Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Loài khủng long ăn cá với móng vuốt khổng lồ, kinh dị

Giải mã

Loài khủng long ăn cá với móng vuốt khổng lồ, kinh dị

Baryonyx là một loài khủng long ăn thịt kỳ lạ, gây chú ý nhờ hình dáng kỳ lạ và tập tính săn mồi khác biệt.

T.B (tổng hợp)
Cái tên mang ý nghĩa “móng vuốt nặng”. Tên gọi Baryonyx bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, trong đó “barys” nghĩa là nặng và “onyx” là móng vuốt, ám chỉ chiếc móng cong khổng lồ ở ngón tay trước – vũ khí đặc trưng của loài này. Ảnh: Pinterest.
Cái tên mang ý nghĩa “móng vuốt nặng”. Tên gọi Baryonyx bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, trong đó “barys” nghĩa là nặng và “onyx” là móng vuốt, ám chỉ chiếc móng cong khổng lồ ở ngón tay trước – vũ khí đặc trưng của loài này. Ảnh: Pinterest.
Khủng long ăn cá hiếm hoi trong thế giới cổ đại. Baryonyx được xem là một trong số ít khủng long ăn thịt chuyên săn cá, với hóa thạch dạ dày chứa vảy cá cổ đại, cho thấy chế độ ăn khác biệt so với nhiều loài khủng long theropod khác. Ảnh: Pinterest.
Khủng long ăn cá hiếm hoi trong thế giới cổ đại. Baryonyx được xem là một trong số ít khủng long ăn thịt chuyên săn cá, với hóa thạch dạ dày chứa vảy cá cổ đại, cho thấy chế độ ăn khác biệt so với nhiều loài khủng long theropod khác. Ảnh: Pinterest.
Hộp sọ dài giống cá sấu. Hộp sọ của Baryonyx thon dài, hẹp và có nhiều răng hình nón, rất phù hợp để kẹp và giữ con mồi trơn trượt như cá, tương tự chiến lược săn mồi của cá sấu ngày nay. Ảnh: Pinterest.
Hộp sọ dài giống cá sấu. Hộp sọ của Baryonyx thon dài, hẹp và có nhiều răng hình nón, rất phù hợp để kẹp và giữ con mồi trơn trượt như cá, tương tự chiến lược săn mồi của cá sấu ngày nay. Ảnh: Pinterest.
Sở hữu móng vuốt trước cực kỳ ấn tượng. Chiếc móng vuốt dài, cong và khỏe ở chi trước được cho là dùng để móc cá khỏi mặt nước hoặc tấn công con mồi nhỏ ven sông, thay vì xé thịt như móng của nhiều khủng long khác. Ảnh: Pinterest.
Sở hữu móng vuốt trước cực kỳ ấn tượng. Chiếc móng vuốt dài, cong và khỏe ở chi trước được cho là dùng để móc cá khỏi mặt nước hoặc tấn công con mồi nhỏ ven sông, thay vì xé thịt như móng của nhiều khủng long khác. Ảnh: Pinterest.
Sống gần môi trường sông hồ và đầm lầy. Các dấu tích hóa thạch cho thấy Baryonyx thường sinh sống ở vùng ven sông, đầm lầy và đồng bằng ngập nước, nơi nguồn cá và động vật thủy sinh dồi dào. Ảnh: Pinterest.
Sống gần môi trường sông hồ và đầm lầy. Các dấu tích hóa thạch cho thấy Baryonyx thường sinh sống ở vùng ven sông, đầm lầy và đồng bằng ngập nước, nơi nguồn cá và động vật thủy sinh dồi dào. Ảnh: Pinterest.
Kích thước lớn nhưng thân hình tương đối thon. Baryonyx trưởng thành có thể dài khoảng 9–10 mét, nặng 1–2 tấn, với dáng người cân đối giúp nó di chuyển linh hoạt dọc bờ sông và vùng đất ẩm ướt. Ảnh: Pinterest.
Kích thước lớn nhưng thân hình tương đối thon. Baryonyx trưởng thành có thể dài khoảng 9–10 mét, nặng 1–2 tấn, với dáng người cân đối giúp nó di chuyển linh hoạt dọc bờ sông và vùng đất ẩm ướt. Ảnh: Pinterest.
Có thể là tổ tiên của nhiều loài khủng long spinosaurid khác. Baryonyx được xem là một trong những đại diện sớm của họ Spinosauridae, nhóm khủng long ăn thịt đặc biệt với nhiều loài nổi tiếng như Spinosaurus. Ảnh: Pinterest.
Có thể là tổ tiên của nhiều loài khủng long spinosaurid khác. Baryonyx được xem là một trong những đại diện sớm của họ Spinosauridae, nhóm khủng long ăn thịt đặc biệt với nhiều loài nổi tiếng như Spinosaurus. Ảnh: Pinterest.
Mở ra góc nhìn mới về sự đa dạng của khủng long ăn thịt. Việc phát hiện Baryonyx đã thay đổi quan niệm trước đây rằng khủng long ăn thịt chỉ săn mồi trên cạn, cho thấy chúng có thể thích nghi linh hoạt với môi trường bán thủy sinh. Ảnh: Pinterest.
Mở ra góc nhìn mới về sự đa dạng của khủng long ăn thịt. Việc phát hiện Baryonyx đã thay đổi quan niệm trước đây rằng khủng long ăn thịt chỉ săn mồi trên cạn, cho thấy chúng có thể thích nghi linh hoạt với môi trường bán thủy sinh. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Khủng long ăn cá kỳ lạ #Họ Spinosauridae #Hình dáng đặc biệt của Baryonyx #Chiến lược săn mồi thủy sinh #Móng vuốt dài và mạnh mẽ #Môi trường sống ven sông đầm lầy

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT