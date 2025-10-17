Toyota Camry bán chỉ 78 xe, vẫn là "vua" phân khúc tại Việt Nam

Trong tháng 9/2025 vừa qua, Toyota Camry chỉ bán ra 78 xe, mức thấp nhất từ đầu năm song vẫn dẫn đầu doanh số phân khúc sedan hạng D.

Video: Vẽ chân dung chủ nhân Toyota Camry HEV 2025.

Báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, doanh số phân khúc sedan hạng D tháng 9/2025 giảm mạnh. Việc phân khúc sedan hạng D giảm doanh số phần lớn tới từ việc Toyota Camry bán ít hơn nhiều so với tháng trước.

Theo đó tháng 9/2025, Toyota Camry ghi nhận doanh số chỉ 78 chiếc, giảm 56% so với tháng trước. Đây là doanh số tháng thấp nhất của Camry được ghi nhận từ đầu năm.

Dù vậy, Toyota Camry vẫn là sedan hạng D bán chạy nhất toàn thị trường trong tháng khi Kia K5 chỉ bán ra 19 xe (thấp hơn tháng trước 2 xe) và Honda Accord đạt doanh số 5 chiếc (cao hơn tháng trước 2 xe). Còn Mazda 6 hiện có thông tin tạm dừng kinh doanh, đại lý đã hết xe nên không phát sinh doanh số.

Với việc hầu hết các mẫu xe giảm doanh số, tổng số sedan hạng D bán ra tại Việt Nam tháng 9 chỉ đạt 102 xe, giảm khoảng 49% so với tháng trước.

Tính đến thời điểm hiện tại, dường như sự "cố gắng" tăng doanh số chỉ xuất hiện ở hai mẫu xe Toyota Camry và Kia K5. Trong đó theo chương trình của Kia Việt Nam, K5 được ưu đãi cao nhất đến 90 triệu đồng, tương đương 100% lệ phí trước bạ.

Sau tháng 9 giảm doanh số mạnh, bước sang tháng 10, Toyota Việt Nam (TMV) đã lập tức lần đầu ưu đãi cho Camry ở mức 50% lệ phí trước bạ.

Với mức ưu đãi này, khách mua xe Toyota Camry sẽ tiết kiệm được số tiền từ 61 – 77 triệu đồng tùy từng phiên bản. Sau ưu đãi, giá xe Camry thực tế còn khoảng từ 1,16 – 1,45 tỷ đồng, vẫn cao hơn nhiều so với đối thủ K5.