Loại rau được ví như “vua của rau thơm”, nhiều lợi ích sức khoẻ

Húng quế là loại rau thơm thường có mặt trong các món rau ăn sống hay món trộn. Khi trộn thịt bò với húng quế, húng tây, lá bạc hà, bạn sẽ có được một món ăn vô cùng hấp dẫn với hương thơm tự nhiên. Không chỉ là một loại rau thơm thông thường, húng quế còn có nhiều tác dụng chữa bệnh mà có thể bạn chưa biết.

Tăng cường hệ miễn dịch

Húng quế chứa nhiều chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất. Khi ăn sống, nó có thể tăng cường chức năng miễn dịch của cơ thể. Kết hợp húng quế với mật ong có thể mang lại hiệu quả tăng cường miễn dịch rõ rệt.

Phòng ngừa và hỗ trợ trị bệnh đái tháo đường

Húng quế chứa các chất hỗ trợ hoạt động của tế bào beta trong tụy, giúp tăng sự nhạy cảm của insulin và giảm đường huyết. Do đó, nó có thể được sử dụng trong việc điều trị tiểu đường hiệu quả.

Phòng chống ung thư

Giàu chất chống oxy hóa, lá húng quế được cho là có thể giúp làm ngừng quá trình phát triển của bệnh ung thư vú và ung thư miệng (do nhai thuốc lá). Những hợp chất có trong loại rau này sẽ ngăn máu chảy về các khối u bằng cách tấn công vào những mạch máu nuôi sống chúng.

Cải thiện các bệnh về mắt

Chứng đau mắt và quáng gà, thường là do thiếu Vitamin A khi sử dụng nước ép húng quế sẽ được cải thiện phần nhiều. Hai giọt nước ép húng quế có thể mang lại hiệu quả kỳ diệu cho đôi mắt. Nó làm dịu mắt và giảm căng thẳng. Ngoài ra, nó có thể bảo vệ khỏi viêm kết mạc, nhọt và các vấn đề khác về mắt mà nguyên nhân chủ yếu là do nhiễm vi khuẩn và nấm bằng cách rửa mắt bằng nước ngâm lá húng quế.

Ngoài ra, lá húng quế còn hoạt động như một chất thư giãn cho mắt, làm dịu các nếp nhăn do căng thẳng gây ra. Nhai một vài lá húng quế giúp ngăn ngừa các vấn đề về mắt do các gốc tự do gây ra như thoái hóa thị lực, đục thủy tinh thể và tăng nhãn áp. Nước ép lá húng quế là cách chữa đau mắt và quáng gà hiệu quả.

Giảm stress

Với hương thơm tự nhiên dịu nhẹ, húng quế được chứng minh có tác dụng xoa dịu các cơn stress. Nhờ việc duy trì hàm lượng cortisol ở mức bình thường của lá quế mà loại thảo dược này giúp giảm căng thẳng, lo âu, ổn định tâm trạng, tăng tuần hoàn máu trong cơ thể.

Giúp cai thuốc lá hiệu quả

Những hợp chất chống oxy hoá và cải thiện tình trạng căng thẳng của rau húng quế giúp chúng trở thành biện pháp cho ai đang muốn từ bỏ thói quen hút thuốc lá. Có thể sử dụng bằng cách nhai sống loại rau này khi muốn hút thuốc lá.

