Ưu đãi tới 9%, hơn 150.000 cổng sạc: “Gói an tâm” dành cho chủ xe VinFast

Sau ngày nhận xe, hơn 150.000 cổng sạc V-Green, chính sách sạc pin miễn phí và gần 450 xưởng dịch vụ tiếp tục tạo thuận lợi trong suốt quá trình sử dụng.

Ưu đãi tới 9%, người mua dễ tìm xe “đúng nhu cầu, vừa ngân sách”

Quyết định mua ô tô điện thường bắt đầu bằng những câu hỏi cụ thể: mẫu xe nào phù hợp, cần chuẩn bị bao nhiêu tiền và sau khi nhận xe sẽ sạc, bảo dưỡng ở đâu. Với VinFast, câu trả lời không nằm ở một chính sách riêng lẻ mà trải từ lúc chọn phương tiện đến quá trình sử dụng lâu dài.

Chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 hỗ trợ trực tiếp khoản tiền mua xe bằng ưu đãi từ 3% đến 9% giá niêm yết, tùy dòng sản phẩm. Chính sách áp dụng từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12/2026 cho người đang sở hữu ô tô, xe máy xăng của mọi thương hiệu hoặc ô tô, xe máy điện VinFast chuyển sang mua ô tô điện VinFast.

VF 2, Minio Green và VF 3 thuộc nhóm ưu đãi 3%. EC Van, VF 7, VF 8 thế hệ mới, VF 9 và Lạc Hồng 900 LX được hưởng mức 5%. Mức cao nhất 9% dành cho VF 5/Herio Green, VF 6, VF MPV 7, Limo Green và VF 8 thế hệ trước.

Khoản ưu đãi mang tới nhiều lợi ích cho người dùng. Đơn cử, VF 3 từ mức giá niêm yết 285 triệu đồng chỉ còn 276 triệu đồng. Ở nhóm xe bảy chỗ, VF MPV 7 giúp người dùng tiết kiệm tới 67,5 triệu đồng, đưa giá xe còn 682,5 triệu đồng.

Dải sản phẩm đa dạng cũng giúp mỗi khách hàng tìm thấy chiếc xe sát với nhu cầu thực tế của mình. Ai cần xe nhỏ gọn để di chuyển trong phố có thể nghĩ đến VF 3; các gia đình tìm SUV thì có cả dải từ VF 5 đến VF 9 để lựa chọn; còn nhu cầu chở bảy người hoặc kinh doanh vận tải được VF MPV 7 và Limo Green đáp ứng riêng.

VF 3 thuộc nhóm được ưu đãi 3% trong chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2.

Ra đường là có trạm sạc, đi xa không lo thiếu xưởng dịch vụ

Chọn đúng mẫu xe và nhận ưu đãi giúp người mua giải quyết bài toán đầu tư ban đầu. Tuy nhiên, từ ngày phương tiện bắt đầu lăn bánh, trải nghiệm sở hữu lại phụ thuộc vào hai yếu tố rất thực tế: có dễ tìm nơi nạp pin và thuận tiện đưa xe đi kiểm tra, bảo dưỡng hay không.

Đây là lúc hệ sinh thái phía sau dải ô tô điện VinFast phát huy vai trò. Người có gara riêng có thể lắp bộ sạc phù hợp tại nhà; người sống tại chung cư hoặc không có chỗ sạc riêng vẫn có thể sử dụng hơn 150.000 cổng sạc V-Green trên toàn quốc.

Các điểm nạp năng lượng hiện diện tại nhiều bãi đỗ, trung tâm thương mại, khu vực văn phòng... Chủ xe nhờ đó có thể chọn trạm gần nơi ở, nơi làm việc thay vì phụ thuộc vào một vài địa điểm.

Trong thành phố, thời gian sạc có thể trùng với lúc chủ xe làm việc, mua sắm hoặc dùng bữa. Khi đi tỉnh, điểm nạp pin trở thành một phần trong lịch dừng chân: xe nhận thêm năng lượng trong khi người lái nghỉ ngơi và các thành viên chuẩn bị cho chặng tiếp theo.

Mẫu xe nhỏ gọn VF 3 phù hợp nhu cầu di chuyển trong phố.

Song song với sự tiện lợi khi sử dụng, chính sách sạc điện miễn phí tại hệ thống trạm V-Green đến hết ngày 10/2/2029 tiếp tục mang lại lợi ích tài chính rõ rệt cho người dùng VinFast. Khoản tiền nhiên liệu hằng tháng được giữ lại giúp các gia đình nhẹ gánh chi tiêu sinh hoạt, đồng thời trực tiếp tối ưu hóa biên lợi nhuận cho nhóm khách hàng khai thác xe dịch vụ.

Chi phí vận hành dài hạn của xe điện tiếp tục được tối ưu nhờ cấu tạo tinh giản. Không còn hệ thống bugi, lọc dầu hay nhớt máy của động cơ đốt trong, danh mục bảo dưỡng định kỳ giảm đáng kể số lượng hạng mục cần thay thế. Người dùng chỉ cần tập trung kiểm tra các bộ phận an toàn cơ bản như lốp, phanh và hệ thống treo.

Bên cạnh bài toán chi phí, người sở hữu ô tô điện VinFast còn có điểm tựa vận hành từ mạng lưới gần 450 xưởng dịch vụ chính hãng trên toàn quốc. Dù di chuyển hằng ngày trong thành phố hay đi công tác liên tỉnh, chủ xe có thể đưa phương tiện vào bất kỳ cơ sở nào thuận đường để kiểm tra, sửa chữa mà không cần quay về đại lý mua ban đầu hay các xưởng dịch vụ tự do bên ngoài.

Từ ưu đãi khi chọn xe đến nơi sạc và xưởng dịch vụ sau ngày bàn giao, người dùng VinFast được hỗ trợ ở nhiều giai đoạn khác nhau. Sự kết nối ấy biến ô tô điện VinFast từ một sản phẩm đơn lẻ thành lựa chọn có cả “hậu phương” đồng hành trong quá trình sử dụng lâu dài.