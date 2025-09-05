Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Điều ít biết về loại trà "đắt ngang vàng ròng" ở Việt Nam

Kinh doanh

Điều ít biết về loại trà "đắt ngang vàng ròng" ở Việt Nam

Mức giá 680 triệu đồng/kg khiến nhiều người ngỡ ngàng, song với giới sành trà, đó là mức giá xứng đáng cho một sản phẩm cực kỳ hiếm và giàu giá trị. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Trong giới thưởng trà, chè cổ thụ từ lâu đã được xem là “báu vật” của núi rừng, bởi hương vị độc đáo cùng giá trị kinh tế vượt trội. Tuy nhiên, ít ai biết, có một loại chè đặc biệt mang tên chè cổ thụ Bạch Long, được giới sành trà định giá lên tới 680 triệu đồng/kg, ngang ngửa với vàng ròng. Ảnh: Internet
Trong giới thưởng trà, chè cổ thụ từ lâu đã được xem là “báu vật” của núi rừng, bởi hương vị độc đáo cùng giá trị kinh tế vượt trội. Tuy nhiên, ít ai biết, có một loại chè đặc biệt mang tên chè cổ thụ Bạch Long, được giới sành trà định giá lên tới 680 triệu đồng/kg, ngang ngửa với vàng ròng. Ảnh: Internet
Cây chè Bạch Long mọc trên dãy núi Hoàng Liên Sơn, ở độ cao 2.400-2.700m, hàng nghìn năm tuổi, được mệnh danh là bảo vật của Việt Nam. Ảnh: Internet
Cây chè Bạch Long mọc trên dãy núi Hoàng Liên Sơn, ở độ cao 2.400-2.700m, hàng nghìn năm tuổi, được mệnh danh là bảo vật của Việt Nam. Ảnh: Internet
Loài cây này quý giá như vậy là bởi hiện chỉ còn lại 50-60 gốc. Ảnh: VTCnews
Loài cây này quý giá như vậy là bởi hiện chỉ còn lại 50-60 gốc. Ảnh: VTCnews
Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt đã giúp lá chè tích tụ dưỡng chất, cho ra đời những búp chè có hương thơm ngọt thanh, hậu vị kéo dài và được giới thưởng trà ca ngợi là “tinh túy của đất trời”. Ảnh: Thiên Vân Sơn
Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt đã giúp lá chè tích tụ dưỡng chất, cho ra đời những búp chè có hương thơm ngọt thanh, hậu vị kéo dài và được giới thưởng trà ca ngợi là “tinh túy của đất trời”. Ảnh: Thiên Vân Sơn
Ngoài độ quý hiếm, loại trà này đắt còn bởi quy trình khai thác và chế biến thủ công một cách tinh xảo. Ảnh: Internet
Ngoài độ quý hiếm, loại trà này đắt còn bởi quy trình khai thác và chế biến thủ công một cách tinh xảo. Ảnh: Internet
Để làm ra được 1kg trà khô, phải hái khoảng 3-3,8kg búp chè tươi cổ thụ. Để hái được 3-3,8kg búp chè tươi thì phải trèo hết 30 cây chè. Ảnh: Internet
Để làm ra được 1kg trà khô, phải hái khoảng 3-3,8kg búp chè tươi cổ thụ. Để hái được 3-3,8kg búp chè tươi thì phải trèo hết 30 cây chè. Ảnh: Internet
Tôm trà của chè cổ thụ Bạch Long thanh mảnh và trắng, phần thân được bao phủ bởi những sợi lông trắng. Ảnh: Internet
Tôm trà của chè cổ thụ Bạch Long thanh mảnh và trắng, phần thân được bao phủ bởi những sợi lông trắng. Ảnh: Internet
Khi pha, hương thơm tỏa ra đặc trưng và giữ lâu hơn hẳn những loại trà bình thường. Ảnh: Internet
Khi pha, hương thơm tỏa ra đặc trưng và giữ lâu hơn hẳn những loại trà bình thường. Ảnh: Internet
Ngày nay, sản lượng chè Bạch Long mỗi năm chỉ đủ phục vụ số ít khách hàng đặc biệt, chủ yếu là giới sưu tầm hoặc doanh nhân coi trọng văn hóa thưởng trà. Ảnh: TITA Art
Ngày nay, sản lượng chè Bạch Long mỗi năm chỉ đủ phục vụ số ít khách hàng đặc biệt, chủ yếu là giới sưu tầm hoặc doanh nhân coi trọng văn hóa thưởng trà. Ảnh: TITA Art
Tuy nhiên, việc bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên cây chè Bạch Long trở nên cấp bách do số lượng giảm sút và nguy cơ bị phá huỷ bởi việc chặt phá trái phép. Ảnh: Internet
Tuy nhiên, việc bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên cây chè Bạch Long trở nên cấp bách do số lượng giảm sút và nguy cơ bị phá huỷ bởi việc chặt phá trái phép. Ảnh: Internet
Hoàng Minh (tổng hợp)
#chè cổ thụ Bạch Long #trà đắt nhất Việt Nam #trà cổ thụ Hoàng Liên Sơn #trà quý hiếm Việt Nam #giá trị trà cổ thụ #quy trình chế biến thủ công

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT