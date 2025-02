Bí quyết “dọn dẹp” mỡ thừa lấy lại vóc dáng sau Tết

Ăn rau củ trước mỗi bữa ăn: Các chuyên gia dinh dưỡng đã chỉ ra rằng nên ăn canh, rau, củ trước khi ăn các món chính chứa nhiều đạm. Điều này sẽ giúp hạn chế tiêu thụ quá nhiều thịt, cá, đồ ăn nhiều dầu mỡ, giảm cảm giác thèm ăn. Cách này vừa tốt cho cơ thể, lại vừa giảm cân hiệu quả hơn. Ảnh minh họa Uống đủ nước chất lỏng không đường, không calo không những giữ cho cơ thể đầy nước, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, tăng cường các hoạt động của cơ thể mà còn giúp bạn giảm cảm giác thèm ăn. Ảnh minh họa Ngủ đủ giấc: Việc ngủ qúa ít sẽ khiến cơ thể phải sản sinh ra nhiều cortisol- một loại hormone giảm stress. Bên cạnh chức năng chính của mình, cortisol còn khiến chúng ta có cảm giác thèm ăn. Vì vậy nó chính là kẻ thù của những ai đang ăn kiêng. Nói như vậy không có nghĩa là bạn nên ngủ nhiều để giảm cân. Theo kết qủa nghiên cứu của nhiều chuyên gia, nếu con người ngủ hơn 10 tiếng một ngày sẽ làm tăng trọng lượng cơ thể lên một cách đáng kể. Thời gian ngủ từ 7-9 tiếng là mức phù hợp nhất với cơ thể của bạn. Ảnh minh họa Hạn chế đồ ăn chứa đường và thay thế bằng trái cây: “Ăn đường có thể gây nghiện” nên giai đoạn đầu khi cắt đường sẽ không dễ dàng. Sau bữa tối cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, bạn phải quyết tâm không ăn đồ tráng miệng chứa đường trong ít nhất 4 đến 10 ngày. Thay vì ăn bánh kẹo, bạn hãy tăng cường việc ăn trái cây có vị ngọt tự nhiên và rau xanh. Ăn trái cây rất tốt cho quá trình giảm cân bởi vì trong trái cây chứa nhiều chất dinh dưỡng, khoáng chất và vitamin tốt cho sức khỏe. Hơn nữa, lượng calo có trong trái cây cũng rất ít, điều này rất cần thiết cho việc giảm cân. dứa,… Ảnh minh họa Tập thể dục thường xuyên: Hãy dành thời gian từ 45 phút đến 1 tiếng mỗi ngày để tập thể dục, có thể là cardio, yoga, chạy bộ thậm chí đến phòng gym và đăng ký khóa tập luyện mới. Cardio là những bài tập vận động mạnh gồm nhảy, chạy tại chỗ khiến nhịp tim tăng cao và đổ nhiều mồ hôi từ đó lượng mỡ trong cơ thể giảm đáng kể. Ảnh minh họa Giảm cân bằng nước chanh: Chanh là loại trái cây chứa nhiều axit và vitamin C cao, tác dụng trong việc thúc đẩy trao đổi chất trong cơ thể cũng như hỗ trợ tiêu hóa, giảm quá trình hấp thụ chất béo và thanh lọc cơ thể. Do đó, mọi người thường sử dụng nước chanh trong chế độ ăn để giảm cân. Có thể pha loãng nửa quả chanh với 2 muỗng cafe mật ong và khoảng 300ml nước ấm. Uống hàng ngày trước bữa ăn sáng, cơ thể bạn sẽ được thanh lọc và giảm mỡ bụng nhanh chóng trong 1 tuần đến bất ngờ. Ảnh minh họa Chia nhỏ bữa ăn: Nên chia nhỏ thực đơn thành 5 – 6 bữa mỗi ngày, mỗi bữa cách nhau 2 – 3 tiếng sẽ giúp giảm cân hiệu quả. Khoa học đã chứng minh việc chia nhỏ bữa ăn sẽ giúp cải thiện quá trình trao đổi chất tự nhiên của cơ thể, đốt cháy nhiều chất béo. Ảnh minh họa Ưu tiên thực phẩm hấp, luộc: Hạn chế các món ăn nhiều dầu mỡ, thay vào đó là những món canh, luộc, hấp… cách này giúp giữ được hương vị của món ăn và giúp cơ thể hạn chế hấp thụ calo, từ đó giúp giảm cân nhanh hơn. Việc ăn các loại rau củ trước bữa ăn cũng giảm bớt tiêu thụ nhiều thịt, cá, đồ ăn dầu mỡ, giảm cảm giác thèm ăn, cách này vừa tốt cho cơ thể vừa giảm cân hiệu quả. Ảnh minh họa Ăn chậm, nhai kỹ: Việc ăn chậm, nhai kỹ sẽ giúp bạn cảm thấy no nhanh hơn, từ đó kiểm soát và hạn chế được lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Hơn nữa, việc nhai kỹ thức ăn còn có tác dụng rất tốt cho hệ tiêu hóa, dạ dày sẽ không phải co bóp thức ăn nhiều và chất dinh dưỡng cũng dễ dàng hấp thụ qua thành ruột. Hãy tập thói quen ăn chậm nhai kỹ để kiểm soát tốt lượng thức ăn hàng ngày. Ảnh minh họa Không bỏ bữa sáng: Bữa sáng rất quan trọng, cung cấp năng lượng cho hoạt động cả ngày, năng lượng buổi sáng chiếm khoảng 25 - 30% tổng năng lượng cả ngày. Ăn các thức ăn giàu dinh dưỡng, nhiều calo buổi sáng tạo năng lượng cho cả ngày hoạt động, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp bạn ăn ít các bữa ăn còn lại trong ngày. Ảnh minh họa

