Phân bón Phú Mỹ được cấp Chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản

Sau quá trình kiểm nghiệm khắt khe tại các cơ quan kiểm tra chất lượng Nhật Bản, vừa qua, sản phẩm Phân bón Phú Mỹ của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã chính thức được Bộ Nông lâm thủy sản Nhật Bản cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng của Nhật Bản.

PVFCCo - Phú Mỹ tăng trưởng từ thị trường quốc tế và sản phẩm mới

Các sản phẩm phân bón Phú Mỹ của PVFCCo được cấp giấy chứng nhận chất lượng bao gồm: Đạm Phú Mỹ, Kali Phú Mỹ, DAP Phú Mỹ. Điều này đã một lần nữa khẳng định chất lượng của các sản phẩm của PVFCCo không chỉ đáp ứng được các tiêu chuẩn trong nước mà còn vượt qua được các yêu cầu khắt khe về chất lượng cũng như sự thân thiện với môi trường của các nước có nền nông nghiệp sạch, hiện đại, đòi hỏi cao về chất lượng phân bón như Nhật Bản. Đây cũng là một tiền đề quan trọng để PVFCCo tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hoạt động xuất khẩu sang các thị trường “khó tính” trên thế giới.

Để duy trì vị thế doanh nghiệp đầu ngành, PVFCCo luôn chú trọng phát triển mạng lưới kinh doanh rộng khắp với hệ thống phân phối được trải dài từ Bắc vào Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, PVFCCo sở hữu mạng lưới đại lý kinh doanh các cấp có mặt tại tất cả các tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt tập trung nhiều ở những khu vực có nhu cầu sử dụng phân bón và hóa chất cao, nhằm đảm bảo mức giá cho từng sản phẩm mà người tiêu dùng cuối cùng phải chi trả hợp lý hơn, gia tăng lợi ích đồng thời mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.