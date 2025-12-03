'Dính' vi phạm, Phòng khám Sản phụ khoa Sài Gòn Đà Lạt 3 bị phạt gần 90 triệu

Ngày 3/12, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng xác nhận, đơn vị này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phòng khám Sản phụ khoa Sài Gòn Đà Lạt 3 (địa chỉ: TDP Yên Bình, xã Đinh Văn Lâm Hà), do bà Nguyễn Thị Ngọc Như làm chủ.

Theo đó, Phòng khám Sản phụ khoa Sài Gòn Đà Lạt 3 đã có 8 hành vi vi phạm, gồm: Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian cơ sở đăng ký hoạt động mà không uỷ quyền cho người khác theo quy định của pháp luật.

Không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi người hành nghề theo quy định của pháp luật; Biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật.

Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp cấp cứu; Không đảm bảo một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Không sử dụng trang bị phòng hộ theo quy định của pháp luật; Lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật; Bán thuốc cho người bệnh dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được bán thuốc y học cổ truyền theo quy định của pháp luật.

Với các vi phạm nêu trên, Phòng khám Sản phụ khoa Sài Gòn Đà Lạt 3 bị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng xử phạt với tổng số tiền là 89.850.000 đồng.

Ngoài ra, cơ sở này bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 03 tháng; Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 03 tháng.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng yêu cầu bà Nguyễn Thị Ngọc Như phải nghiêm chỉnh chấp hành, nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.