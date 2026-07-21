Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Những thành phố thất lạc bí ẩn nhất thế giới vẫn đang chờ được tìm thấy

Trong những vùng rừng sâu, sa mạc và đáy biển, nhiều thành phố cổ đại vẫn đang ngủ quên chờ con người khám phá.

Thanh Bình (tổng hợp)

Lịch sử nhân loại từng chứng kiến sự ra đời và biến mất của hàng nghìn đô thị. Một số thành phố bị chiến tranh phá hủy, một số bị thiên tai chôn vùi, còn nhiều nơi khác dần bị thiên nhiên nuốt chửng khi cư dân rời đi. Ngày nay, các nhà khảo cổ vẫn không ngừng tìm kiếm những "thành phố thất lạc" – những địa điểm có thể chứa đựng những bí mật lớn về nền văn minh cổ đại.

Ảnh: Medium

Một trong những cái tên nổi tiếng nhất là Atlantis, thành phố huyền thoại được triết gia Hy Lạp Plato nhắc đến cách đây hơn 2.000 năm. Theo mô tả, Atlantis là một quốc gia giàu có với nền văn minh phát triển vượt bậc nhưng đã bị nhấn chìm sau một thảm họa khủng khiếp. Cho đến nay, chưa có bằng chứng khảo cổ chắc chắn chứng minh Atlantis từng tồn tại, nhưng câu chuyện này vẫn tiếp tục thu hút các nhà nghiên cứu và những người yêu thích lịch sử.

Ảnh: Wikimedia Commons

Khác với Atlantis, nhiều thành phố thất lạc từng được xem là truyền thuyết nhưng sau đó đã được tìm thấy. Tikal của nền văn minh Maya ở Guatemala từng bị rừng nhiệt đới bao phủ trong nhiều thế kỷ trước khi được các nhà khảo cổ khai quật. Những kim tự tháp khổng lồ, quảng trường rộng lớn và hệ thống kiến trúc phức tạp cho thấy đây từng là một trong những trung tâm quyền lực nhất của người Maya.

Tại Trung Đông, thành phố cổ Ubar ở bán đảo Ả Rập cũng từng được gọi là "Atlantis của sa mạc". Các truyền thuyết địa phương kể về một thành phố giàu có bị chôn vùi dưới cát. Nhờ ảnh vệ tinh và khảo sát khảo cổ vào cuối thế kỷ XX, các nhà khoa học đã phát hiện một khu định cư cổ tại vùng Dhofar, Oman, được cho là có liên quan đến mạng lưới thương mại trầm hương nổi tiếng thời xưa.

Ảnh: Pinterest

Ở khu vực Đông Nam Á, nhiều bí ẩn vẫn đang chờ lời giải. Thành phố Mahendraparvata của Đế quốc Khmer tại Campuchia từng bị rừng già che phủ suốt hàng trăm năm. Nhờ công nghệ quét laser LiDAR từ máy bay, các nhà nghiên cứu phát hiện dấu tích của một đô thị rộng lớn với đường sá, hồ chứa nước và các công trình tôn giáo ẩn dưới lớp cây cối trên núi Phnom Kulen.

Ngoài những thành phố nằm trên đất liền, các nhà khảo cổ biển cũng đang tìm kiếm những đô thị bị nhấn chìm dưới đại dương. Sự thay đổi mực nước biển sau Kỷ Băng hà đã khiến nhiều khu dân cư ven biển cổ đại biến mất. Những phát hiện dưới đáy Địa Trung Hải, Biển Bắc và ngoài khơi Ấn Độ cho thấy con người từng xây dựng các cộng đồng phức tạp ở những vùng ngày nay đã chìm dưới nước.

Điều hấp dẫn nhất về các thành phố thất lạc không chỉ nằm ở những kho báu vật chất, mà còn ở câu chuyện về những con người từng sống tại đó. Mỗi bức tường đổ nát, con đường bị chôn vùi hay dòng chữ cổ được tìm thấy đều giúp nhân loại hiểu rõ hơn về sự phát triển, thịnh vượng và cả sự suy tàn của các nền văn minh trong quá khứ.

Trong tương lai, với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, radar xuyên đất và công nghệ khảo sát từ không gian, có thể sẽ còn nhiều thành phố bí ẩn khác được đưa ra ánh sáng, thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về lịch sử loài người.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#khám phá các thành phố thất lạc #vai trò công nghệ trong khảo cổ #những thành phố cổ bị chôn vùi #các nền văn minh cổ đại nổi bật #những câu chuyện lịch sử chưa được khám phá

Bài liên quan

Kho tri thức

Thế giới ngầm dưới sàn đấu Colosseum khiến các nhà khảo cổ kinh ngạc

Ẩn dưới sàn đấu nổi tiếng nhất La Mã là cả một thế giới ngầm, nơi những bí mật khảo cổ vẫn đang dần hé lộ sau gần hai thiên niên kỷ.

Ít ai ngờ rằng phần hấp dẫn nhất của đấu trường Colosseum không nằm ở những bức tường đá khổng lồ hay khán đài có sức chứa khoảng 50.000 khán giả, mà lại ẩn sâu dưới lòng đất. Khi lớp sàn gỗ của đấu trường biến mất theo thời gian, các nhà khảo cổ mới có cơ hội khám phá hệ thống hypogeum – mê cung gồm hơn một trăm hành lang, phòng giam, chuồng thú và kho chứa được xây dựng dưới thời Hoàng đế Domitian vào cuối thế kỷ I.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Chan Chan- thành phố bằng đất lớn nhất thế giới khiến giới khảo cổ kinh ngạc

Giữa vùng sa mạc khô cằn ven Thái Bình Dương, một thành phố khổng lồ được xây gần như hoàn toàn bằng đất đã tồn tại suốt nhiều thế kỷ.

Chan Chan nằm gần thành phố Trujillo, miền bắc Peru, và từng là kinh đô của nền văn minh Chimú – một trong những nền văn minh hùng mạnh nhất Nam Mỹ trước khi bị Đế chế Inca chinh phục vào khoảng năm 1470. Được xây dựng từ khoảng thế kỷ IX, Chan Chan phát triển thành trung tâm chính trị, kinh tế và tôn giáo của một vương quốc trải dài dọc bờ biển Peru.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Methuselah: Cây chà là La Mã cổ đại hồi sinh từ hạt giống 2.000 tuổi

Một hạt giống được chôn vùi suốt hơn hai thiên niên kỷ đã nảy mầm thành công, tạo nên một trong những câu chuyện kỳ diệu nhất của ngành khảo cổ thực vật.

Năm 2005, các nhà khoa học tại Israel công bố rằng họ đã khiến một hạt chà là cổ đại nảy mầm thành công sau khi hạt này được tìm thấy trong các cuộc khai quật tại pháo đài Masada, bên bờ Biển Chết. Kết quả khiến cả giới khoa học sửng sốt: hạt giống đã nằm yên trong lòng đất khoảng 2.000 năm nhưng vẫn giữ được khả năng sống.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới