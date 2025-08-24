Hà Nội

DJ Soda "comeback" khiến netizen “đứng ngồi không yên” với ảnh bikini

Cộng đồng trẻ

Mới đây, DJ Soda lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng “đứng ngồi không yên” khi tung loạt ảnh bikini khoe body cực cháy bên bờ biển.

Thiên Anh
Trong khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, DJ Soda tự tin thả dáng với vóc dáng săn chắc, vòng eo thon gọn và đường cong hút mắt.
Ngay sau khi Soda đăng tải, loạt ảnh đã nhận được hàng chục ngàn lượt yêu thích và chia sẻ chỉ trong vòng nửa ngày.
Không ít bình luận tỏ ra trầm trồ, khen ngợi nhan sắc và thần thái đầy sức sống của nữ DJ đình đám, khẳng định sức hút của cô vẫn chưa hề suy giảm sau nhiều năm hoạt động.
Nhiều fan cho rằng đây không chỉ là một màn khoe dáng đơn thuần, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ của DJ Soda rằng cô đã sẵn sàng trở lại, tiếp tục hành trình nghệ thuật sau những biến cố cá nhân vừa qua.
Ít ai biết rằng, trước khoảnh khắc rạng rỡ này, DJ Soda từng trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn khi gặp phải “tai nạn để đời” liên quan đến hóa chất trong quá trình làm tóc.
Vào thời điểm đó, mái tóc dày và chắc khỏe của cô đã bị hư tổn nghiêm trọng, thậm chí rụng gần như toàn bộ. Nữ DJ nhiều lần chia sẻ sự đau buồn, chán nản trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.
Với nghị lực và tinh thần mạnh mẽ, DJ Soda đã khiến fan bất ngờ khi tái xuất với diện mạo hoàn toàn mới. Mái tóc vốn từng hư tổn nặng nề giờ đây đã trở nên chắc khỏe hơn, giúp cô thêm phần trẻ trung, tươi tắn.
Cùng với đó, body săn chắc và thần thái tự tin càng khiến màn comeback của nữ DJ trở nên ấn tượng.
Khoảnh khắc DJ Soda khoe dáng bên bờ biển không chỉ là màn “lột xác” về ngoại hình, mà còn mang thông điệp mạnh mẽ về sự kiên cường, không khuất phục trước biến cố.
Có thể khẳng định, màn “comeback” rực lửa này chính là câu trả lời đanh thép cho tất cả những nghi ngờ, khẳng định vị thế của cô nàng vẫn vững vàng trong lòng công chúng. Ảnh sử dụng trong bài: Instagram nhân vật
