Độc đáo yaourt muối đặc sản 'độc quyền' của Đà Nẵng

Độc đáo yaourt muối đặc sản 'độc quyền' của Đà Nẵng

Ngọt, chua, mặn hòa quyện trong từng hũ nhỏ, yaourt muối Đà Nẵng chinh phục cả người địa phương lẫn du khách bởi sự khác biệt đầy thú vị.

Nhắc đến Đà Nẵng, nhiều người nghĩ ngay đến hải sản tươi ngon, mì Quảng, bánh tráng cuốn thịt heo hay ốc hút vỉa hè. Thế nhưng, ẩm thực đường phố ở thành phố biển này còn ẩn chứa một món ăn vặt độc đáo, tưởng quen thuộc mà lại rất lạ miệng – yaourt muối. Ảnh MIA
Nếu sữa chua vốn là món ăn tráng miệng phổ biến trên khắp mọi miền, thì người Đà Nẵng đã sáng tạo thêm một nét chấm phá để biến nó thành đặc sản riêng. Ảnh MIA
Thay vì ăn kèm với hoa quả hay siro, sữa chua ở đây lại được “ghép đôi” cùng muối biển. Chỉ một chút muối tinh chấm kèm, hương vị chua ngọt quen thuộc bỗng trở nên đậm đà, khiến vị giác như được đánh thức. Ảnh Bazan Travel
Người dân thường ví von, ăn yaourt muối cũng giống như thưởng thức dưa hấu chấm muối – càng mặn lại càng làm nổi bật cái ngọt, để lại dư vị khó quên. Ảnh MIA
Cách làm yaourt muối không quá cầu kỳ. Người dân thường sử dụng sữa đặc, sữa chua cái và nước sôi, hòa quyện theo tỉ lệ thích hợp rồi chia vào những hũ nhỏ. Ảnh Bazan Travel
Các hũ được ủ ấm qua đêm bằng chăn bông để sữa nhanh lên men, cho thành phẩm mềm mịn, chua dịu. Sau đó, sữa chua được bảo quản lạnh, sẵn sàng phục vụ thực khách với một chén muối biển kèm theo. Ảnh Foody
Từ một món ăn tưởng như “ế khách” so với các món vặt đình đám khác như mít trộn, bánh tráng kẹp, yaourt muối nay đã trở thành trải nghiệm ẩm thực thú vị mà nhiều du khách tìm đến. Ảnh MIA
Giới trẻ đặc biệt yêu thích bởi sự lạ miệng, vừa quen thuộc vừa mới lạ, đủ để tạo nên xu hướng mỗi khi ghé thăm thành phố biển. Ảnh MIA
Một điểm cộng khác của yaourt muối chính là mức giá “rẻ giật mình”. Mỗi hũ chỉ khoảng 1.000 đồng, khiến món ăn này phù hợp với mọi đối tượng, từ học sinh, sinh viên cho đến khách du lịch. Ảnh Món ngon Đà Nẵng
Thông thường, thực khách có thể thoải mái thưởng thức từ 3 – 5 hũ trong một lần mà không lo “đau ví”. Chính sự bình dân nhưng độc đáo này đã giúp yaourt muối khẳng định vị thế, trở thành đặc sản đường phố khó bỏ lỡ. Ảnh Món ngon Đà Nẵng
