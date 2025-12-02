DJ SODA khoe ảnh táo bạo giữa không gian gương phản chiếu

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

DJ SODA mới đây lại làm cộng đồng mạng “dậy sóng” khi đăng loạt ảnh táo bạo trong không gian tràn ngập gương và ánh sáng.

Thiên Anh
Trong loạt ảnh mới đăng tải, DJ SODA với kiểu tóc ngắn nhuộm nâu sáng, buộc lệch nhẹ tạo cảm giác năng động và hiện đại.
Dưới ánh đèn phản chiếu từ hàng trăm quả cầu thủy tinh, gương mặt gái xinh làng DJ này trông càng sắc nét với đôi mắt to tròn, ánh nhìn có chút ngây thơ nhưng lại cực kỳ cuốn hút và làn da sáng, hiệu ứng ánh sáng khiến gương mặt như phát sáng giữa căn phòng gương.
Các bức ảnh chụp cận mặt cho thấy thần thái tự tin, chuyên nghiệp – vốn là điều tạo nên thương hiệu của DJ SODA trên sân khấu lẫn trong đời thường.
Không gian phản chiếu gương 360 độ càng làm bộ ảnh thêm hiệu ứng “vũ trụ ánh sáng”, tạo cảm giác như đang xem một concept thời trang futuristic.
Thời gian gần đây, DJ SODA liên tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ câu chuyện tóc bị hư tổn nặng do nhuộm quá nhiều trong thời gian dài.
Hình ảnh mái tóc bị cháy xém khiến nhiều fan lo lắng, và nữ DJ cũng tiết lộ đang phải tạm ngưng nhuộm để phục hồi tóc bằng các liệu trình dưỡng chuyên sâu.
Dù gặp sự cố thẩm mỹ, DJ SODA vẫn giữ lịch làm việc bận rộn với những tour lưu diễn của mình.
SODA hợp tác với các thương hiệu thời trang, sneaker và phụ kiện lifestyle.
Nữ DJ thường xuyên tương tác với người hâm mộ, chia sẻ hành trình phục hồi tóc và chăm sóc sức khỏe.
SODA khẳng định cô vẫn giữ tinh thần lạc quan, xem sự cố tóc hỏng như một “bài học làm đẹp” và đang tận hưởng diện mạo mới với mái tóc ngắn trẻ trung.
