thân, tại sự kiện, NSND Thanh Tuấn không khỏi xúc động đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo, đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy đã luôn sát cánh, đồng hành giúp bệnh nhân vượt qua lằn ranh sinh tử, phục hồi sức khỏe và trở về với cuộc sống bình thường.