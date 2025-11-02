Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Doanh số bán ôtô Toyota Việt Nam đạt 8000 xe trong tháng 10/2025

Toyota Việt Nam (TMV) vừa công bố doanh số bán hàng trong tháng 10/2025 đạt 8.000 xe, bao gồm cả thương hiệu Lexus.

Thảo Nguyễn
Video: Trải nghiệm Toyota Corolla Cross HEV 2025.

Dòng xe sử dụng công nghệ hybrid của Toyota Việt Nam tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực với 822 xe được tiêu thụ trong tháng, tăng 10% so với tháng trước đó. Riêng thương hiệu Lexus đạt doanh số 232 xe, nâng tổng số xe bàn giao tại thị trường Việt Nam lên 15.452 xe kể từ khi ra mắt.

Mẫu SUV đô thị Yaris Cross tiếp tục dẫn đầu doanh số tháng 10 với 1.833 xe, theo sau là mẫu sedan Vios với 1.402 xe. Các mẫu xe khác như Corolla Cross, Veloz Cross và Innova Cross cũng ghi nhận kết quả ổn định với doanh số lần lượt đạt 870 xe, 817 xe và 754 xe.

2-8807.jpg
Doanh số bán ôtô Toyota Việt Nam đạt 8000 xe trong tháng 10/2025.

Bước sang tháng 11, Toyota Việt Nam cùng hệ thống đại lý và Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) triển khai chương trình ưu đãi cho khách hàng mua xe mới. Chương trình áp dụng đến hết ngày 30/11/2025, với nhiều mức hỗ trợ lệ phí trước bạ, bảo hiểm thân vỏ và ưu đãi lãi suất.

Một số mức hỗ trợ cụ thể bao gồm: Vios: hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, giá trị từ 46 đến 54 triệu đồng tùy phiên bản. Veloz Cross: hỗ trợ lên đến 75 triệu đồng. Avanza Premio: từ 64,7 đến 69,3 triệu đồng. Yaris Cross và Corolla Cross: hỗ trợ lệ phí trước bạ và bảo hiểm, mức ưu đãi từ 42 đến 51 triệu đồng tùy phiên bản. Camry: mức ưu đãi cao nhất lên đến 153 triệu đồng đối với phiên bản HEV TOP.

Bên cạnh đó, TFSVN triển khai ưu đãi lãi suất vay mua xe từ 1,49% đến 1,99%/năm trong 6 tháng đầu, tùy theo phiên bản và loại xe. Một số đối tượng còn có thể được hưởng mức lãi suất 0%/năm, như khách hàng đổi xe cũ để mua xe mới thuộc các dòng Avanza Premio, Veloz Cross hoặc HEV.

Chương trình vay “Trả trước 0 đồng” tiếp tục được áp dụng cho một số nhóm khách hàng, như cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên doanh nghiệp lớn hoặc đối tác Toyota, với lãi suất từ 7,99%/năm trong 12 tháng đầu.

#Doanh số bán ôtô Toyota Việt Nam #Toyota Việt Nam đạt 8000 xe #giá xe Toyota Việt Nam 2025 #doanh số Toyota Việt Nam #doanh số Lexus Việt Nam #giá xe sang Lexus 2025

Bài liên quan

Xe

Xe Toyota Hybrid "giá mềm" hơn nhờ sản xuất tại Việt Nam từ 2027

Toyota Motor sẽ chính thức khởi động dây chuyền sản xuất xe ôtô hybrid tại Việt Nam, dự kiến sớm nhất là vào năm 2027,

Video: Xem chi tiết Toyota RAV4 2026 mới.

Theo Nikkei, xe hybrid sẽ được lắp ráp tại nhà máy hiện có của hãng ở tỉnh Phú Thọ. Điều này đưa Việt Nam trở thành quốc gia châu Á thứ tư sản xuất xe hybrid của Toyota bên ngoài Nhật Bản, sau Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Để chuẩn bị cho bước đi chiến lược này, Toyota dự kiến đầu tư khoảng 360 triệu USD vào Việt Nam để tăng công suất.

Xem chi tiết

Xe

Ngắm Toyota Land Cruiser FJ 2026 "bằng xương bằng thịt", chờ về Việt Nam

Tại Japan Mobility Show 2025 đang diễn ra ở Nhật Bản, mẫu SUV hoàn toàn mới Toyota Land Cruiser FJ 2026 đã chính thức được giới thiệu tới người tiêu dùng.

3-9147.jpg
Không lâu sau khi Toyota hé lộ một số thông tin và hình ảnh, sáng 29/10/2025 mẫu SUV cỡ nhỏ hoàn toàn mới Toyota Land Cruiser FJ 2026 chính thức xuất hiện "bằng xương bằng thịt" trước công chúng cũng như giới truyền thông tham gia Japan Mobility Show 2025 - Triển lãm ôtô Nhật Bản (tên gọi mới của Tokyo Motor Show trước đây).
2-517.jpg
Toyota Land Cruiser FJ 2026 là sự kết hợp giữa tinh thần phiêu lưu lâu đời của dòng xe Land Cruiser và những đường nét hiện đại, trẻ trung. Xe được xây dựng trên nền tảng khung gầm rời body-on-frame kế thừa từ Hilux và Fortuner, nhưng có kích thước nhỏ gọn hơn đáng kể.
Xem chi tiết

Xe

Toyota Camry bán chỉ 78 xe, vẫn là "vua" phân khúc tại Việt Nam

Trong tháng 9/2025 vừa qua, Toyota Camry chỉ bán ra 78 xe, mức thấp nhất từ đầu năm song vẫn dẫn đầu doanh số phân khúc sedan hạng D.

Video: Vẽ chân dung chủ nhân Toyota Camry HEV 2025.

Báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, doanh số phân khúc sedan hạng D tháng 9/2025 giảm mạnh. Việc phân khúc sedan hạng D giảm doanh số phần lớn tới từ việc Toyota Camry bán ít hơn nhiều so với tháng trước.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới