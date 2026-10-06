VCCA triển lãm gần 500 tác phẩm của nghệ sỹ Trương Tân

Từ ngày 03/10/2026 đến 15/11/2026, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) trưng bày gần 500 tác phẩm của nghệ sĩ Trương Tân - một trong những nghệ sĩ tiên phong của nghệ thuật đương đại Việt Nam. Với chủ đề “THIÊN HÀ LAM” | “AZURE GALAXY”, Triển lãm mở ra một chương mới trong hành trình sáng tác của nghệ sỹ – nơi vật liệu trở thành chất dẫn để suy ngẫm về thời gian, ký ức và sự vận động không ngừng của nghệ thuật.

Trương Tân là nghệ sĩ tiêu biểu thuộc thế hệ đầu tiên của nghệ thuật đương đại Việt Nam. Từ cuối những năm 1980, ông đã trở thành một trong những tiếng nói tiên phong trong việc mở rộng khả năng biểu đạt của nghệ thuật Việt Nam hiện đại thông qua những tác phẩm trực diện đối thoại với cơ thể, bản dạng, giới tính và các cấu trúc văn hóa trong đời sống đương đại.

“THIÊN HÀ LAM | AZURE GALAXY” đánh dấu một bước chuyển dịch trong thực hành nghệ thuật của Trương Tân với gần 200 tác phẩm nghệ thuật trên gốm sứ và 300 bức phác họa phong cảnh.

Trong đó, các tác phẩm trên chất liệu gốm sứ đa dạng về kích thước và chủ đề, được nghệ sĩ thực hiện cùng các nghệ nhân tại xưởng gốm Nguyên Hằng, làng Kim Lan, Hà Nội. Từng đôi lọ lục bình, bộ đĩa, từng chiếc chén nhỏ đều là một vị trí để quan sát vũ trụ rực rỡ của Trương Tân, trải dài từ những khung cảnh sơn thủy hùng vĩ, những viễn tượng náo nhiệt hay những nơi chốn lạ kỳ không thể chỉ mặt gọi tên. Đây là kết quả của 3 năm bền bỉ thử nghiệm và tìm tòi, đan cài những đặc thù của một chất liệu truyền thống với trường hình ảnh giàu tính biểu tượng và nét vẽ đặc trưng đã làm nên tên tuổi của Trương Tân.

Sắc lam trong tên gọi triển lãm chính là màu xanh đặc trưng của dòng gốm lam – vốn có vị trí quan trọng trong lịch sử gốm sứ châu Á, gắn liền với sự giao lưu kỹ thuật, thương mại và mỹ nghệ trong khu vực. Sắc lam không chỉ biểu thị cho chất liệu mà phản ánh một sự chuyển hóa trong cách nghệ sĩ tiếp cận với vật chất, thời gian và chính quá trình sáng tạo.

Cùng với gần 200 tác phẩm nghệ thuật trên gốm sứ là 300 bức phác họa phong cảnh được nghệ sĩ thực hiện trong giai đoạn giãn cách xã hội do đại dịch COVID-19. Trực tiếp, tức thời mà giàu tính chiêm nghiệm – những bản vẽ tạo nên đối trọng với sức nặng của đất, men và lửa, cho thấy một chiều kích khác trong tư duy hình ảnh của nghệ sĩ.

Các tác phẩm trong “THIÊN HÀ LAM | AZURE GALAXY” không chỉ tồn tại như những vật thể độc lập, mà là một hệ thống hình ảnh và hình thái được nghệ sĩ tập trung toàn lực kiến tạo trong một khoảng thời gian giới hạn. Khối lượng sáng tác đáng kể, cùng mức độ công phu và nghiêm cẩn trong từng tác phẩm, cho thấy một cường độ lao động bền bỉ và nguồn năng lượng sáng tạo dồi dào của nghệ sĩ.

“Tại triển lãm, người xem không chỉ bước qua những giai đoạn hay chủ đề khác nhau trong thực hành của Trương Tân, mà như đang bước vào một thiên hà lam – nơi mỗi tác phẩm là một ánh sáng riêng, và khoảng cách giữa chúng chính là nơi những câu chuyện mới bắt đầu.” – Giám tuyển Đỗ Tường Linh chia sẻ.

Triển lãm có thể được xem như một chương mới trong hành trình sáng tác của một tên tuổi quan trọng của nền nghệ thuật Việt Nam đương đại – nơi vật liệu trở thành chất dẫn để suy ngẫm về thời gian, ký ức và sự vận động không ngừng của nghệ thuật.

Trong thời gian diễn ra triển lãm, VCCA cũng sẽ tổ chức các hoạt động trải nghiệm đa dạng và hấp dẫn nhằm đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng. Triển lãm mở cửa tự do từ ngày 03/10/2026 đến hết ngày 15/11/2026 dành cho tất cả mọi người, trẻ em dưới 13 tuổi cần đi cùng người giám hộ trong suốt thời gian tham quan và tương tác tại triển lãm./.