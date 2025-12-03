Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

'Dính' vi phạm, Phòng khám Sản phụ khoa Sài Gòn Đà Lạt 3 bị phạt gần 90 triệu

Với hàng loạt vi phạm trong khám chữa bệnh, Phòng khám Sản phụ khoa Sài Gòn Đà Lạt 3 bị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng xử phạt gần 90 triệu đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 3/12, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng xác nhận, đơn vị này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phòng khám Sản phụ khoa Sài Gòn Đà Lạt 3 (địa chỉ: TDP Yên Bình, xã Đinh Văn Lâm Hà), do bà Nguyễn Thị Ngọc Như làm chủ.

Theo đó, Phòng khám Sản phụ khoa Sài Gòn Đà Lạt 3 đã có 8 hành vi vi phạm, gồm: Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian cơ sở đăng ký hoạt động mà không uỷ quyền cho người khác theo quy định của pháp luật.

Không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi người hành nghề theo quy định của pháp luật; Biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật.

dinh-chi-1694432721921233567289.jpg
Ảnh minh họa.

Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp cấp cứu; Không đảm bảo một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Không sử dụng trang bị phòng hộ theo quy định của pháp luật; Lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật; Bán thuốc cho người bệnh dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được bán thuốc y học cổ truyền theo quy định của pháp luật.

Với các vi phạm nêu trên, Phòng khám Sản phụ khoa Sài Gòn Đà Lạt 3 bị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng xử phạt với tổng số tiền là 89.850.000 đồng.

Ngoài ra, cơ sở này bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 03 tháng; Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 03 tháng.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng yêu cầu bà Nguyễn Thị Ngọc Như phải nghiêm chỉnh chấp hành, nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

#sở Y tế Lâm Đồng #xử phạt #khám chữa bệnh #Phụ khoa #vi phạm

Bài liên quan

Sống Khỏe

Công ty Cổ phần Koko Premium Clinic bị xử phạt 94 triệu

Công ty Cổ phần Koko Premium Clinic vừa bị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xử phạt nặng do mắc loạt sai phạm trong lĩnh vực y tế.

Phòng Kiểm tra - Thanh tra Pháp chế thuộc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 4164/QĐ-XPHC ngày 17/11/2025 đối với Công ty Cổ phần Koko Premium Clinic do có nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám chữa bệnh.

Công ty Cổ phần Koko Premium Clinic có địa chỉ tại: Tầng 4, Tòa nhà Everlease số 12B/14B Ngô Văn Năm, phường Bến Nghé, quận 1 (cũ), TP Hồ Chí Minh đã mắc loạt sai phạm gồm:

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Xử phạt ba cơ sở y tế tư nhân ở Huế

Cơ quan chức năng TP Huế vừa xử phạt hành chính, thu hồi giấy phép hoạt động ba cơ sở y tế tư nhân do không đảm bảo điều kiện khám, chữa bệnh.

Ngày 02/12, thông tin từ Sở Y tế TP Huế xác nhận, đơn vị này vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ba cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn.

Theo đó, Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa A.T. bị xử phạt tổng cộng 23 triệu đồng và đình chỉ hoạt động hai tháng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

[INFOGRAPHIC] Lợi ích của hạt dẻ

[INFOGRAPHIC] Lợi ích của hạt dẻ

Hạt dẻ có tác dụng bổ sung dinh dưỡng, tăng cường sức khỏe tim mạch và tiêu hóa nhờ chất xơ, vitamin C, khoáng chất và chất béo lành mạnh...

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

[INFOGRAPHIC] Lợi ích của hạt dẻ

[INFOGRAPHIC] Lợi ích của hạt dẻ

Hạt dẻ có tác dụng bổ sung dinh dưỡng, tăng cường sức khỏe tim mạch và tiêu hóa nhờ chất xơ, vitamin C, khoáng chất và chất béo lành mạnh...