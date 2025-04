Nước táo Martinelli’s bị thu hồi tại 28 bang của Mỹ

Theo vietq.vn, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã thông báo về việc thu hồi một số sản phẩm nước táo Martinelli’s đóng chai thủy tinh 10 ounce khoảng 296 ml, dạng chai tròn, được bán theo gói bốn chai tại 28 bang của Mỹ.

Đợt thu hồi này liên quan đến 7.234 thùng nước táo, tương đương 111 lô hàng, do lo ngại nhiễm patulin – một loại mycotoxin (chất độc do nấm mốc) được tạo ra bởi các loại nấm Penicillium, Aspergillus và Byssochylamys. Theo FDA, patulin có thể xuất hiện khi nấm mốc phát triển trên trái cây, ngũ cốc và pho mát, đặc biệt dễ tìm thấy trong các sản phẩm nước táo đã từng được bán hoặc nhập khẩu vào Mỹ trước đây.

Cụ thể, danh sách các bang chịu ảnh hưởng bởi đợt thu hồi bao gồm: Alabama, Arkansas, Arizona, California, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Michigan, Missouri, Mississippi, North Carolina, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, South Carolina, Texas, Utah, Virginia và Wisconsin.

Sản phẩm nằm trong diện thu hồi. Ảnh: nypost

Theo phân loại của FDA, đây là vụ thu hồi cấp độ II, tức sản phẩm "có thể gây ra các hậu quả bất lợi tạm thời, có thể hồi phục về mặt y tế, hoặc khả năng gây hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe là thấp".

Được biết, nước táo của Martinelli’s được sản xuất bằng cách tiệt trùng nhanh, chiết nóng vào các chai mới, đóng nắp và làm mát nhanh để giữ hương vị táo tươi, theo thông tin trên trang web của công ty. Martinelli’s có trụ sở tại California nổi tiếng với các sản phẩm nước táo đóng chai thủy tinh từ năm 1868.

Hiện chưa có thông tin chính thức về việc nước táo Martinelli’s bị thu hồi tại Mỹ có ảnh hưởng đến thị trường Việt Nam hay không. Tuy nhiên, người tiêu dùng đã mua hoặc đang sử dụng nước táo Martinelli’s nhập khẩu, đặc biệt là loại chai thủy tinh tròn dung tích 296 ml (10 ounce), đóng gói bốn chai, cần lưu ý kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm. Các sản phẩm có mã vạch (UPC) 0 41244 04102 2 và hạn sử dụng 05/12/2026 nằm trong diện thu hồi.

Nếu phát hiện trùng khớp, người tiêu dùng nên ngừng sử dụng ngay lập tức và liên hệ với nơi bán để được hỗ trợ đổi trả sản phẩm. Để đảm bảo an toàn, người tiêu dùng cũng có thể chủ động liên hệ cơ quan quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương hoặc Bộ Y tế để được tư vấn thêm.