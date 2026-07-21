Những thành phố thất lạc bí ẩn nhất thế giới vẫn đang chờ được tìm thấy

Lịch sử nhân loại từng chứng kiến sự ra đời và biến mất của hàng nghìn đô thị. Một số thành phố bị chiến tranh phá hủy, một số bị thiên tai chôn vùi, còn nhiều nơi khác dần bị thiên nhiên nuốt chửng khi cư dân rời đi. Ngày nay, các nhà khảo cổ vẫn không ngừng tìm kiếm những "thành phố thất lạc" – những địa điểm có thể chứa đựng những bí mật lớn về nền văn minh cổ đại.

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Một trong những cái tên nổi tiếng nhất là Atlantis, thành phố huyền thoại được triết gia Hy Lạp Plato nhắc đến cách đây hơn 2.000 năm. Theo mô tả, Atlantis là một quốc gia giàu có với nền văn minh phát triển vượt bậc nhưng đã bị nhấn chìm sau một thảm họa khủng khiếp. Cho đến nay, chưa có bằng chứng khảo cổ chắc chắn chứng minh Atlantis từng tồn tại, nhưng câu chuyện này vẫn tiếp tục thu hút các nhà nghiên cứu và những người yêu thích lịch sử.

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Khác với Atlantis, nhiều thành phố thất lạc từng được xem là truyền thuyết nhưng sau đó đã được tìm thấy. Tikal của nền văn minh Maya ở Guatemala từng bị rừng nhiệt đới bao phủ trong nhiều thế kỷ trước khi được các nhà khảo cổ khai quật. Những kim tự tháp khổng lồ, quảng trường rộng lớn và hệ thống kiến trúc phức tạp cho thấy đây từng là một trong những trung tâm quyền lực nhất của người Maya.

Tại Trung Đông, thành phố cổ Ubar ở bán đảo Ả Rập cũng từng được gọi là "Atlantis của sa mạc". Các truyền thuyết địa phương kể về một thành phố giàu có bị chôn vùi dưới cát. Nhờ ảnh vệ tinh và khảo sát khảo cổ vào cuối thế kỷ XX, các nhà khoa học đã phát hiện một khu định cư cổ tại vùng Dhofar, Oman, được cho là có liên quan đến mạng lưới thương mại trầm hương nổi tiếng thời xưa.

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Ở khu vực Đông Nam Á, nhiều bí ẩn vẫn đang chờ lời giải. Thành phố Mahendraparvata của Đế quốc Khmer tại Campuchia từng bị rừng già che phủ suốt hàng trăm năm. Nhờ công nghệ quét laser LiDAR từ máy bay, các nhà nghiên cứu phát hiện dấu tích của một đô thị rộng lớn với đường sá, hồ chứa nước và các công trình tôn giáo ẩn dưới lớp cây cối trên núi Phnom Kulen.

Ngoài những thành phố nằm trên đất liền, các nhà khảo cổ biển cũng đang tìm kiếm những đô thị bị nhấn chìm dưới đại dương. Sự thay đổi mực nước biển sau Kỷ Băng hà đã khiến nhiều khu dân cư ven biển cổ đại biến mất. Những phát hiện dưới đáy Địa Trung Hải, Biển Bắc và ngoài khơi Ấn Độ cho thấy con người từng xây dựng các cộng đồng phức tạp ở những vùng ngày nay đã chìm dưới nước.

Điều hấp dẫn nhất về các thành phố thất lạc không chỉ nằm ở những kho báu vật chất, mà còn ở câu chuyện về những con người từng sống tại đó. Mỗi bức tường đổ nát, con đường bị chôn vùi hay dòng chữ cổ được tìm thấy đều giúp nhân loại hiểu rõ hơn về sự phát triển, thịnh vượng và cả sự suy tàn của các nền văn minh trong quá khứ.

Trong tương lai, với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, radar xuyên đất và công nghệ khảo sát từ không gian, có thể sẽ còn nhiều thành phố bí ẩn khác được đưa ra ánh sáng, thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về lịch sử loài người.