Doanh số BYD tháng 1/2026 giảm hơn 30% cùng kỳ, đánh dấu tháng thứ 5 liên tiếp tăng trưởng âm, trong bối cảnh cạnh tranh nội địa và áp lực thị trường gia tăng.

Theo báo cáo gửi các sở giao dịch chứng khoán ngày 1/2, BYD bán ra 210.051 xe năng lượng mới trên toàn cầu trong tháng 1. Con số này giảm 30,11% so với cùng kỳ năm trước và giảm tới 50,04% so với tháng 12/2025. Đây là tháng thứ năm liên tiếp hãng xe Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng âm về doanh số.

Trong tổng lượng xe bán ra, mảng xuất khẩu đạt 100.482 chiếc, tăng 51,47% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng lại giảm 24,55% so với tháng liền trước, cho thấy đà tăng ở thị trường nước ngoài cũng có dấu hiệu chững lại theo nhịp chung.

Doanh số bán xe BYD sụt giảm sâu ngày đầu năm 2026.

Tại thị trường Trung Quốc, BYD đã tung ra các phiên bản nâng cấp của một số mẫu xe PHEV với pin dung lượng lớn trong tháng trước, nhằm tăng sức cạnh tranh ở phân khúc giá rẻ. Dù vậy, doanh số xe PHEV trong tháng 1 vẫn giảm 28,5%, sau khi đã giảm 7,9% trong cả năm 2025.

Xe PHEV hiện chiếm hơn một nửa tổng doanh số bán hàng của BYD, do đó mức sụt giảm ở phân khúc này tiếp tục tạo áp lực lớn lên kết quả kinh doanh chung của hãng.

Nhờ doanh số bán hàng ở nước ngoài tăng mạnh trong năm qua, BYD tiếp tục duy trì vị thế cạnh tranh trực tiếp với Tesla trên thị trường xe điện toàn cầu. Đà tăng trưởng tại các thị trường quốc tế phần nào giúp hãng bù đắp áp lực ngày càng lớn ở Trung Quốc, nơi BYD phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Geely và Leapmotor trong phân khúc xe giá rẻ.

Năm 2025, BYD gần hoàn thành mục tiêu doanh số toàn cầu nhưng hiện vẫn chưa công bố kế hoạch cụ thể cho năm 2026. Trong bối cảnh chính phủ Trung Quốc cắt giảm trợ cấp cho các mẫu xe giá rẻ, thị trường ôtô lớn nhất thế giới được dự báo sẽ tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, tạo thêm sức ép cho các hãng xe, trong đó có BYD.