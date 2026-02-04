Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Doanh số bán xe BYD sụt giảm sâu ngày đầu năm 2026

Doanh số BYD tháng 1/2026 giảm hơn 30% cùng kỳ, đánh dấu tháng thứ 5 liên tiếp tăng trưởng âm, trong bối cảnh cạnh tranh nội địa và áp lực thị trường gia tăng.

Thảo Nguyễn
Video: Xem chi tiết BYD ATTO 2 2026 mới.

Theo báo cáo gửi các sở giao dịch chứng khoán ngày 1/2, BYD bán ra 210.051 xe năng lượng mới trên toàn cầu trong tháng 1. Con số này giảm 30,11% so với cùng kỳ năm trước và giảm tới 50,04% so với tháng 12/2025. Đây là tháng thứ năm liên tiếp hãng xe Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng âm về doanh số.

Trong tổng lượng xe bán ra, mảng xuất khẩu đạt 100.482 chiếc, tăng 51,47% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng lại giảm 24,55% so với tháng liền trước, cho thấy đà tăng ở thị trường nước ngoài cũng có dấu hiệu chững lại theo nhịp chung.

1-9530.jpg
Doanh số bán xe BYD sụt giảm sâu ngày đầu năm 2026.

Tại thị trường Trung Quốc, BYD đã tung ra các phiên bản nâng cấp của một số mẫu xe PHEV với pin dung lượng lớn trong tháng trước, nhằm tăng sức cạnh tranh ở phân khúc giá rẻ. Dù vậy, doanh số xe PHEV trong tháng 1 vẫn giảm 28,5%, sau khi đã giảm 7,9% trong cả năm 2025.

Xe PHEV hiện chiếm hơn một nửa tổng doanh số bán hàng của BYD, do đó mức sụt giảm ở phân khúc này tiếp tục tạo áp lực lớn lên kết quả kinh doanh chung của hãng.

3-2529.jpg
Nhờ doanh số bán hàng ở nước ngoài tăng mạnh trong năm qua, BYD tiếp tục duy trì vị thế cạnh tranh trực tiếp với Tesla trên thị trường xe điện toàn cầu.

Nhờ doanh số bán hàng ở nước ngoài tăng mạnh trong năm qua, BYD tiếp tục duy trì vị thế cạnh tranh trực tiếp với Tesla trên thị trường xe điện toàn cầu. Đà tăng trưởng tại các thị trường quốc tế phần nào giúp hãng bù đắp áp lực ngày càng lớn ở Trung Quốc, nơi BYD phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Geely và Leapmotor trong phân khúc xe giá rẻ.

Năm 2025, BYD gần hoàn thành mục tiêu doanh số toàn cầu nhưng hiện vẫn chưa công bố kế hoạch cụ thể cho năm 2026. Trong bối cảnh chính phủ Trung Quốc cắt giảm trợ cấp cho các mẫu xe giá rẻ, thị trường ôtô lớn nhất thế giới được dự báo sẽ tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, tạo thêm sức ép cho các hãng xe, trong đó có BYD.

#Doanh số bán xe BYD sụt giảm #Doanh số BYD tháng 1/2026 giảm #BYD tháng 1/2026 giảm hơn 30% #giá xe BYD 2026 #BYD tại Việt Nam #xe điện BYD 2026

Bài liên quan

Xe

BYD Fang Cheng Bao Tai 3 lộ diện - SUV cỡ C có thể bán ở Việt Nam

Mẫu SUV Fang Cheng Bao Tai 3 2026 được nâng cấp hệ truyền động, đồng thời bổ sung cảm biến LiDAR tùy chọn nhằm hỗ trợ các tính năng an toàn chủ động ADAS.

2-2050.jpg
Mới đây, Fang Cheng Bao Tai 3 2026 bản nâng cấp của BYD đã bị lộ thông tin từ hồ sơ đăng ký trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT). Qua đó, có thể thấy xe sẽ được nâng cấp hệ truyền động, đồng thời bổ sung cảm biến LiDAR tùy chọn nhằm hỗ trợ các tính năng an toàn chủ động ADAS. Trong khi đó, thiết kế ngoại thất của xe gần như không thay đổi.
3-2424.jpg
Khi mua mẫu SUV điện BYD Fang Cheng Bao Tai 3 2026 này, khách hàng Trung Quốc có thể lựa chọn bản dẫn động cầu sau (RWD) hoặc dẫn động bốn bánh (AWD). Ở bản RWD, công suất tối đa của xe được tăng từ 215 mã lực lên 322 mã lực và thời gian tăng tốc 0-100 km/h dự kiến giảm xuống dưới 7,9 giây.
Xem chi tiết

Xe

BYD Việt Nam giảm phí trước bạ, tặng sạc và phụ kiện đầu 2026

BYD Việt Nam chính thức khởi động chương trình ưu đãi lớn đầu năm, áp dụng cho tất cả khách hàng mua xe mới trong hệ thống từ ngày 1/1 đến hết ngày 28/2/2026.

Video: Đánh giá BYD Sealion 6 Hybrid cắm sạc tại Việt Nam.

Chương trình áp dụng cho 9 mẫu xe thuộc các phân khúc khác nhau – từ xe điện đô thị, sedan DM-i Super Hybrid, SUV gia đình đến các dòng xe cao cấp với tổng giá trị ưu đãi có thể lên tới hàng chục triệu đồng cho mỗi xe.

Xem chi tiết

Xe

BYD Việt Nam tung ưu đãi khủng dịp cuối năm

Từ xe điện đô thị, SUV đến sedan, chương trình ưu đãi tháng 12 của BYD Việt Nam cho thấy cách tiếp cận bài bản, đặt trọng tâm vào giá trị sử dụng bền vững.

Giai đoạn cận kề Giáng sinh và năm mới luôn được xem là “thời điểm vàng” của thị trường ô tô. Khi nhu cầu mua sắm tăng cao, tâm lý chốt xe để kịp đón Tết trở nên rõ nét hơn, các chương trình ưu đãi mang tính tổng lực thường đóng vai trò quyết định trong lựa chọn của khách hàng. Trong bối cảnh đó, chương trình “Rinh Xe Xịn – Đón Noel” do BYD Việt Nam triển khai trong tháng 12 được xem là một trong những gói ưu đãi toàn diện và đáng chú ý nhất ở phân khúc xe năng lượng mới.

2-3764.jpg
BYD Việt Nam tung ưu đãi khủng dịp cuối năm cho khách mua xe.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới