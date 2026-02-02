Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Điều trị oxy cao áp giúp người đàn ông bị tai biến lặn thoát nguy cơ di chứng

Một trường hợp tai biến lặn nặng đã được cứu sống thành công nhờ phương pháp oxy cao áp, nâng cao khả năng hồi phục và hạn chế biến chứng lâu dài.

Bình Nguyên

Bệnh viện Bãi Cháy vừa điều trị thành công một trường hợp yếu tứ chi, rối loạn hô hấp do tai biến lặn bằng phương pháp oxy cao áp, giúp người bệnh nhanh chóng phục hồi chức năng vận động để trở lại lao động bình thường.

Người bệnh Trần V. H. (37 tuổi, trú tại đặc khu Vân Đồn) có nhiều năm làm nghề lặn biển. Trước nhập viện, người bệnh nhiều lần lặn ở độ sâu 31–32m. Sau khi nổi lên, người bệnh xuất hiện các triệu chứng khó chịu toàn thân, đau cơ, tay chân vận động yếu, buộc phải ngừng lặn.

Do chủ quan và dựa vào kinh nghiệm, người bệnh được đồng nghiệp đưa vào vùng nước nông hơn để tự giảm áp ở độ sâu khoảng 15m trong vòng 4 giờ khoảng 5–6 lần. Tuy nhiên, sau giảm áp theo kinh nghiệm, tình trạng sức khỏe chuyển biến nặng hơn với biểu hiện đau cơ toàn thân, yếu tứ chi, mệt nhiều. Người bệnh được chuyển cấp cứu từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả đến Bệnh viện Bãi Cháy để điều trị chuyên sâu.

1-787.jpg
Người bệnh được điều trị oxy cao áp tại Bệnh viện Bãi Cháy. Ảnh BV

Tại thời điểm nhập viện, người bệnh được bác sĩ khám lâm sàng xác định tình trạng nổi vân tím toàn thân, đặc biệt nhiều ở bụng, ngủ gà, rối loạn chức năng hô hấp, khó thở phải thở oxy hỗ trợ, đau cơ toàn thân, yếu cơ tứ chi, bụng đau nhiều và căng chướng, thiểu niệu. Kết quả chụp CT scanner bụng có bóng khí trong hệ tĩnh mạch mạc treo, tĩnh mạch chậu và tĩnh mạch chủ bụng.

Qua các kết quả xét nghiệm chuyên sâu và hội chẩn chuyên khoa Thần kinh – Phục hồi chức năng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh lý tai biến lặn type II, sốc giảm thể tích, tiêu cơ vân cấp, suy thận cấp, suy gan cấp.

1-176.jpg
Bệnh viện Bãi Cháy vừa điều trị thành công một trường hợp yếu tứ chi, rối loạn hô hấp do tai biến lặn. Ảnh BV

Người bệnh được điều trị nội khoa tích cực bằng bù dịch, giảm đau, chống viêm kết hợp liệu pháp oxy cao áp theo phác đồ. Sau điều trị 3 ngày, sức khỏe người bệnh cải thiện rõ rệt, giảm đau cơ, tay chân vận động bình thường trở lại, không còn yếu chi, tình trạng hô hấp ổn định.

Tai biến lặn nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và khả năng lao động của người bệnh. Các bóng khí ni-tơ hình thành trong lòng mạch và mô có thể gây tổn thương hệ thần kinh trung ương dẫn đến yếu hoặc liệt tay chân, rối loạn cảm giác, rối loạn thăng bằng, suy giảm trí nhớ, thậm chí hôn mê và để lại di chứng liệt vĩnh viễn.

Bên cạnh đó, tai biến lặn còn gây rối loạn hô hấp và tim mạch như khó thở kéo dài, tắc mạch phổi, suy hô hấp cấp, suy tim, giảm oxy máu. Tổn thương cơ và tiêu cơ vân cấp khiến người bệnh đau cơ dữ dội, yếu cơ kéo dài, trường hợp nặng có thể dẫn đến suy thận cấp đe dọa tính mạng. Ngoài ra, người bệnh có nguy cơ gặp các di chứng xương khớp như đau khớp mạn tính, hoại tử vô mạch chỏm xương, hạn chế vận động lâu dài làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng cuộc sống...

Bác sĩ CKI Lê Thị Mai – Khoa TK-VLTL-PHCN cho biết: “Tai biến lặn (bệnh giảm áp) xảy ra khi người lặn nổi lên quá nhanh khiến khí ni-tơ hòa tan trong mô không kịp đào thải, hình thành các bóng khí trong lòng mạch và mô, gây tắc mạch, thiếu oxy và tổn thương nhiều cơ quan.

Oxy cao áp là phương pháp điều trị tối ưu tai biến lặn với hiệu quả vượt trội như giúp làm giảm nhanh kích thước và số lượng bóng khí ni-tơ nhờ áp suất cao trong buồng oxy, tạo điều kiện để khí ni-tơ hòa tan trở lại vào máu và được đào thải qua phổi. Tăng mạnh lượng oxy hòa tan trong huyết tương cao gấp 10–13 lần so với thở oxy thông thường giúp cung cấp oxy trực tiếp cho các mô bị thiếu máu, thiếu oxy. Cải thiện vi tuần hoàn, giảm phù nề mô, giảm hiện tượng đông máu nội mạch và hạn chế tổn thương thứ phát. Giảm phản ứng viêm và tổn thương tế bào, đặc biệt với các trường hợp tai biến lặn kèm theo tiêu cơ vân, tổn thương cơ và thần kinh, giúp người bệnh phục hồi nhanh chóng”.

Thợ lặn khi chưa biết đến hiệu quả của oxy cao áp sẽ dựa theo kinh nghiệm để tự giảm áp, tự điều trị tai biến lặn không đúng phương pháp. Do đó tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ tai biến khiến bệnh có thể trầm trọng hơn.

Vì vậy, các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy khuyến cáo người làm nghề lặn cần tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn lặn không nên lặn quá 2 lần/ngày, thời gian của cuộc lặn nên dưới 30 phút, độ sâu và thời gian của lần lặn sau phải nông và ngắn hơn lần lặn trước. Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ tai biến lặn như khó thở, đau đầu, đau cơ, tê yếu tay chân, tuyệt đối không tự ý giảm áp theo kinh nghiệm, mà cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có trang bị oxy cao áp để được điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nặng nề và di chứng lâu dài.

#tai biến lặn #oxy cao áp #Bệnh viện Bãi Cháy #điều trị #hồi phục

Bài liên quan

Sống Khỏe

Người đàn ông được chẩn đoán bệnh tự miễn nguy hiểm liên quan đến thuốc

Bệnh nhân cao tuổi mắc lupus do thuốc liên quan đến Lisinopril cho thấy cần cảnh giác với triệu chứng sốt kéo dài, đặc biệt khi không rõ nguyên nhân.

Sốt kéo dài có thể là dấu hiệu của bệnh tự miễn hiếm gặp

Sốt là triệu chứng rất thường gặp trong lâm sàng và phần lớn liên quan đến nhiễm trùng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm gặp, sốt lại là biểu hiện mờ nhạt của những bệnh lý tự miễn khó chẩn đoán.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Điều trị thành công ca bệnh có túi phình lớn ở động mạch cảnh

Nếu không được điều trị kịp thời, túi phình có thể vỡ gây xuất huyết não hoặc xuất huyết dưới nhện, dẫn đến đột quỵ, hôn mê và đe dọa tính mạng.

Ngày 27/1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa can thiệp thành công cho 1 nữ bệnh nhân có túi phình lớn ở động mạch.

Được biết, bệnh nhân là T.T.L (42 tuổi, trú tại xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị), nhập viện khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, với triệu chứng đau đầu kéo dài ngày càng dữ dội, đau nhiều hai bên thái dương.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bệnh nhi 16 tuổi mắc bệnh hiếm gặp từ chuột cắn

Bệnh nhi 16 tuổi mắc bệnh hiếm gặp từ chuột cắn, khuyến cáo xử lý đúng cách để tránh biến chứng như viêm nội tâm mạc, viêm màng não.

Vừa qua, Khoa Bệnh lây đường máu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện TWQĐ 108) đã tiếp nhận nam bệnh nhân Q.A 16 tuổi, được chẩn đoán sốt do chuột cắn (Rat-bite fever - RBF). Đây là một bệnh nhiễm trùng toàn thân hiếm gặp, lây truyền từ động vật sang người. Nếu không điều trị kịp thời có thể gây biến chứng nặng như viêm nội tâm mạc, viêm màng não hoặc dẫn đến tử vong.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao 39–40°C, sốt nóng, có lúc gai rét, không rét run, mệt mỏi nhiều, xét nghiệm cho thấy tình trạng nhiễm khuẩn với bạch cầu tăng cao, CRP cao, có vùng sưng nóng, đỏ ở cổ tay.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới