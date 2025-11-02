Doanh số bán ôtô Toyota Việt Nam đạt 8000 xe trong tháng 10/2025.

Toyota Việt Nam (TMV) vừa công bố doanh số bán hàng trong tháng 10/2025 đạt 8.000 xe, bao gồm cả thương hiệu Lexus.

Video: Trải nghiệm Toyota Corolla Cross HEV 2025.

Dòng xe sử dụng công nghệ hybrid của Toyota Việt Nam tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực với 822 xe được tiêu thụ trong tháng, tăng 10% so với tháng trước đó. Riêng thương hiệu Lexus đạt doanh số 232 xe, nâng tổng số xe bàn giao tại thị trường Việt Nam lên 15.452 xe kể từ khi ra mắt.

Mẫu SUV đô thị Yaris Cross tiếp tục dẫn đầu doanh số tháng 10 với 1.833 xe, theo sau là mẫu sedan Vios với 1.402 xe. Các mẫu xe khác như Corolla Cross, Veloz Cross và Innova Cross cũng ghi nhận kết quả ổn định với doanh số lần lượt đạt 870 xe, 817 xe và 754 xe.

Bước sang tháng 11, Toyota Việt Nam cùng hệ thống đại lý và Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) triển khai chương trình ưu đãi cho khách hàng mua xe mới. Chương trình áp dụng đến hết ngày 30/11/2025, với nhiều mức hỗ trợ lệ phí trước bạ, bảo hiểm thân vỏ và ưu đãi lãi suất.

Một số mức hỗ trợ cụ thể bao gồm: Vios: hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, giá trị từ 46 đến 54 triệu đồng tùy phiên bản. Veloz Cross: hỗ trợ lên đến 75 triệu đồng. Avanza Premio: từ 64,7 đến 69,3 triệu đồng. Yaris Cross và Corolla Cross: hỗ trợ lệ phí trước bạ và bảo hiểm, mức ưu đãi từ 42 đến 51 triệu đồng tùy phiên bản. Camry: mức ưu đãi cao nhất lên đến 153 triệu đồng đối với phiên bản HEV TOP.

Bên cạnh đó, TFSVN triển khai ưu đãi lãi suất vay mua xe từ 1,49% đến 1,99%/năm trong 6 tháng đầu, tùy theo phiên bản và loại xe. Một số đối tượng còn có thể được hưởng mức lãi suất 0%/năm, như khách hàng đổi xe cũ để mua xe mới thuộc các dòng Avanza Premio, Veloz Cross hoặc HEV.

Chương trình vay “Trả trước 0 đồng” tiếp tục được áp dụng cho một số nhóm khách hàng, như cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên doanh nghiệp lớn hoặc đối tác Toyota, với lãi suất từ 7,99%/năm trong 12 tháng đầu.