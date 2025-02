“Điểm” loại trái cây không nên cúng ngày vía Thần Tài kẻo mất lộc

Trong phong thủy, việc bày biện loại quả tốt lành trên bàn thờ Thần Tài vào ngày vía Thần Tài rất quan trọng để cầu mong tài lộc, may mắn. Ảnh minh họa Dưới đây là một số loại quả không nên thắp hương ban Thần Tài để tránh gặp phải những điều kém may mắn, làm tiêu tán tài lộc. Ảnh minh họa Hoa quả giả chỉ nên dùng để trang trí, còn trong thờ cúng chỉ nên dùng hoa quả tươi, để thể hiện đầy đủ thành ý có như vậy thần linh mới chứng giám mà phù hộ cho gia chủ được may mắn, tài lộc. Ảnh minh họa Đặc biệt trong yếu tố phong thủy, hoa quả giả sẽ mang đến xui xẻo, không tốt cho gia chủ. Sử dụng hoa quả giả để cúng ban Thần Tài sẽ khiến tài lộc tiêu tán. Ảnh minh họa Quả có gai nhọn: Nhiều gia đình quan niệm rằng có thể lựa chọn những loại trái cây mà gia đình yêu thích để thắp nhang ban Thần Tài. Điều đó không sai, nhưng trong một số trường hợp sẽ phạm phải kiêng kỵ, cụ thể ở đây là mít hoặc sầu riêng. Những loại quả này thường có gai sắc nhọn và không nên đặt trên ban thờ nhất là trong ngày rằm. Ảnh minh họa Người xưa quan niệm rằng, những loại hoa quả có gai khi sử dụng để thắp hương sẽ đem đến sự bất an, thị phi, những điều không may mắn. Ảnh minh họa Quả quá già, quá chín: Không nên chọn những loại quả đã quá chín hoặc có tốc độ chín nhanh như chuối chín, đu đủ chín nẫu,… Bởi lẽ, khi bày lên bàn thờ trong thời gian dài, dưới tác động nhiệt của hơi hương, quả sẽ không trưng được lâu, nhanh bị hỏng và thu hút ruồi bọ tới làm ô uế nơi thờ cúng. Ảnh minh họa Trái cây có vị cay, đắng, chua: Không nên đặt trái cây có vị cay, đắng, chua lên bàn thờ để tránh liên tưởng đến những khía cạnh khó khăn trong cuộc sống. Ảnh minh họa Quả có mùi quá nồng: Theo phong thủy, mùi hương có ảnh hưởng nhiều đến vận khí trong ngôi nhà. Những mùi thơm dịu nhẹ thường giúp trường khí lưu thông xuyên suốt ngôi nhà. Những mùi hương nặng, mang uế khí thường là cản trở trường khí tốt trong nhà. Ảnh minh họa Trái cây có hình dạng bị méo: Nếu cúng trái cây bị méo thể hiện sự không chu đáo trong nghi lễ thờ cúng. Do đó, sẽ ảnh hưởng đến việc cầu tài, cầu lộc, dễ gây hao tổn tài lộc, ảnh hưởng đến công việc kinh doanh. Ảnh minh họa

