Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Điều động vị trí mới với Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy

Ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thiên Tuấn

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 72 về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự.

Theo quyết định này, ông Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

111-17682913378251402869218.jpg
Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ông Bùi Thế Duy sinh năm 1978, quê ở Hà Tĩnh. Ông là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tin học.

Trước tháng 4/2018, ông Bùi Thế Duy giữ chức Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 12/4/2018, ông Duy được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Sau gần 3 năm đảm nhiệm cương vị này, đến cuối tháng 1/2021, ông Duy được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 16/8/2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Bùi Thế Duy được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2025-2030.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ.

Đây cũng là cơ quan có chức năng cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quản lý khoa học, công nghệ và xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội; đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao theo quy định của pháp luật.

#nhân sự #bùi thế duy #công tác cán bộ #thứ trưởng #bộ khoa học công nghệ #bổ nhiệm

Bài liên quan

Chính trị

Cử tri MTTQ Việt Nam nhất trí giới thiệu 5 người ứng cử ĐBQH khóa XVI

Bà Bùi Thị Minh Hoài cùng 4 người khác được cử tri nơi công tác nhất trí giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Sáng 13/1, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người dự kiến ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

anh-chup-man-hinh-2026-01-13-luc-102038.png
Xem chi tiết

Chính trị

Công an tỉnh Thanh Hoá công bố quyết định công tác cán bộ

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đã trao các Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt các đơn vị.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Lễ công bố các Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

gen-o-z7414869938819-08a8fc4579d3897bf2ccd2397b9f14cb.jpg
Xem chi tiết

Chính trị

Ông Trương Quốc Huy có đơn xin thôi chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

Bộ Chính trị đồng ý cho ông Trương Quốc Huy thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ và nghỉ công tác.

Ngày 9/1, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Phạm Đại Dương, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

18122025trienkhaicocheth01.jpg
Ông Trương Quốc Huy. Ảnh: phutho.gov.vn
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới